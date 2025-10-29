Перспективные криптовалюты: может ли XRP подняться до $4,20 к январю 2026?

Редактор Лиза Чайкина Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Следит за тем, чтобы каждая статья была интересной,... Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 29, 2025

Когда рынки начинают восстанавливаться и деньги уходят из золота обратно в более рискованные активы. Альткоин XRP остается одним из самых популярных среди обычных инвесторов. Он для многих интереснее и перспективнее даже Ethereum и Solana. Обратимся с прогнозам экспертов.

Мы уже писали, что торговый ИИ-бот Qwen, который успешно выступил в конкурсе Alpha Arena, привлек внимание многих трейдеров. Мы спросили у него прогноз на XRP на ближайшие три месяца, и он оказался очень оптимистичным.

Прогноз цены XRP от ИИ: поднимется ли он выше $4?

Qwen ожидает рост XRP на 45–60% к январю. Реалистичной и достижимой он назвал цель в районе $3.80-4.20.

Источник: XRPUSD / TradingView

ИИ объяснил причину. С технической точки зрения, XRP успешно отскочил от сильной поддержки на уровне $2.20. Произошло это после недавнего падения. Сейчас RSI (показатель силы текущегго тренда) около 63. Это значит, что рост актива сейчас стабилен. Qwen считает, что если цена уверенно пробьет уровень $2.85, это подтвердит следующий крупный подъем.

Еще один важный момент связан с решением по биржевому фонду (ETF) на XRP. Оно ожидается в январе. Если ETF одобрят, это может стать сильным стимулом для дальнейшего роста цены актива.

Что подтверждает этот оптимистичный прогноз

Одних технических данных недостаточно. Всегда есть риск, что ETF не одобрят, особенно если объемы торгов по XRP останутся низкими. То есть, если инвесторы предпочтут ему другие активы, например ETH или BTC. Поэтому Qwen привел еще несколько факторов, подтверждающих его прогноз.

Первый фактор: ясность в вопросах регулирования. Она могла бы появиться при администрации Трампа. Инвесторы ждут этого уже много лет, и такая ясность добавит уверенности в будущем XRP.

Второй фактор: сезонный. Четвертый квартал традиционно очень активный и выгодный для криптовалют. Если ФРС снизит процентные ставки, это может привести к притоку денег в альткоины и рисковые активы, включая XRP.

В итоге, хотя есть риски, оптимизм Qwen понятен и логичен.

Best Wallet: защищайте свои активы от турбулентности рынка

Если вы собираете XRP и другие монеты с потенциалом роста, лучше хранить их в надежном месте. Приложение Best Wallet позволяет держать все монеты в одном безопасном кошельке. Так вы не потеряете контроль над ключами. Не стоит оставлять крипту на централизованных биржах, особенно когда рынок в фазе турбулентности.

В Best Wallet можно хранить XRP, Биткоин, Эфириум и другие альткоины, которыми вы запасаетесь перед активным ростом рынка в четвертом квартале. Еще в этом кошельке есть встроенный обмен, отслеживание портфеля и легкий доступ к DeFi. Это поможет быстро ловить новые возможности.

Плюс, у Best Wallet есть собственный токен, который дает пользователям до 79% годовых на стейкинг. Это вознаграждение за участие в экосистеме. На стадии предпродажи было продано более 16,6 млн токенов, и спрос растет.

Скачайте Best Wallet в App Store или Google Play и подготовьтесь к следующему подъему рынка.

Купить BEST

