Fed rente onveranderd ondanks druk Trump: wat betekent dit voor crypto?

Ondanks de push van president Trump om de rente in de VS te verlagen, houdt Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, zijn poot stijf. Uit het persbericht van de Fed blijkt dat de rente onveranderd blijft op 4,25% – 4,5% in het land. Toch lijkt de cryptomarkt positief te reageren. Bitcoin is in 24 uur tijd met 2,5% gestegen en heeft kans om vandaag opnieuw de $100k aan te tikken.

Hoewel dit de derde Fed-bijeenkomst op rij is waarin de rente gelijk blijft, rekent de cryptomarkt nog op 3 renteverlagingen richting het einde van dit jaar. Dat helpt Bitcoin om binnenkort naar een nieuwe all-time high te klimmen bij $110k. De extra liquiditeit die crypto kan krijgen is positief voor zowel Bitcoin als de altcoin markt.

Fed rente blijft hetzelfde, crypto reageert positief

Jerome Powell deelde gisteren een update van de huidige economische situatie binnen de VS. Hij merkte op dat de werkloosheid laag is en dat de inflatie ook aan het dalen is. Echter ligt de inflatie nog steeds boven de 2%, het percentage waar de Fed naar streeft. Op basis hiervan heeft de Federal Open market Committee (FOMC) besloten om de rente gelijk te houden op 4,25% – 4,5%.

Powell waarschuwt voor een mogelijke stijging in werkloosheid en inflatie, maar meent dat de VS in staat is om hier snel op te reageren.

Aan het begin van de maand deelde President Trump dat het een perfect moment is om de rente te verlagen. Maar ondanks zijn push voor renteverlagingen, blijft de Fed achter zijn besluit staan. Toch blijft de markt optimistisch voor de rest van het jaar. Zo verwachten traders nog steeds drie renteverlagingen in de rest van 2025.

Maar mogelijk moeten we hier nog even op wachten. De CME Fed Watch voorspelt een kans van ongeveer 80% dat ook in de bijeenkomst van juni, de rente onveranderd blijft.

Renteverlagingen in het einde van dit jaar, in combinatie met Trump’s cryptovriendelijke regulering, kunnen helpen om crypto naar nieuwe hoogtes te tillen.

Bitcoin klimt richting $100k

De koopdruk voor Bitcoin is sinds vandaag weer door het dak gegaan. De Bitcoin koers heeft deze ochtend dan ook de $99.500 aangetikt. Afhankelijk van hoe hoog de koopdruk vandaag wordt, kan BTC binnen enkele uren opnieuw boven $100k duiken.

Het aantikken van $100k heeft mogelijk positieve gevolgen voor de cryptomarkt, omdat het een teken is dat Bitcoin een comeback aan het maken is. Hiermee kan crypto opnieuw aandacht trekken van degenen die hun vertrouwen verloren in de afgelopen maanden.

Wat gaat Bitcoin doen na Fed rentebesluit?

Op het moment van schrijven ligt de Bitcoin koers rond $99.500 na een stijging van 2,7% in de afgelopen 24 uur. Op hetzelfde moment zijn er bullish signalen te zien op de dagelijkse grafiek van BTC. Zo staat de 30-daagse moving average (geel) op het punt om boven de 200-daagse moving average (blauw) te stijgen en een bullish ‘Golden Cross’ te vormen.

Een Golden Cross signaleert dat een activa – in dit geval Bitcoin – op korte termijn beter presteert dan zijn gemiddelde van een langer termijn. Ook de Relative Strength index (RSI) is bullish en signaleert dat er veel koopdruk heerst voor de grootste cryptomunt.

De RSI ligt nu boven 70, waardoor hij Bitcoin ook beschouwt als ‘overbought”, wat mogelijk kan volgen met een correctie. Daarom is het belangrijk om de RSI in de gaten te houden, vooral als hij richting de 80 stijgt.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Ondanks de hoge RSI lijkt het vertrouwen in Bitcoin weer sterk te zijn toegenomen. Tenzij er hier een correctie komt, belandt Bitcoin op elk moment weer boven $100k. Dat is positief voor de hele cryptomarkt.

Een altcoin die vandaag veel profiteert en eindelijk losbreekt, is Ethereum (ETH), met een stijging van ruim 5% in de afgelopen 24 uur. Maar ook Solana maakte een sterke comeback na de persconferentie van de Fed.

Is dit het beste alternatief voor Bitcoin?

Een altcoin die veel kan profiteren als Bitcoin opnieuw boven $100k klimt, is Bitcoin Bull ($BTCBULL). Dit project beloont zijn holders op basis van mijlpalen die de Bitcoin koers bereikt. Hoe hoger BTC gaat, hoe meer $BTCBULL tokens uit de circulatie verdwijnen en hoe meer gratis Bitcoins er worden uitgedeeld als airdrop. Dit geeft de token potentie om veel waard te worden door speculatie rondom de prijs.

De nieuwe cryptomunt is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft ruim $5,4 miljoen opgehaald. Tijdens deze presale is het mogelijk om $BTCBULL direct te staken om meer tokens te verdienen. Hoe meer tokens, hoe groter de BTC airdrops en hoe meer je profiteert als de Bitcoin Bull koers stijgt.