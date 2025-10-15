У BNB “иммунитет” к панике на рынке

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: октября 15, 2025

Пока крипторынок справляется с шокирующими потерями $19 млрд, токен Binance (BNB) устанавливает новые рекорды. Монета не только быстро восстановилась быстрее всех после падения (которое затронуло весь сегмент альткоинов), но поднялась до отметки в $1 370. Это говорит о чрезвычайной уверенности инвесторов в активе. Подтвердятся ли самые оптимистичные прогнозы?

Что происходит на рынке сегодня?

Напомним, что нестабильность на рынке сейчас связана с обострением “тарифной войны” между США и Китаем. Согласно данным журнала Coinomist, за последние 30 дней сеть BNB Chain обработала более 500 млн транзакций.

Что стоит за устойчивостью BNB?

Фундаментальная прочность. BNB Chain обработала свыше 500 млн транзакций за последние 30 дней, что на 151% больше, чем в прошлом месяце. Это доказывает реальное использование сети, а не просто спекуляции. Эффект “мемкоин-суперцикла”. Binance переживает свой звездный час, аналогичный взлету Solana в 2024 году. Ажиотаж вокруг мемкоинов в экосистеме Binance, подогретый, в том числе, активностью бывшего CEO Чанпэна Чжао, создает мощный позитивный фон. Техническая картина. Подробнее о ней рассказываем ниже.

Прогноз цены BNB: продолжится ли булл-ран на Binance?

На графике BNB сформировала 15-месячную восходящую модель (“восходящий треугольник”), которая еще не исчерпала свой потенциал. Это указывает на продолжение тренда.

График пары BNB / USDT за 1 неделю, модель восходящего треугольника за 15 месяцев. Источник: TradingView.

Куда BNB двинется дальше?

Аналитики представии несколько сценариев, разной степени оптимизма.

Сценарий 1: рост на 40% до $1 650. Это первоначальная цель по классической технической модели. Силу текущего тренда подтверждает широкий разрыв MACD над сигнальной линией.

Сценарий 2: коррекция к $1 000 с последующим ростом. Индикатор RSI вышел из “территории перекупленности”, что часто предвещает локальную коррекцию. Локальной коррекцией называется ситуация, когда цена актива движется не в направлении действующего тренда (бычьего или медвежьего), а в обратном. Она начинается, когда рынок либо перекуплен (на бычьем тренде), либо перепродан (на медвежьем). $1 000 выглядит сильным психологическим уровнем поддержки, где могут активизироваться покупатели.

Сценарий 3 (наиболее оптимистичный): рост на 150% до $3 000 в 2026 году. Этот сценарий возможен при сочетании двух факторов: снижения процентных ставок в США (что вернет аппетит к риску) и продолжения “мемкоин-лихорадки” в экосистеме Binance. BNB может вырасти еще на 150% до $3000 в условиях более высокого спроса.

Ключевой вывод

BNB постепенно становится универсальным активом, который демонстрирует:

Устойчивость во время рыночных бурь.

во время рыночных бурь. Технологическую востребованность благодаря активному использованию блокчейна.

благодаря активному использованию блокчейна. Виртуальный потенциал за счет тренда на мемкоины.

Текущая пауза в росте выглядит как здоровая консолидация (выравнивание, успокоение) перед новой попыткой “штурма вершин”.

Best Wallet: хранение криптовалюты может принести вам прибыль

Если вы устали “проигрывать” на нестабильном рынке, возможно, вам стоит сменить правила? Или, как минимум, воспользоваться другими, более подходящими инструментами. Например, кошельком Best Wallet ($BEST).

Это уже давно не просто инструмент для хранения, а полноценная экосистема. Здесь и криптокарта Best Card, и перспективная платформа для dapps, и новые функции для удобной торговли. В отличие от MetaMask или Exodus, мультивалютный кошелек Best Wallet предоставляет пользователям преимущество – функцию “Предстоящие токены”. Это встроенный инструмент, который выявляет проекты на ранней стадии, прежде чем они станут сверхпопулярными.

Этот криптовалютный кошелек просто создан для бычьего рынка. Best Wallet выстраивает инвесторов перед следующей волной перспективных возможностей. Особенно это актуально сейчас, по мере того как деньги возвращаются в криптопространство.

Вы также можете удачно инвестировать с проектом Best Wallet, вложившись в токен $BEST. На данный момент его предварительная продажа собрала более $16 млн.

Прогресс предпродажи BEST BEST +15%

Первые покупатели $BEST получат максимальные выгоды от вложений.

До следующего роста цены:

Loading countdown...

Купить BEST