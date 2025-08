Weekly recap: BTC crash, Trump’s crypto regulering bijbel & altcoin’s opnieuw bullish

Bitcoin crasht ondanks zijn sterke consolidatie en een goede week voor crypto regulering. Toch blijven alts relatief sterk en wordt er hard gewerkt aan nieuwe voorstellen omtrent crypto wetgeving. Is dit dan juist het moment om te kijken naar nieuwe posities?

Bitcoin zakt plots weg

Bitcoin heeft over de afgelopen weken een sterke, bullish consolidatie op kunnen bouwen. Toch lijkt deze nu te falen, nadat Bitcoin een dag heeft gesloten onder $117.000.

Het belangrijkste voor de markt is dat deze correctie niet doorzet naar de eerdere all time high van $112.000. Dit zou significante zwakte aangeven en verlaagt de kans dat Bitcoin binnenkort een nieuwe rally naar een all time high in kan zetten.

Bitcoin : US Dollar – Dagelijkse grafiek

Gedurende een bull markt is het beter als investeerders consistent net geen goed entree kunnen realiseren. Dit zorgt namelijk voor FOMO en laat investeerders de markt verder stijgen via market orders.

Omdat er nog geen bevestiging onder de range is, bestaat de kans dat Bitcoin een fake-out maakt om zoveel mogelijk handelaren buiten spel te zetten alvorens verder te stijgen.

Trumps crypto reguleringen

Gedurende zijn campagne, heeft Trump aangegeven dat de VS een leider moet zijn in de crypto sector. Deze week heeft zijn werkgroep een update gegeven over de genomen stappen en adviezen voor de nabije toekomst.

Deze werkgroep probeert om de blockchain revolutie verder te laten ontwikkelen en een ‘gouden tijdperk’ voor crypto aan te dragen. Dit doen ze in verschillende velden met verschillende adviezen.

Om de VS uit te kunnen roepen tot crypto leider, is de werkgroep begonnen bij het CLARITY voorstel. Hier wordt voorgesteld om DeFi nog meer op te nemen in traditionele finance en waar mogelijk de SEC uit de wetgeving te houden. Zo wil de werkgroep meer innovatie in financiële producten aanmoedigen zonder bureaucratische vertragingen.

Dit valt ook samen met het innoveren van de Amerikaanse banken. De werkgroep wil crypto diep integreren in de sector en het niet alleen zien als een ‘nieuwigheidje’. Banken moeten alle diensten kunnen leveren aan crypto klanten en dezelfde, strenge regels volgen als voor dollars en andere bezittingen.

Een van de belangrijkste punten die de werkgroep aanroept is stabiliteit omtrent belasting regels. De Treasury en de IRS moeten samenwerken om een duidelijk belastingplan op te zetten voor mining, staking en handel in de crypto sector. Op deze manier kan de belastingbetaler vooruit plannen met zijn financiën. Dit maakt het makkelijker en aantrekkelijker om crypto vast te houden voor de gewone burger.

Alts laten kracht zien

Ondanks de momentele crash in de markt blijven alts relatief sterk, mogelijk door de verhelderingen in crypto regulering. Ethereum heeft bijvoorbeeld nog geen nieuwe lower low gemaakt, zoals Bitcoin. Hierdoor blijft Ethereum een zekere kracht behouden, wat nog steeds kan zorgen voor een break van het kritieke niveau op $4000.

Veel grotere munten, zoals Solana, laten een complexe correctie zien, ofwel een abc-beweging. Dit geeft weer dat er ruimte is voor een volgende rally over de komende dagen tot weken. Het verschil tussen Solana en Ethereum in deze is dat Ethereum veel steun blijft krijgen van ETFs, instituten en updates in de crypto regulering.

Solana : US Dollar – Dagelijkse grafiek

Hierdoor lijkt de correctie een goed moment te zijn om te kijken naar een samenval van factoren om eventuele nieuwe entrees op te doen.

De beste alts vinden

De hoogste winsten komen over het algemeen uit het vinden van de beste, kleine munten. Nu de markt corrigeert, kan dit een goed moment zijn om hier posities in te nemen, maar kleine munten brengen ook risico’s met zich mee.

