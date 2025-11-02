XRP prijs voorspelling – kan Ripple stijgen naar $4,20 tegen januari 2026?

Wat gaat XRP in Q4 2025 doen?

De koers van XRP wist vorige week enigszins te herstellen van een flinke daling, die in het begin van oktober plaatsvond. De altcoin steeg met zo’n 10,6% afgelopen week, terwijl het deze week 5,5% daalt.

Investeerders vragen zich af wat de koers van XRP de komende tijd zal gaan doen. De interesse in de altcoin lijkt toe te nemen, want vermogensbeheerders hebben aanvragen gedaan voor een spot XRP-ETF. De mogelijke komst van deze ETF kan ervoor zorgen dat instituties en grote bedrijven toegang krijgen tot het investeren in de cryptomunt van Ripple Labs.

Het moederbedrijf achter XRP heeft de afgelopen jaren flink onder vuur gelegen. Na een jarenlange rechtszaak ziet het er naar uit dat het cryptoproject de volgende stappen kan gaan maken binnen het cryptolandschap.

Een mogelijke hervatting van de huidige bull run, zou de koers van XRP richting een nieuwe all-time high kunnen sturen. Momenteel ligt de all-time high van de XRP koers rond $3,66. Crypto experts verwachten dat de koers van XRP richting $4 gaat bewegen tegen het einde van het jaar.

Ripple koers analyse

De koers van XRP bevindt zich de afgelopen drie weken in een stijgende trend. De altcoin herstelt van de forse daling door hogere bodems en hogere toppen te bereiken.

XRP/USD – Bron : TradingView

In de bovenstaande afbeelding kunnen we deze stijgende trend zien. Er liggen enkele belangrijke koersdoelen in de weg naar de all-time high voor XRP.

Onlangs ondervond XRP resistance rond $2,70, waar een sterk verkooplevel voor verkopers ligt. De altcoin zal ongetwijfeld rond $2,80 ook enige resistance ervaren. Andere belangrijke koerslevels liggen rond $3,10, $3,30 en $3,60.

De koers van XRP zal hoogstwaarschijnlijk tegen resistance aanlopen rond deze koerslevels. Houd daarom de koers van XRP scherp in de gaten om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Het sentiment binnen de crypto markt kan van de ene op de andere dag omslaan. Momenteel is het sentiment angstig en zijn investeerders bang dat cryptomunten een verdere daling zullen maken. Zodra de Fear and Greed Index een ommekeer maakt richting hogere waardes, zullen we de koers van XRP waarschijnlijk zien toenemen.

XRP aanschaffen

Het aanschaffen van XRP in 2025 is zeer gemakkelijk geworden. Je kunt binnen enkele klikken op de knop je XRP-tokens ontvangen via een exchange.

Deze methode is echter niet altijd even veilig. Hackers kunnen bijvoorbeeld je inloggegevens achterhalen en je cryptomunten stelen. Om dit te voorkomen is het verstandig om gebruik te maken van een crypto wallet. In een crypto wallet kun je je gekochte cryptomunten veilig opslaan, zonder dat een hacker hierbij kan komen.

Een veilige online crypto wallet is Best Wallet Token. Het is mogelijk om duizenden cryptomunten te verhandelen binnen de applicatie van Best Wallet.

Je kunt gemakkelijk een wallet openen bij Best Wallet, door de applicatie te installeren op je telefoon. Tijdens de presale is er al meer dan $16,8 miljoen opgehaald door vroege investeerders. Dit geeft aan dat de interesse in deze crypto wallet groot is.

Na aanschaf van je $BEST tokens, is het mogelijk om de native token te staken. Dit levert een jaarlijkse APY van 78% op.