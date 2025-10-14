Какую криптовалюту купить в октябре: эксперт прогнозирует рост Биткоина до $130 тыс.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 14, 2025

Экономист и политолог Таисия Вепринцева (группа “Деломант”) заявила, что Биткоин может вернуться к отметке $120 000–130 000 до конца 2025 года. Произойдет это, несмотря на его текущую волатильность, но, есть нюанс. Этот сценарий напрямую зависит от развития событий на геополитической арене. Поэтому, если вам интересно, какую криптовалюту купить в октябре, следите за BTC.

Восстановление BTC зависит от отношений Вашингтона и Пекина

В интервью изданию Lenta.ru эксперт составила прогноз на будущее для первого мирового криптоактива. Пройдемся по ключевым тезисам.

Ближайшие недели: нервозность и зависимость от новостей

Цены на биткоин (BTC) за последний месяц. (Источник: CoinGecko)

После резкого падения рынок останется нестабильным. Мелкие инвесторы начнут осторожно возвращаться, надеясь на отскок. Крупные игроки займут выжидательную позицию, пока не прояснится ситуация с торговыми пошлинами и ответными мерами Китая.

Вывод: Любой рост будет медленным, а настроениями сейчас будут управлять новости, а не фундаментальные показатели.

Краткосрочный прогноз на BTC: боковик $100 000–115 000

В ближайшее время Биткоин, вероятно, будет двигаться в этом диапазоне, периодически проверяя на прочность его верхнюю и нижнюю границы. Напоминаем ,что “боковик” или “боковой тренд” подтверждает нерешительность трейдеров. Они не знают, покупать им или продавать, поэтому выжидают.

Сценарии на конец 2025 года

Базовый сценарий ($120 000–130 000) . Реализуется, если США и Китай вступят в переговоры. Это вернет инвесторов к рискованным активам, и Биткоин покажет уверенный рост, а альткоины отыграют большую часть потерь.

. Реализуется, если США и Китай вступят в переговоры. Это вернет инвесторов к рискованным активам, и Биткоин покажет уверенный рост, а альткоины отыграют большую часть потерь. Негативный сценарий (риск новых обвалов). Сработает, если торговая риторика Дональда Трампа усилится. Страх перед ответными мерами Китая может вызвать новую волну панических распродаж, особенно на фоне падения американских фондовых индексов.

Почему рынок так нервно реагирует?

Недавно Биткоин установил новый ценовой рекорд. Актив на прошлой неделе преодолевал отметку в $126 000, но затем он резко обвалился ниже $110 000. Основная причина обвала – это заявление Трампа о планах ввести 100% пошлины на все китайские товары с 1 ноября. Заявление вызвало цепную реакцию. За выходные 10-11 октября капитализация крипторынка сократилась примерно на $300 млрд.

Мнение эксперта: “Реакция рынка показывает, насколько инвесторы чувствительны к политическим рискам”, – подчеркивает Вепринцева.

Итак, главный вывод прогноза заключается в том, что в ближайшие месяцы крипторынок будет больше напоминать политический барометр, а не самостоятельный финансовый актив. Его судьба находится в руках Вашингтона и Пекина.

На фоне изменений “на верхах”, изменится и положение дел среди монет с более низкой капитализацией.

Прогноз по Toncoin (TON)

Экономист также отметила, что курс TON способен восстановиться до $2,50-3,00. Произойдет это при условии, что в работе Telegram не будет серьезных сбоев и мессенджер подтвердит стабильность своих сервисов.

Прогноз по Snorter (SNORT)

Другой актив, связанный с экосистемой Telegram – Snorter Bot – тоже стремится к росту. Причем, делает он это стабильно на протяжении всей предпродажи его токена SNORT.

Прогресс предпродажи SNORT SNORT +15%

Этот умный торговый инструмент помогает ловить лучшие новые криптовалюты на предпродаже и заключать сделки с ними за доли секунды. Для держателей токена $SNORT комиссия за использование составляет всего 0,85%. Это отличает его от конкурентов и делает работу особенно эффективной, когда цены скачут.

До следующего роста цены:

Loading countdown...

Если вы ищете перспективные криптовалюты, Snorter даст вам все, что нужно. Это безопасно, быстро и с возможностью реально заработать на торговле цифровыми децентрализованными активами.

Купить SNORT