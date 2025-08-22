Стейблкоин команды Трампа достиг $2,4 млрд

WLFI назвала USD1 "самым быстрорастущим стейблкоином в истории".

Редактор Лиза Чайкина О авторе Лиза – редактор Cryptonews.ru. В индустрии с 2018 года. Обновленно: августа 22, 2025

Проект стейблкоина World Liberty Financial (WLFI), поддерживаемый семьей Трампа, достиг новой отметки. В четверг было выпущено монет на сумму $205 млн для казначейства, что увеличило общий объем токенов до $2,4 млрд.

Резкий рост, первый наблюдаемый с апреля, произошел всего через несколько часов после речи председателя Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера в поддержку стейблкоинов. Это вызвало споры о том, не стимулируют ли сигналы центрального банка рост частного крипторынка. Рассмотрим, как колебания в секторе стейблкоинов скажутся на мем-сегменте на примере обзора перспективного Maxi Doge.

Взлет стейблкоинов Трампа последовал за выступлением главы ФРС в поддержку криптовалют

Компания WLFI объявила о новом минте стейблкоина USD1, назвав его “самым быстрорастущим стейблкоином в истории”. Проект подчеркивает, что токен полностью обеспечен долларами США и казначейскими облигациями. Запущенный всего в апреле, USD1 уже занял шестое место среди крупнейших стейблкоинов по данным CoinGecko.

Для сравнения:

Лидер рынка Tether (USDT) фиксирует капитализацию $167 млрд и держит 60% рынка.

USD Coin (USDC) от Circle оценивается в $67,4 млрд и контролирует около 24%.

Почему новый запуск привлек внимание собщества

Выпуск USD1 совпал с выступлением члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера на Wyoming Blockchain Symposium. В своей речи он заявил, что “нечего бояться” цифровых платежей и DeFi, сравнив работу стейблкоинов с привычными транзакциями по дебетовым картам.

Уоллер также поддержал закон GENIUS Act, назвав его “важным шагом” для массового внедрения стейблкоинов. Его слова усилили ощущение, что позиция ФРС по криптовалютам постепенно смягчается. В апреле Федрезерв отозвал ограничительные рекомендации 2022 года, а на прошлой неделе регуляторы свернули надзорный проект по криптооперациям.

Более того, заместитель председателя Мишель Боуман даже предложила разрешить сотрудникам ФРС держать небольшие суммы в криптовалюте “для лучшего понимания технологий”.

Политический фактор и оценка рынка

Так как Уоллера все чаще называют вероятным преемником Джерома Пауэлла после окончания его срока в 2026 году, его про-криптовая позиция может оказать серьезное влияние на будущую денежно-кредитную политику США.

Сейчас объем рынка оценивается примерно в $280 млрд, однако Goldman Sachs прогнозирует, что стейблкоины могут принести “триллионы долларов” в цифровые финансы (за последний квартал оборот достиг $7 трлн). Минфин США ожидает роста рынка до $2 трлн к 2028 году, особенно если будет принят понятный регуляторный каркас.

USD1 делает ставку на институционалов

На этом фоне USD1 позиционируется иначе, чем типичные DeFi-ориентированные проекты. Токен, связанный с политическим брендом Трампа, ориентируется на суверенные фонды и институциональные казначейства. Известный аналитик VirtualBacon отметил, что USD1 может достичь $100 млрд в обращении, если займет хотя бы малую долю рынка американских Treasuries:

“Этот стейблкоин создавался под нужды ближневосточных семейных офисов и суверенных фондов”.

USD1 быстро закрепляется среди крупнейших игроков рынка и может стать важным инструментом не только для DeFi, но и для международных финансовых сделок на институциональном уровне. Рост актива также происходит на фоне более широкой волны распространения стабильных монет. Согласно отчету, июль ознаменовался 22-м месяцем роста рынка подряд, а общая капитализация выросла до $261 млрд.

31 июня World Liberty объявила об инвестициях в размере $10 млн в Falcon Finance, назвав ее первой универсальной инфраструктурой обеспечения ликвидности и доходности в сети. USD1 теперь доступен в качестве обеспечения для Falcon.

