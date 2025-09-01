Деривативы WLFI взлетели на 500% перед релизом токена

Первые инвесторы ограничатся продажей только одной пятой своих активов.

Деривативы World Liberty Financial (WLFI) резко выросли в торгах. Все ждут первого релиза токенов проекта, связанного с Трампом. Это событие назначено на понедельник. Тогда же откроется новый этап коррекции цены уникального мем-проекта Wall Street Pepe (WEPE).

По данным Coinglass, 24-часовой объем торгов производными WLFI подскочил более чем на 530%. Он достиг $3,95 млрд в понедельник. Открытый интерес вырос более чем на 60% до $931,9 млн. Скачок произошел за несколько часов до события разблокировки. Оно запланировано на 8:00 утра по восточному времени.

Проект освободит 20% токенов, купленных в самых ранних раундах. Их цена составляла $0,015 и $0,05, получить их можно через Lockbox. Эти разблокированные токены составляют около 5% от общего предложения. По текущим ценам ранние инвесторы из самого дешевого раунда могут получить прибыль в двадцать раз больше вложений.

Торговля WLFI начинается 1 сентября с ограничениями

WLFI выпустили как токен управления для World Liberty Financial. Он позволяет держателям голосовать за обновления протокола. Торговля официально начинается 1 сентября. Но ранние инвесторы могут продать только одну пятую своих вложений. Основатели, включая Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, исключены из этого первоначального релиза.

Запуск покажет, насколько имя Трампа значимо в криптомире. Сможет ли оно поднять стоимость 100-миллиардного предложения токенов? В предрыночной торговле некоторые платформы оценили WLFI примерно в $0,42. Это означает полностью разводненную оценку почти в $40 млрд.

Такой уровень поместил бы токен в топ-45 цифровых активов. Некоторые инвесторы считают, что он может попасть в топ-20. Такой скачок побудил бы больше бирж листинговать его.

Молодой проект с ощутимым политическим весом

World Liberty Financial существует менее года. Однако проект создал нетипичный ажиотаж из-за связей с семьей Трампа. Президент продвигал WLF в социальных сетях еще до вступления в должность. Как соучредитель указан разработчик Стивен Витков.

Отметим, что семья Трампа расширила свое присутствие в криптовалютах за прошлый год. Добавила проекты на рынке стейблкоинов, в сфере майнинга Bitcoin и фондах цифровых активов. Каждое дело распространило бренд Трампа в разные уголки криптомира. И это происходит очень вовремя. Тогда, когда регулирование начало склоняться в пользу индустрии.

С возвращением в Белый дом Трамп подписал закон, регулирующий стейблкоины. Он также наделил большими правами регуляторов, которые сильнее других поддерживают цифровые активы. Тем временем его сыновья продвинули семейный бизнес еще дальше. В результате WLFI теперь представляется как мост между традиционными финансами и открытой экономикой. Трампы надеются привлечь розничную ликвидность.

Криптоэнтузиасты следят за движением цен WEPE: ожидаем скачок роста

После бычьего импульса Wall Street Pepe (WEPE) столкнулась с падением цены. Причина – общий спад на фондовом рынке. Импульс был вызван новостью о добавлении проекта в сеть Solana.

Рыночная коррекция находится вне контроля участников торговой пары WEPE/USDT. Технический анализ показывает: углубление коррекции маловероятно. Есть сильная поддержка на текущих уровнях цен, это $0,00008752. Переходите на официальный сайт за актуальными обновлениями.

В криптопространстве говорят о “легендарном возвращении WEPE”. Мем-коин Wall Street Pepe выпустили несколько месяцев назад через ICO. Внезапно он снова оказался в поле зрения инвесторов. Произошло это после новостей об обновлении от Solana. Сейчас монета $WEPE продается по $0,00006595, но эта цена долго не продержится. Аналитики предсказывают ему большое будущее. Следите за котировками и обновлениями.

