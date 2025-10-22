Как заработать на криптовалюте сегодня?

Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Обновленно: октября 22, 2025

Криптовалютный рынок снова снижается. Общая капитализация 21 октября снизилась на 2,3% до $3,76 трлн. Объем торгов за последние 24 часа составил $156,6 млрд. Это свидетельствует об умеренной активности трейдеров. Как заработать на криптовалюте сегодня? Давайте разберем детальнее на примере ведущих активов крипторынка, которые сейчас медленно восстанавливаются.

Победители и проигравшие недели

На момент написания статьи 8 из 10 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации находились в минусе. Биткоин (BTC) упал на 2,0% за последние 24 часа. Сейчас он торгуется по $110 981. Лидер альткоинов, Эфириум (ETH), снизился на 3,5%. Его цена на момент написания составляет $3 956.

Binance Coin (BNB) продемонстрировал самое резкое снижение, потеряв 3,6%. Сейчас криптоактив находится на уровне $1 082. Это на 10,2% меньше, чем за прошлую неделю. Однако, прогнозы аналитиков по BNB сейчас самые положительные. Актив все еще находится в “зеленой зоне”. Восстановление стабильно, даже недавний обвал рынка не смог выбить эту монету из колеи.

Тем временем, XRP (XRP) подешевел на 1,8%. Актив опустился до $2,42. Solana (SOL) упал на 2,8% до $186,31. Акции Cardano (ADA) также снизились на 3,4% до $0,6475. Отметим, что ADA уже неделю находится в нисходящем тренде (падает в цене).

Среди самых быстрорастущих компаний замечена SynFutures. Ее актив SYF вырос на 50,9%. За ним следуют Hajimi с ростом на 41,2% и BinanceLife с ростом на 30%. В топ криптовалют недели вошли Zora, FLOKI и Zcash. При этом ежедневный прирост Zcash составил скромные 7,4%.

В целом, настроения на рынке сейчас остаются осторожными. Трейдеры ждут, когда ситуация выровняется. На это есть все шансы, так как Биткоин держится выше уровня поддержки в $108 000. На альткоины продолжают давить продавцы.

Однако криптоинвестор и предприниматель Тед Пэллоуз настроен иначе. Он считает, что следующей целью BTC может стать уровень в $100 000, если цена не сформирует устойчивое дно.

Биткоин упал до минимума недели

Во вторник биткоин подешевел до $107 460, потеряв все утренние ростки. Основная причина кроется во внимании трейдеров к “дыре” на рынке фьючерсов. Цена снизилась на 2.5% за день.

Низкие объемы торгов связаны с осторожностью инвесторов после недавних резких скачков курса.

Ключевые уровни:

$107 390: Цель для полного закрытия “дыры” на бирже CME.

Цель для полного закрытия “дыры” на бирже CME. $107 000: Важная поддержка. Если цена упадет ниже, это может означать дальнейшее ослабление.

Из-за неактивного рынка возможен обвал до $100 000-$98 000. Аналитики считают, что Биткоин может еще упасть, прежде чем снова начать расти. В такие периоды внимание инвесторов переключается на альткоины. Так как сейчас все еще актуален тренд на мем-монеты, можно рассмотреть для прибыльных инвестиций именно их.

Maxi Doge – мем-коин для тех, кто не боится риска и любит драйв

Maxi Doge – это новый мем-коин, настоящая отсылка к культуре агрессивного трейдинга с плечом 1000x и без стоп-лоссов. То есть, вы можете зарабатывать на заемных средствах. Каждый день здесь превращается в “игру на выживание”, однако, все оправдано и безопасно. Если вы готовы зарабатывать много, готовьтесь рисковать. Ставки высоки, а эмоции зашкаливают – это про Maxi Doge.

Проект предлагает участникам ежедневные вознаграждения через стейкинг, специальные акции для активных держателей и даже интеграции с фьючерсными платформами. Чтобы можно было устраивать состязания и зарабатывать на колебаниях цен.

По токеномике:

40% идет на маркетинг и продвижение,

идет на маркетинг и продвижение, 25% – на команду,

– на команду, 15% – на разработку,

– на разработку, 15% – на ликвидность,

– на ликвидность, 5% – на вознаграждения стейкерам.

Прогресс предпродажи MAXI MAXI +6%

Предварительная продажа $MAXI еще идет. Купить монету можно на официальном сайте проекта или прямо в приложении Best Wallet в разделе Upcoming Tokens. Безопасность проекта подтверждена аудитами SolidProof и Coinsult. Это значит – все прозрачно. Пресейл уже подходит к концу, и эксперты прогнозируют, что после выхода на биржи стоимость $MAXI может вырасти в 10 раз и больше.

До следующего роста цены:

