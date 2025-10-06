Сейчас мировой рынок находится в шатком положении. Растет экономическая нестабильность, и это значительно ускоряет переход инвесторов в Биткоин, золото и серебро. Инвесторы готовятся к дальнейшему обесцениванию валют. Рассказываем, как не поддаваться панике и ловить прибыль от прогрессивных решений, таких Bitcoin Hyper.

Так называемая “торговля на обесценивании” набирает обороты на фоне растущих государственных долгов и политической нестабильности. По данным отчета Bloomberg, все это вызывает массовый уход от фиатных активов.

Иена просела на 1,6% после лидерства Такаити в гонке за пост премьера Японии

В понедельник в Японии национальная валюта упала на 1,6%. Произошло это сразу после того, как законодатель Санаэ Такаити вышла в лидеры на пост следующего премьер-министра страны. Ожидаемые ею меры снижают надежды на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время. Это привело к падению валюты до рекордно низкого уровня по отношению и к биткоину, и к золоту.

Тем временем доллар продолжает слабеть под тяжестью затянувшегося приостановления работы правительства США и долговых проблем. С начала года он потерял примерно 30% своей стоимости относительно Bitcoin.

Европа тоже не добавляет рынку оптимизма. Евро снизился на 0,1% к доллару из-за новой политической напряженности во Франции. Там оппозиционеры находятся в недоверии к новому правительству, которая омрачает перспективы. Высокая долговая нагрузка региона и разрозненные политические ответы еще больше усилили беспокойство инвесторов.

Биткоин сохраняет устойчивость

Пока традиционные валюты слабеют, BTC держится около своего последнего исторического максимума выше $125 000. Золото достигло новых рекордов, а серебро приблизилось к своему пику.

Крис Уэстон, глава исследований в Pepperstone Group, назвал всплеск спроса на эти активы классической импульсной торговлей, усиленной политическим хаосом и инфляционными рисками. “Нужно быть в этом”, – сказал он.

Аналитики JPMorgan поддержали это мнение в исследовательской записке от 3 октября. Они указали на дисфункцию Вашингтона и знакомую модель потери долларом позиций в пользу альтернативных резервов. Они сравнили нынешнее бегство в золото и Bitcoin с поведением инвесторов во время финансового кризиса 2008 года и лет агрессивного денежного стимулирования.

Несмотря на небольшое восстановление индекса Bloomberg Dollar Spot в понедельник, доллар остается в минусе примерно на 8% за год. В условиях неопределенности на мировых рынках Bitcoin и золото все чаще рассматриваются не просто как спекулятивные инструменты, а как защитные убежища от фискального бесхозяйственности и эрозии фиата.

Как сообщалось, Биткоин поднялся выше $120 000. В воскресенье утром он побил свой предыдущий рекорд в $124 500. Прорыв зафиксирован после того, как централизованные биржи сообщили о самом низком уровне запасов биткоинов за последние шесть лет. Это свидетельствует об ужесточении предложения на фоне растущего спроса инвесторов.

Резкое восстановление знаменует собой сильное начало октября, которое трейдеры часто называют “восходящим октябрем” (“Uptober”). Напомним, что в начале сентября Биткоин обвалился до $107 800. На прошлой неделе актив неуклонно рос, чему способствовали возобновившийся оптимизм и снижение ликвидности на бирже.

