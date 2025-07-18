В РФ приняли закон о цифровом рубле на фоне запуска CBDC

Законопроект обязывает использовать QR-коды цифрового рубля при оплате товаров и услуг.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 18, 2025

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Российские законодатели проголосовали за законопроект о цифровом рубле, который предусматривает введение CBDC в сентябре 2026 года. По данным государственного информационного агентства ТАСС, Дума приняла закон о “постепенном введении” цифрового рубля, начиная со следующего года.

Законопроект о цифровом рубле принят Госдумой

Законодатели проголосовали за принятие законопроекта во втором и третьем чтениях. Теперь законопроект будет направлен на утверждение в верхнюю палату Российской Федерации.

Здание Государственной Думы в Москве, Россия. (Источник: Государственная Дума/Facebook)

Законопроект затем перейдет к президенту Владимиру Путину, который официально подпишет его. Данные два шага являются лишь формальностями, поскольку закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года. Это новая дата, назначенная Центральным банком для общенационального внедрения, после его решения в последний момент отложить планы запуска CBDC на лето 2025 года.

Закон был инициирован группой депутатов и сенаторов. Группу возглавил Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной думы по финансовым рынкам. Аксаков является главным архитектором всего российского криптовалютного и CBDC законодательства, принятого на сегодняшний день. Проект закона фактически закрепляет в законе временные рамки Центрального банка для CBDC для банков и других финансовых провайдеров.

С 1 сентября 2026 года все фирмы с годовым доходом 120 млн рублей ($1,5 млн) и выше должны предоставить своим клиентам доступ к услугам цифрового рубля. Средние фирмы (с доходом до 30 млн рублей или $383,000) получат дополнительный год для соблюдения требований. Более мелкие фирмы и стартапы финансовой индустрии, тем временем, должны будут соблюдать требования к 1 сентября 2028 года.

Правила также будут применяться к иностранным банкам и фирмам, имеющим филиалы в России. Несколько китайских банков и несколько европейских и американских банков продолжают работать в России.

Предложения с QR-кодом

Законопроект также обязывает использовать QR-коды цифрового рубля при оплате товаров и услуг. Согласно документу, граждане смогут оплачивать товары и услуги в цифровых рублях (CBDC), используя мобильные приложения с QR-кодами.

Многие продавцы также будут обязаны принимать оплату в цифровых рублях по требованию клиента, но внедрение этой нормы будет происходить поэтапно.

Крупные компании должны будут обеспечить возможность приема цифрового рубля сразу после вступления закона в силу, тогда как некоторым малым предприятиям будет позволено полностью отказаться от участия в системе. Законопроект также поднимает вопросы о практической реализуемости внедрения цифрового рубля в регионах с плохим мобильным покрытием и интернет-доступом.

Во многих сельских районах связь по-прежнему нестабильна. В то время как Китай во время пилотного запуска цифрового юаня решил подобные проблемы с помощью офлайн-кошельков, Центробанк России пока не представил аналогичные решения.

В связи с этим в законе говорится, что продавцы, не имеющие доступа к интернету или мобильной сети, не обязаны принимать цифровой рубль. Кроме того, от обязательного приема CBDC будут освобождены предприниматели с годовым доходом менее 5 млн рублей (примерно $63,900).

Пилотный проект все еще продолжается

Центральный банк начал пилотное внедрение цифрового рубля в середине 2023 года. На первом этапе CBDC начали использовать 600 граждан и 22 фирмы из 11 городов. Эти компании варьировались от крупных банков до небольших салонов красоты. Московский метрополитен также начал тестировать платежи CBDC.

Однако коммерческие банки неоднократно ставили под сомнение необходимость использования CBDC в России. Последний раз с такой инициативой выступил Герман Греф, глава мегабанка Сбербанка.

Герман Греф, глава Сбербанка. (Источник: Duma.gov.ru [CC BY 4.0])

Ранее в этом месяце Греф заявил, что не понимает, как цифровой рубль может привести к масштабной трансформации российской экономики. CNews цитирует Грефа:

“Я не понимаю, зачем частному лицу нужна возможность использовать CBDC. И банки тоже не понимают. И предприятия тоже. Я до сих пор не совсем понимаю, зачем это нужно”.

Однако Греф предположил, что у цифрового рубля есть “возможное будущее” в трансграничных расчетах, при условии, что зарубежные торговые партнеры захотят его использовать.

Центральный банк утверждает, что CBDC позволит гражданам и компаниям совершать более быстрые, прозрачные и безопасные транзакции. Министерство финансов, тем временем, заявляет, что хочет использовать CBDC для выдачи пособий и оплаты государственных контрактов. Оно утверждает, что это поможет устранить мошенничество с выплатами пособий и коррупцию.