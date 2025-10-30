Какую криптовалюту купить в октябре: XRP, LTC, MAXI

Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. октября 30, 2025

Искусственный интеллект Claude от компании Anthropic выпустил смелый прогноз на ноябрь. Он предполагает, что XRP и Litecoin смогут значительно вырасти до конца года. Какую криптовалюту купить в октябре, до старта ралли? Рассказываем далее.

Октябрьское ралли “Uptober” (октябрь роста), о котором много говорили, завершилось довольно быстро. Причиной стало объявление президента Дональд Трамп о масштабных 100% тарифах на китайский импорт. Также правительство США приостановило свою деятельность, что сказалось на экономике. Теперь аналитики и трейдеры надеются на ноябрь. Исторически, рост криптовалют в ноябре не уступал октябрьскому, а сейчас есть надежда на мощный рывок после затишья.

Новые катализаторы роста криптовалют

Ситуация на рынке меняется. Вчера в США запустили ETF на Solana, Litecoin и Hedera. Плюс ожидается, что Федеральная резервная система сегодня объявит еще одно снижение процентных ставок.

На основе этих факторов искусственный интеллект Claude прогнозирует, что ноябрь станет началом альтсезона (периода, когда альткоины растут быстрее Биткоина).

Прогноз по XRP: уверенный рост продолжается, цель – $4

Claude AI выделяет токен XRP от компании Ripple как главного кандидата на прорыв. По его прогнозу криптоактив может достичь уровня $4 к концу года. Это означает рост на 51% от текущей цены $2,65. Отметим, что такого же мнения придерживается ИИ-модель Qwen.

Почему XRP так вырос? Решающая судебная победа Ripple над SEC в начале этого года возродила доверие инвесторов. XRP взлетел до семилетнего пика в $3,65 в июле. За последние 12 месяцев XRP подскочил на 406%. Это в 6 раз больше роста Bitcoin и в 8 раз больше Ethereum.

Плюс на доверие инвесторов сыграл запуск стейблкоина RLUSD от Ripple.

Проще говоря, ИИ Claude считает, что после неудачного октября ноябрь станет месяцем роста для альткоинов. XRP может вырасти в полтора раза благодаря новым ETF и снижению ставок ФРС.

Прогноз по Litecoin: проверенный временем “серебряный” игрок готов к рывку

Многие привыкли считать Litecoin “младшим братом” Биткоина. Его создал в 2011 году бывший инженер Google, чтобы исправить два главных недостатка BTC: медленные и дорогие переводы

Litecoin часто называют “цифровым серебром”, в то время как Биткоин – уже известное “цифровое золото”. И не просто так. Транзакции LTC гораздо быстрее и дешевле. Он был разработан так, чтобы его майнинг оставался доступным для обычных людей, а не только для гигантских ферм.

Сейчас Litecoin торгуется на уровне около $99. Но аналитики и нейросети (такие как Claude AI) считают, что к 2026 году его цена может подняться до $142. Это рост почти на 50%.

Пока большинство криптовалют в конце 2024 – начале 2025 года падали вслед за Биткоином, LTC проявлял устойчивость. Он уверенно держался выше $100. Также неоднократно пытался пробить уровень $140. Такая стабильность среди всеобщего падения говорит о его внутренней силе и вселяет надежду на будущий рост.

Maxi Doge ($MAXI) – новая звезда среди мем-коинов

Maxi Doge ($MAXI) – это новый прорывной мем-коин, создающий ажиотаж на арене крипто-предпродаж. Он уже привлек более $3,8 млн от инвесторов, надеющихся на скорую прибыль. Наши аналилики прогнозируют, что с ноября 2025 он начнет расти еще сильнее.

Проект позиционируется как более буйный и непредсказуемый “кузен” Dogecoin. Maxi Doge позволяет торговать смелее. То есть, вы берете заемные средства, торгуете ими и выигрываете. Экстремальный трейдинг позволяет зарабатывать на разнице в цене, покупая дешевле и продавая дороже. Сторонники Maxi Doge возводят это правило в абсолют.

MAXI вошел в наш рейтинг мемкоинов. Он развернут как токен ERC-20 на сети Ethereum. В новом блокчейне транзакции быстрее, а комиссии ниже. Особенно в сравнении с оригинальной блокчейн-структурой Dogecoin.

Мем-коин Maxi Doge пытается повторить успех Dogecoin, но с лучшей технологией на Ethereum. По словам аналитиков, ему это уже удается. К концу 2025 года цена MAXI может подняться до $0,0004 (это на 50% больше текущей стоимости). Следите за развитием проекта на его официальном сайте.

