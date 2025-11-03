XRP koers Swell 2025 week – enorme kans voor Ripple koers in november

Dit kan een belangrijke week worden voor de XRP koers. De komende dinsdag en woensdag, 4 en 5 november is het jaarlijkse Ripple Swell evenement. Hierbij komen topfiguren van de sector samen om te spreken over de toekomst van crypto. Investeerders hopen dat het evenement zorgt dat XRP extra aandacht krijgt, waardoor de koers deze week zou kunnen stijgen.

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar het opkomende evenement, wie er gaat spreken en wat voor invloed dit kan hebben op de XRP koers.

Ripple Swell 2025 – Kan het de XRP koers een boost geven?

De XRP koers blijft zwak presteren, vooral nu de cryptomarkt opnieuw een daling laat zien op maandag. Toch blijven verwachtingen positief, terwijl sommige analisten voorspellen dat de altcoin binnenkort $4,20 waard kan worden. XRP zou zo vroeg als deze week en boost kunnen krijgen, dankzij het opkomende Ripple Swell evenement van 4-5 november.

In dit evenement komen topfiguren van de crypto sector om te spreken over de toekomst van digitale valuta’s. Ripple bevestigde vorige week de aanwezigheid van David Schwartz, de voormalige Ripple CTO, maar ook Asheesh Birla van Evernorth en Michael Arrington van Arrington Capital. Evernorth is een nieuw XRP treasury bedrijf die kortgeleden $1 miljard heeft geïnvesteerd in de altcoin.

Ook vertegenwoordigers van BlackRock, Nasdaq, Citi Bank, Fidelity, JPMorgan en Mastercard zijn aanwezig tijdens het evenement.

De aanwezigheid van deze topfiguren tijdens een Ripple evenement kan zonder twijfel meer aandacht aanwakkeren voor XRP. Daarom verwachten investeerders dat de XRP koers een sterke boost kan krijgen ven het evenement.

Daarnaast anticipeert de markt dat de Amerikaanse shutdown in november eindigt. Hierdoor kan de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) weer op volle snelheid werken en onder andere goedkeuring geven voor altcoin ETF’s. Als de eerste spot XRP ETF dit jaar nog lanceert, is het nog mogelijk voor Ripple om een sterke comeback te maken.

Ripple verwachting eind 2025

De XRP koers is door de daling van vandaag nog meer momentum verloren. Vorige week vormde er een Death Cross op de dagelijkse grafiek. Dit gebeurde doordat de 30-daagse moving average (geel) onder de 200-daagse moving average (blauw) zakte. Een Death Cross wijst op zwakke prestatie op korte termijn en gaat vaak gepaard met hogere verkoopdruk.

Altcoins zoals XRP lijden vooral onder de zwakke crypto markt. Hoewel Bitcoin boven $100k nog relatief sterk blijft, zijn de meeste bekende cryptomunten de afgelopen maanden veel van hun waarde verloren. Hierbij is XRP ook geen uitzondering, met een daling van 20% in de afgelopen 30 dagen.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Ook de RSI van Ripple blijft zwak op 41. Hiermee ligt de indicator onder de neutrale 50, wat een extra teken is van zwakte. Met een lage RSI, is de kans groter dat XRP daalt onder zijn support levels, in dit geval bij $2,37 en $2,30. XRP bereikte in oktober het laagste punt van 2025 en het beperkte herstel suggereert dat het ergste nog niet voorbij is.

Maar hoewel de verwachtingen voor de korte termijn onzeker blijven, kan XRP nog een boost krijgen van Ripple Swell 2025. Als dit gebeurt terwijl de markt zwak blijft, zal het waarschijnlijk een korte opleving zijn.

Op langere termijn blijven de verwachtingen voor XRP positief. De altcoin kan aan het eind van dit jaar nog proberen terug te gaan naar zijn all-time high van $3,84 en kan volgend jaar zelfs de $4 breken. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.