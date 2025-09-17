BTC $116,765.24 -0.19%
ETH $4,621.97 1.73%
SOL $246.55 3.71%
PEPE $0.000011 2.34%
SHIB $0.000013 2.21%
BNB $991.46 3.18%
DOGE $0.28 4.42%
XRP $3.09 1.52%
Cryptonews Финансы

Центробанк запускает новую стратегию для защиты криптотрейдеров

ЦБ РФ усиливает борьбу с нелегальным криптообменом со следующего года.
Автор
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия Трофимова
О авторе

Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.

Профиль автора
Обновленно: 

Центральный банк России готовится усилить контроль за криптовалютным рынком и защитить своих граждан от мошенников. В новом документе под названием “Основные направления развития финансового рынка на 2026–2028 годы” регулятор обозначил свои планы по борьбе с рисками в цифровой сфере.

Что будет отслеживать ЦБ?

Начиная с будущего года банк России возьмет под пристальное внимание майнеров криптовалют и компании, которые обслуживают майнинговые фермы. Также под наблюдение попадут все финансовые продукты, чья прибыльность зависит от курса Биткоина и других цифровых монет.

Растет проблема заблокированных счетов. ЦБ признает, что количество жалоб на внезапную блокировку банковских карт и переводов действительно увеличилось. Это происходит из-за того, что банки стали строже бороться с мошенничеством, выставляя новые требования.

Но есть нюанс: среди недовольных клиентов немало тех, кого сложно назвать честными пользователями. Это так называемые “дропперы” – люди, которые продают свои банковские данные мошенникам, владельцы подпольных казино и те, кто занимается нелегальным обменом криптовалют.

Новое оружие против мошенников

Центробанк, по сообщениям, разрабатывает специальную систему “Антидроп”. Через нее банки будут получать информацию о подставных лицах и смогут мгновенно блокировать подозрительные счета и устанавливать лимиты на входящие переводы. Также дополнительным преимуществом станет возможность ограничивать выпуск новых карт на имя сомнительных клиентов.

В официальном сообщении регулятора говорится:

“Анонимная природа некоторых цифровых валют и их распространение в децентрализованных сетях также повышают риски использования таких цифровых активов в незаконной деятельности. Кроме того, децентрализованный и экстерриториальный характер распространения и использования цифровых активов снижает эффективность реализации установленных в отношении них регуляторных ограничений и запретов”

Цель простая – перекрыть финансовые потоки теневому бизнесу, особенно анонимным криптообменникам, которые часто используют для своих операций “подставных” людей. По сути, регулятор готовится к более жесткой игре на криптовалютном поле. Правительство старается найти баланс между защитой честных граждан и борьбой с финансовыми махинациями.

Свежий отчет Центробанка за первые шесть месяцев 2025 года показывает, что мошенники все чаще используют криптовалюты для своих схем. Цифры говорят сами за себя: если в прошлом году криптовалюты использовали 59% финансовых пирамид, то сейчас эта доля выросла до 80%. Получается, что почти каждая мошенническая схема теперь требует от жертв расплачиваться биткоином или другими цифровыми монетами.

Logo

О Cryptonews

2M+

Читателей каждый месяц

250+

Обзоров и статей

8

Лет на рынке

70

Международных авторов
editors
+70
Список авторов

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,260,017,224,797
-0.54
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
Pump.fun обошла Hyperlight по ежедневной выручке
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-09-17 12:25:45
Новости
Immutable, Aerodrome и MYX лидируют в гонке альткоинов
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-09-17 11:53:51
Анастасия Трофимова
Автор
Анастасия - профессионал в сфере деловой журналистики. Умеет рассказать простыми словами о сложных вещах.
Читать дальше
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов