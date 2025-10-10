Uptober в силе: Биткоин обновляет максимум, а инвесторы фиксируют прибыль

Биткоин снова обновил исторический максимум. На этот раз его цена поднялась почти до $126 000. Рост совпал с новым притоком денег от крупных инвесторов и повышенным интересом со стороны обычных пользователей. Это стало первым настоящим ростом четвертого квартала.

Трейдеры называют октябрь “Uptober”, потому что исторически этот месяц часто бывает удачным для рынка. Но в этот раз дело не только в хорошем настроении и цикличности. Рынок, наконец-то, стал более устойчивым.

Покупки BTC продолжаются: деньги переходят в цифровые активы

Спотовые ETF-фонды США тоже порадовали хорошим доходом. По данным Glassnode, впервые с апреля они принесли чистый приток средств в размере более $2,2 млрд. Напомним, что ETF-фонды – это очень удобный инструмент для работы с криптоактивами. Вы получаете всю выгоду от роста актива (например, биткоина), не заморачиваясь с его хранением, ключами или переводом. Покупаете долю в фонде, и он копирует для вас цену выбранного актива.

Обычные инвесторы и крупные фонды неожиданно начали покупать одновременно. Это видно по тому, как выросли объемы торгов на биржах одновременно с покупками ETF. Что будет дальше? Все зависит от двух вещей:

Продолжат ли покупать все участники рынка или интерес сойдет на нет.

Справится ли рынок с тем, что многие сейчас активно пользуются кредитными плечами (берут в долг для торговли).

Сейчас 97% всех биткоинов куплены дешевле текущей цены, то есть почти все держатели в плюсе. В такой ситуации рынок может легко уйти на коррекцию, потому что многие решают зафиксировать прибыль. Пока что массовых продаж нет, и прибыль распределяется постепенно. Это хороший знак. Значит, роста паники не наблюдается.

Опасность в кредитном плече и фьючерсах

Однако есть другая угроза. Все больше трейдеров используют кредитное плечо, то есть берут деньги взаймы, чтобы увеличить объем сделок. Это усиливает колебания: если цена немного падает, таких трейдеров может принудительно ликвидировать, что тянет цену еще ниже.

После того как биткоин пробил $120 000, объем фьючерсов (контрактов на будущее движение цены) резко вырос. А ставки финансирования на биржах поднялись выше 8% годовых. Это значит, что слишком много людей делают ставку на рост, и рынок перегревается.

На рынке опционов (это страховка на будущие колебания цены) трейдеры стали меньше защищаться от падений и больше рассчитывают на продолжение роста. Но если поток денег в ETF уменьшится, цена может резко скорректироваться. И это уже вызовет цепную реакцию ликвидаций.

