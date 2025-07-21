GENIUS снизит влияние Big Tech и Уолл-стрит на стейблкоины

Диспарте назвал эту меру “оговоркой о весах”, намекая на неудачную попытку Meta запустить глобальную цифровую валюту.

Автор Анастасия Трофимова Автор Анастасия Трофимова О авторе Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах. Профиль автора Поделиться Скопировано Обновленно: июля 21, 2025

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По словам директора по стратегии Circle Данте Диспарте, ключевое положение недавно принятого закона GENIUS Act направлено на ограничение влияния технологических конгломератов и крупных финансовых институтов на рынке стабильных монет США.

Выступая в подкасте Unchained, Диспарт назвал эту меру “оговоркой о весах”, намекая на неудачную попытку Meta запустить глобальную цифровую валюту.

Согласно этому положению, любая небанковская организация, стремящаяся выпустить стабильную монету, обеспеченную долларами, должна создать отдельную операцию для проведения антимонопольного контроля и получения разрешения от комитета по надзору, возглавляемого Казначейством, с правом вето.

Банки сталкиваются со строгими правилами выпуска стабильных монет в соответствии с Законом GENIUS Act

Традиционные банки также не освобождены от ограничений. Кредиторы, которые выпускают стейблкоины, должны делать это через юридически отдельные дочерние компании.

Этим организациям запрещено заниматься использованием кредитного плеча, кредитованием или деятельностью, связанной с принятием рисков, создавая изолированную структуру, которую Диспарте описал как “более консервативную”, чем предложения депозитных токенов, выдвигаемые такими компаниями, как JPMorgan.

“Это создает четкие правила, которые, я думаю, в конечном итоге принесут наибольшую выгоду американским потребителям и участникам рынка, и, честно говоря, самому доллару”, – сказал Диспарте.

Закон GENIUS, или Закон о руководстве и установлении национальных инноваций для стейблкоинов США, прошел через Палату представителей с двухпартийной поддержкой, включая голоса более 100 демократов.

Диспарте считает, что законодательство обеспечивает долгожданную регулятивную ясность, предоставляя криптокомпаниям путь к легитимности и давая доллару регулятивное преимущество в глобальной гонке цифровых валют.

Хотя фирмы с суммой активов менее $10 млрд все еще могут работать в соответствии с государственными законами о денежных переводах, любой более крупный эмитент должен получить национальную лицензию трастового банка.

Законопроект также запрещает процентные стейблкоины и требует строгого раскрытия информации об активах. Эмитенты не обеспеченных токенов могут столкнуться с уголовными наказаниями, что фактически исключает повторение сценариев вроде краха TerraUSD.

Тем не менее, не все настроены оптимистично. Критики утверждают, что запрет на доходные стейблкоины может подавить инновации и подтолкнуть пользователей к международным платформам. Диспарте утверждает, что доходность должна остаться за децентрализованными финансами (DeFi), как только базовый слой стейблкоинов станет безопасным.

Запрет на доходность может ускорить институциональный интерес к DeFi платформам, особенно тем, что работают на Ethereum, который уже лидирует по общей заблокированной стоимости.

Стейблкоины приближаются к массовому принятию

Стейблкоины стали одной из редких историй успеха криптовалют, привлекая внимание как корпораций, так и регуляторов.

Недавние сообщения о том, что Amazon, Walmart и другие крупные компании изучают стейблкоин-платежи, послали волны по традиционным финансам, кратковременно подняв объемы транзакций стейблкоинов выше Visa в 2024 году.

Фрэнк Комбей из Next Generation сказал, что регулятивная ясность, особенно европейская структура MiCA, разблокировала потенциал роста стейблкоинов, убрав самый большой барьер: неопределенность.

Он считает, что экосистемы стейблкоинов могут снизить транзакционные издержки более чем на 90% и становятся все более привлекательными как для потребителей, так и для корпораций.

На прошлой неделе генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус сказал, что сектор стейблкоинов готов к взрывному росту, прогнозируя, что рынок может раздуться с нынешней капитализации в $250 млрд до $2 трлн в ближайшем будущем.