Перспективные криптовалюты: Биткоин движется к $130 000

Настроение на крипторынке улучшается. Этому поспособствовало сразу несколько важных факторов. Первым стал перевод $1,3 млрд с кошелька, связанного с майнинг-пулом LuBian. Второе – предложение нового закона о пенсионных накоплениях. Рассмотрим детальнее их и то, как такие события создают фундамент для роста Биткоина (в четвертом квартале возможен прорыв к $130 000).

Крупный перевод $1,3 млрд после конфискации $15 млрд Минюстом США

Минюст США объявил о конфискации криптоактивов на $15 млрд. Произошло это через день после того, как некий кошелек, связанный с китайским майнинг-пулом LuBian, впервые за три года перевел 11 886 BTC (около $1,3 млрд).

Расследование указывает на компанию Prince Holding Group из Камбоджи, которая предположительно отмывала деньги через LuBian. По новому указу Трампа конфискованный Биткоин может пополнить стратегический резерв США.

Эти события подчеркивают растущую роль Биткоина в глобальной финансовой системе и укрепляют его институциональную ценность.

Пенсионный закон на $9,3 трлн может открыть дорогу криптовалютам

Конгрессмен Трой Даунинг предложил закон, который позволит американцам включать Биткоин и другие криптоактивы в свои пенсионные портфели 401(k). Это сделает постоянным недавний указ Трампа и отменит ограничения эпохи Байдена.

При одобрении закон откроет доступ к пенсионным средствам объемом $9,3 трлн. Даже небольшая доля инвестиций в криптоактивы может направить на рынок миллиарды долларов.

Рынок криптовалют и NFT восстанавливается после обвала

После паники в пятницу, когда рынок потерял $1,2 млрд, началось быстрое восстановление:

Стоимость рынка NFT упала с $6,2 до $5 млрд, но стабилизировалась на уровне $5,5 млрд

Такие коллекции, как Mutant Ape Yacht Club, снова пошли в рост

Криптофонды получили $3,17 млрд новых инвестиций, несмотря на массовые ликвидации

Устойчивость рынка подтверждает уверенность инвесторов в цифровых активах.

Прогноз цены Биткоина: “тройное дно” указывает на рост до $130 000

Биткоин сформировал мощную модель “тройное дно” вокруг уровня $109 600. Это значит, что цена трижды опускалась примерно к этой отметке за короткое время (трижды падала на “дно”). Уровень $109 000 уже неоднократно поддерживал цену с конца сентября. Это говорит, что трейдеры снижают давление продаж и начинают накапливать.

Сейчас BTC торгуется ниже ключевого сопротивления $116 000. Прорыв этого уровня может открыть дорогу к $130 000 в последнем квартале года.

Пока BTC остается в пределах нисходящего канала. Прогноз траектории движения от TradingView сигнализирует о прорыве к отметкам $117 600 и $119 800, если этот импульс усилится. Устойчивое движение выше $120 000 может изменить настроения рынка. Биткоин начнет уверенно расти, открывая перед собой цели на уровнях $125 000 и $130 000.

