Waarom zakt de Bitcoin koers vandaag: kan BTC het bullish momentum herpakken?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 1, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers is vanochtend onder $115k gezakt na een daling van ruim 3%. Gaat Bitcoin nog stijgen in het begin van de nieuwe maand of zakt Bitcoin verder onderuit? Vandaag kijken we naar mogelijke oorzaken achter de daling van de grootste cryptomunt en waarom het vooruitzicht op lange termijn bullish blijft.

Waarom zakt Bitcoin vandaag?

Bitcoin ligt deze ochtend onder zijn psychologische ondersteuning bij $115k en dreigt op korte termijn nog meer bearish momentum te ontwikkelen. Een van de mogelijke oorzaken is het teleurstellende nieuws van de Federal Reserve op woensdag. De Amerikaanse Fed besloot de rente gelijk te houden en verwacht voorlopig nog geen renteverlagingen.

Een andere mogelijke oorzaak achter de daling is een sell-the-news event na vrijgave van het allereerste Witte Huis cryptorapport. Dit rapport van ruim 160 pagina’s toont de plannen van de Trump Administratie op het gebied van crypto in de komende jaren.

Een sell-the-news event betekent dat investeerders crypto kopen in aanloop naar, tijdens of vlak na de gebeurtenis verkopen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Kan Bitcoin support herpakken of volgt een vrije val naar $100k?

De 3% daling van vandaag komt als verrassing, maar Bitcoin profiteert nog steeds van extra ondersteuning rond $114k, aldus Mister Crypto (@mistercrypto) op X. Op basis van een dalend driehoekspatroon, heeft Bitcoin nog kans om een bounce te maken bij $114k, gevolgd door een pump boven $120k.

Volgens Mister Crypto is een all-time high dan ook mogelijk in augustus en kan Bitcoin $130k waard worden in deze nieuwe maand.

Bitcoin is still trading in this bullish falling wedge pattern.



Once it breaks out here, we will see a massive move to the upside.



Don’t get shaken out here! pic.twitter.com/o58oIZsW80 — Mister Crypto (@misterrcrypto) August 1, 2025

Op het moment van schrijven probeert Bitcoin vast te houden aan zijn steun bij $115k. Als de cryptomunt vandaag boven dit niveau eindigt, markeert dat mogelijk een moment om de dip te kopen. Bitcoin ligt nu ongeveer gelijk ten opzichte van vorige week en 7% hoger dan een maand geleden.

Ondanks de hoge bearish druk, noteerde de spot Bitcoin ETF gisteren nog positieve kapitaalstromen. Dat suggereert dat institutionele investeerders wellicht nog steeds bullish zijn.

Bitcoin koersverwachting

De Bitcoin koers is onder een belangrijke zone gedaald tussen $116k en $120k. De onderkant hiervan werd versterkt door de 30-daagse moving average (geel) van Bitcoin. Een verlies van deze support kan het lastig maken voor Bitcoin om opnieuw te stijgen richting $120k. In dat geval is het mogelijk dat Bitcoin verder zakt richting het psychologische niveau van $110k.

Vandaag is het belangrijk om $115k en $116k in de gaten te houden. Als de Bitcoin koers boven beide niveaus eindigt, kan dit mogelijk leiden tot een bullish reversal. Blijft Bitcoin onder $115k, dan voorzien we dalingen richting $110k op korte termijn.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) signaleert dat de bearish druk toeneemt voor Bitcoin, met een daling onder de neutrale 50. Zolang de verkoopdruk aanhoudt, is de kans groot dat Bitcoin verder gaat dalen aan het begin van volgende week. Het is vanmiddag en vanavond aan de Amerikaanse markt om de cryptomunt weer omhoog te drijven, anders blijft de Bitcoin verwachting bearish op korte termijn.

De vrijgave van het crypto rapport op woensdag heeft op korte termijn geen positieve implicaties, maar laat wel zien dat de VS steeds verder richting massale crypto adoptie gaat. Daarom blijft het vooruitzicht op lange termijn positief voor zowel Bitcoin als altcoins.

Er is een nieuwe altcoin in aantocht die kan profiteren wanneer Bitcoin weer stijgt. Vandaag slaan investeerders hun slag om deze altcoin voor een lage prijs in te slaan.

Nieuwe Bitcoin Layer-2

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe Bitcoin Layer-2 chain die de problemen van de inefficiënte blockchain van Bitcoin helpt te vermijden. Dankzij zijn directe verbinding met de Bitcoin blockchain, is het mogelijk om je Bitcoins te gebruiken op Hyper en te investeren in memes, DeFi coins, RWA, NFT’s en meer. Transacties kosten een fractie van de tijd en het geld dat je kwijt bent op de Bitcoin blockchain.

$HYPER is de gas token van de nieuwe blockchain, maar biedt ook stemrecht voor veranderingen in het ecosysteem. De nieuwe utility token kan tijdens de presale tegen een vaste lage prijs gekocht worden en biedt in deze periode hoge staking beloningen. Als je vandaag $HYPER koopt, profiteer je van extra korting, want na het ophalen van ruim $6,2 miljoen, stijgt de prijs binnen 10 uur.