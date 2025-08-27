ЦБ готовит “КриптоБазель”: новые правила для криптовалюты

Планируется, что проект будет запущен в 2026 году.

Центробанк России объявил о новых правилах для банков, которые работают с криптовалютами. Ввести их планируют в 2026 году. Проект уже получил название "КриптоБазель". Обновления затронут всю криптоиндустрию, поэтому российские трейдеры активно следят за новостями.

Новый проект основан на стандартах Базельского комитета и должен снизить риски, связанные с цифровыми активами. Главная его цель – подтянуть российскую систему к международным нормам и сделать рынок более прозрачным.

Банкам будут удерживать большие резервы капитала в соответствии с новыми строгими правилами. Также им необходимо учитывать волатильность криптовалют и бороться с киберугрозами. Важный акцент сделан и на борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, новые правила затронут трансграничные операции. Для крупных игроков это способ повысить доверие инвесторов, а вот небольшим банкам придется нелегко. Предполагается, что новые требования им обойдутся дорого. Отмечается также, что проект направлен на повышение легитимности крипторынка в России и привлечение институциональных инвесторов. А это, по прогнозам, положительно скажется на экономике.

У ЦБ есть время подготовиться. До 2026 года он планирует протестировать новые нормы вместе с ведущими банками и доработать законы. Это продолжение курса на регулирование криптовалют. Напомним, в 2024 году уже приняли нормы о майнинге и международных расчетах (закон “О цифровых финансовых активах”).

Эксперты считают, что успех “КриптоБазеля” зависит от соблюдения баланса между контролем и инновациями. Если сделать правила слишком жесткими, можно “задушить” развитие блокчейна. Но без контроля рынок тоже нельзя оставлять.

