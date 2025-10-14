Биткоин упал ниже $112 000: прогнозы рынка

Во вторник крипторынок резко просел. Инвесторы замерли в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Все участники крипторынка надеются, что его слова прояснят дальнейшую судьбу процентных ставок в США. От этого будет зависеть настроение на всех рискованных рынках, включая криптовалюты.

На сколько упали главные активы?

Биткоин (BTC): минус 3%, до $111 856

Эфириум (ETH): минус 4%, до $4 012

BNB: минус 10%, до $1 205

XRP: минус 5.5%, до $2.47

Общая капитализация крипторынка снизилась на 3.2% до $3.8 трлн.

Рынки ожидают выступления Пауэлла. Он должен остановить нарастающую панику, вызванную возобновлением торговой напряженности между США и Китаем и резким снижением цен на цифровые активы. Во вторник Пауэлл выступит с речью об экономических перспективах и денежно-кредитной политике на ежегодном собрании NABE в Филадельфии. Аналитики ожидают, что его слова повлияют на настроения относительно снижения ставок. Станет яснее, усилится падение криптовалют или же рынок стабилизируется.

Какую криптовалюту купить на падении рынка?

Пока лидеры рынка падают в цене, инвесторы ищут способы сохранить свой капитал и выйти из турбулентности с минимумом потерь. Что купить из криптовалют сейчас, 14 октября? Например, можно обратить внимание на проект Bitcoin Hyper, он уже готовится к запуску своего токена на биржах. А это ведет к ожидаемому взлету его цены.

Что тревожит инвесторов?

Середина октября оказалась напряженной для крипторынка. Ситуация обострилась из-за вух основных моментов, давайте разберем их по очереди.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 ноября 100% пошлины на все товары из Китая. Это вызвало панику на рынках: всего за несколько часов крипто-индустрия потеряла более $125 млрд. В понедельник Трамп смягчил свой тон, и рынок немного отыграл потери. Однако, нервозность никуда не делась. Трейдеры в напряжении и готовы к новым резким движениям.

Мнение эксперта:

Лукман Отунуга, старший рыночный аналитик FXTM, сказал, что такая реакция “подчеркивает, насколько чувствительными остаются инвесторы к политическим рискам”. Он добавил, что торговая война и напряжение между США и Китаем могут долго держать рынки в напряжении.

Причина нестабильности рынка номер два: кредитное плечо и хлипкие позиции. В выходные рынок пережил масштабные ликвидации. Было “выбито” позиций на $19 млрд. По мнению Янника Шраде (Arcium), такие шоковые события действуют как “естественный отбор”. Поясним, что имеется в виду.

С одной стороны, они очищают рынок от слабых, чрезмерно закредитованных позиций.

С другой стороны, они помогают инвесторам лучше разглядеть по-настоящему сильные проекты. Например, относительно стабильный Zcash и успешный раунд финансирования Umbra на $155 млн говорят о том, что деньги продолжают идти в технологически проработанные идеи.

Что будет дальше с рынком криптовалют? Все решит слово Пауэлла

Джером Пауэл выступит сегодня на ежегодной встрече Национальной ассоциации бизнес-экономики (NABE) в Филадельфии. Аналитики ждут от него намеков на будущее монетарной политики. Если тон будет “голубиным” (намек на скорое снижение ставок), то это может поддержать крипторынок. Если окажется “ястребиным” (ставки останутся высокими), его падение может продолжиться.

Кевин Ли из Gate.io полагает, что переломным моментом может стать заседание ФРС 28-29 октября, где ожидается прямое снижение ставки. Простыми словами, рынок замер в нерешительности. С одной стороны давит геополитика, с другой – инвесторы ждут сигналов от ФРС. Сейчас криптовалюты ведут себя как классические рискованные активы. Они чутко реагируют на все макроэкономические новости.