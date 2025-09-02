В Пулково провели оплату цифровым рублем

Аэропорт Пулково и ВТБ провели первую оплату цифровыми рублями через QR-код. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба “Воздушных ворот Северной столицы”. Активно ведем мониторинг новостей по данной теме, так же как бот Snorter разыскивает для вас новые мем-проекты.

Клиент оплатил парковку в аэропорту Санкт-Петербурга цифровыми рублями. Плательщик отсканировал QR-код на POS-терминале с телефона. Выбрал оплату цифровыми рублями и завершил транзакцию в мобильном приложении банка. После того как терминал получил сигнал об успешной оплате, клиенту выдали чек.

Главный финансовый директор ООО “Воздушные ворота Северной столицы” Ольга Корочкина отметила:

“Уверены, что со временем цифровой рубль станет распространенным способом оплаты, однако сегодня именно петербургский аэропорт первым внедрил данную технологию для пассажиров”

Этот успешный эксперимент делает Пулково первым аэропортом России, официально принявшим CBDC. В будущем планируют расширить его использование на другие услуги. Например, на посещение бизнес-залов и услуги Fast Track.

Крипторегулирование в России выходит на новый уровень

Ранее, 23 июля, президент Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля в России. Закон обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода.

Такие меры расширят возможности расчетов цифровыми рублями. Нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этой даты использование QR-кодов затронет системно значимые банки. Также это коснется продавцов с выручкой более 120 млн рублей в год и их клиентов.

Также сообщалось, что ЦБ готовит к 2026 году запуск нового криптопроекта. Он получил название “КриптоБазель”, с отсылкой на стандарты Базельского комитета. Как сообщают официальные источники, проект должен снизить риски, связанные с цифровыми активами. Главная его цель – подтянуть российскую систему к международным нормам и сделать рынок более прозрачным.

До 2026 года ЦБ планирует протестировать новые нормы вместе с ведущими банками. Необходимо также доработать законы. Эта тенденция по улучшению регулирования криптовалют началась еще в 2024 году. Напомним, что годом ранее в правительстве уже приняли нормы о майнинге и международных расчетах: закон “О цифровых финансовых активах”.

