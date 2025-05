Weekly recap: einde Ripple rechtszaak, Trump tarieven en BTC koers pumpt voorbij $100k

De crypto markt heeft deze week steile prijsstijgingen doorgemaakt na een periode van angst en onzekerheid. Dit artikel bekijkt het absolute einde van de XRP-rechtszaak, de nieuwe deal tussen de VS en het VK, en de koers van Bitcoin.

Het einde van de rechtszaak

Over de afgelopen weken kwam het einde van de Ripple rechtszaak eindelijk in zicht. Deze rechtszaak is in 2020 begonnen en heeft veel druk gezet op zowel het project, als op de crypto markt.

De rechtszaak zou een gevaarlijk precedent kunnen zetten voor andere projecten als Ripple schuldig bevonden bleek van het verkopen van illegale security’s. Dit zou veel andere crypto projecten ook in gevaar brengen.

XRP en de Securities and Exchange Commission (SEC) hebben deze week een settlement bereikt van $50 miljoen. De rechtbank overwoog een boete van $125 miljoen, waardoor de rechtszaak alsnog voordelig eindigt voor Ripple.

Hierdoor heeft het project nu niks meer om het te onderdrukken en kan het in alle vrijheid verder ontwikkelen. Dit valt goed samen met de verdere opleving in de markt, wat XRP terug kan brengen naar $3 over de komende dagen en weken.

Ripple koersgrafiek – dagelijkse timeframe

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk

Deze week heeft ook vooruitgang gezien betreft de handelsoorlogen van President Trump. Het VK en de VS hebben een ‘historische deal’ gesloten, waardoor Amerikaanse boeren makkelijker kunnen exporteren naar het VK.

Hiermee is een van de eerste deals gesloten als gevolg van de handelsoorlog, met een oog op het beschermen van Amerikaanse boeren. Deze groep is over de afgelopen maanden ook hard geraakt omdat China hun agrarische producten uit Zuid-Amerika ging halen, in plaats van Noord-Amerika.

Daarbij zijn er ook eerste gesprekken geweest tussen de VS en China op woensdag 7 mei. Dit was een informele bijeenkomst, maar het hoofd van de Treasury, Scott Bessent, was wel aanwezig.

De markt verwacht door deze ontwikkelingen dat er nu snel ontwikkelingen plaats gaan vinden op gebied van de handelsoorlogen. Dit hernieuwd optimisme en uitzicht op stabiliteit zorgt voor de plotse opleving in de markten.

De koers van Bitcoin

Bitcoin heeft zeer steile stijgingen kunnen realiseren door het groeiende beeld van stabiliteit in de globale economie. Mogelijk hebben de uitingen van Jerome Powell hier ook aan toegevoegd, waarin hij aangeeft dat een recessie voorlopig onwaarschijnlijk lijkt.

Voor nu heeft Bitcoin zijn belangrijkste resistances gebroken op $94.000, $96.000 en $100.000. Als Bitcoin $100.000 goed kan behouden, dan zal het binnenkort waarschijnlijk $106.000 gaan testen.

Bitcoin koersgrafiek – dagelijkse timeframe

Voor Bitcoin is een break en een close boven $106.000 belangrijk om een serieuze poging te doen voor een nieuwe all time high. Als dit niet lukt, dan riskeert Bitcoin opnieuw vast te komen in zijn range voor de zomer.

Het verschil is nu dat alts ook heel hard meestijgen, waardoor een periode van relatieve alt kracht door kan zetten. ETFs blijven momenteel relatief rustig, wat verder aangeeft dat er nog veel stuwkracht toegevoegd kan worden aan deze beweging.

Ondanks de opleving van alts, blijft Bitcoin voorlopig het narratief in de markt zoals het er nu uitziet. Hierdoor kan een Bitcoin gerelateerde meme coin een interessante toevoeging zijn voor het portfolio.

Het BTCBull (BTCB) project is momenteel nog in de presale fase, waardoor een investeerder vroeg bij het project kan zijn. Dit project vindt zijn roots in twee zeer sterke narratieven van deze cyclus, waardoor het interessante toevoeging kan zijn voor een high risk en high reward portfolio.