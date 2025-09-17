Центробанк запускает новую стратегию для защиты криптотрейдеров

ЦБ РФ усиливает борьбу с нелегальным криптообменом со следующего года.

Автор Анастасия Трофимова Обновленно: сентября 17, 2025

Центральный банк России готовится усилить контроль за криптовалютным рынком и защитить своих граждан от мошенников. В новом документе под названием “Основные направления развития финансового рынка на 2026–2028 годы” регулятор обозначил свои планы по борьбе с рисками в цифровой сфере.

Что будет отслеживать ЦБ?

Начиная с будущего года банк России возьмет под пристальное внимание майнеров криптовалют и компании, которые обслуживают майнинговые фермы. Также под наблюдение попадут все финансовые продукты, чья прибыльность зависит от курса Биткоина и других цифровых монет.

Растет проблема заблокированных счетов. ЦБ признает, что количество жалоб на внезапную блокировку банковских карт и переводов действительно увеличилось. Это происходит из-за того, что банки стали строже бороться с мошенничеством, выставляя новые требования.

Но есть нюанс: среди недовольных клиентов немало тех, кого сложно назвать честными пользователями. Это так называемые “дропперы” – люди, которые продают свои банковские данные мошенникам, владельцы подпольных казино и те, кто занимается нелегальным обменом криптовалют.

Новое оружие против мошенников

Центробанк, по сообщениям, разрабатывает специальную систему “Антидроп”. Через нее банки будут получать информацию о подставных лицах и смогут мгновенно блокировать подозрительные счета и устанавливать лимиты на входящие переводы. Также дополнительным преимуществом станет возможность ограничивать выпуск новых карт на имя сомнительных клиентов.

В официальном сообщении регулятора говорится:

“Анонимная природа некоторых цифровых валют и их распространение в децентрализованных сетях также повышают риски использования таких цифровых активов в незаконной деятельности. Кроме того, децентрализованный и экстерриториальный характер распространения и использования цифровых активов снижает эффективность реализации установленных в отношении них регуляторных ограничений и запретов”

Цель простая – перекрыть финансовые потоки теневому бизнесу, особенно анонимным криптообменникам, которые часто используют для своих операций “подставных” людей. По сути, регулятор готовится к более жесткой игре на криптовалютном поле. Правительство старается найти баланс между защитой честных граждан и борьбой с финансовыми махинациями.

Свежий отчет Центробанка за первые шесть месяцев 2025 года показывает, что мошенники все чаще используют криптовалюты для своих схем. Цифры говорят сами за себя: если в прошлом году криптовалюты использовали 59% финансовых пирамид, то сейчас эта доля выросла до 80%. Получается, что почти каждая мошенническая схема теперь требует от жертв расплачиваться биткоином или другими цифровыми монетами.