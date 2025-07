BTC, ETH, XRP koers stijging stagneert nadat crypto rally uitblijft na nieuws Witte Huis

Investeerders hoopten op een nieuwe crypto rally na vrijgave van het allereerste crypto rapport vanuit het Witte Huis. Ondanks het positieve nieuws, stagneren bekende coins zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Ripple (XRP). De update vanuit het Witte Huis is positief voor de toekomst van crypto, toch reageert de markt er nauwelijks op. Wat gaat crypto doen in augustus?

In dit artikel kijken we hoe bekende coins zoals BTC, ETH en XRP reageren op het recente nieuws en of we nog langer moeten wachten op een crypto rally. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Trump deelt crypto toekomstplan VS

Het Witte Huis deelde gisteren het allereerste officiële crypto rapport, bestaand uit 166 pagina’s. Hierin maakt de Trump Administratie zijn plannen bekend voor de toekomst van crypto regulering in het land. In het crypto rapport komen onderwerpen zoals regulering, stablecoins en cryptobelasting naar boven.

Het nieuwe rapport beschrijft onder andere Trump’s plan om de VS de ‘crypto capital of the world’ en een ‘Bitcoin superpower’ te maken. Deze veranderingen in crypto regulering helpt niet alleen institutionele adoptie. Doordat bedrijven gestimuleerd worden om crypto diensten te bieden, groeit ook de adoptie onder de ‘normale’ mensen.

The White House just published a 166 page Digital Asset Report.



391 mentions of Crypto, 130 mentions of Bitcoin, 32 mentions of DeFi and 28 mentions of Ethereum.



We won forever. pic.twitter.com/Z85BzykkxN — Farokh (Perma/Bull) (@farokh) July 30, 2025

Het rapport kreeg positieve reacties van zowel investeerders als industrie-experts, waaronder Ripple-advocaat Stuart Alderoty. Volgens hem is het een belangrijke stap richting de massale adoptie van crypto, met extra hulp van het congres en Amerikaanse feds.

De recente goedkeuring van de GENIUS Act is een van de eerste stappen, met de CLARITY Act en de Anti-CBDC Surveillance Act die volgen.

Comprehensive, helpful and direct – the White House’s Digital Assets Report released this afternoon pushes Congress and US federal agencies to act immediately following the passing of the GENIUS Act.



From callouts in support of the CLARITY Act and to establish crypto market… — Stuart Alderoty (@s_alderoty) July 30, 2025

Het nieuws is ongetwijfeld bullish voor crypto, toch is dit nauwelijks te zien aan de huidige activiteit op de markt. Bitcoin consolideert nog steeds onder $120k en altcoins tonen gemixte reacties.

Hieronder kijken we in het kort naar hoe Bitcoin, Ethereum en XRP presteren aan het eind van de week en wat we in augustus kunnen verwachten.

Bitcoin, Ethereum en XRP koersen stagneren

Als eerst kijken we naar de Bitcoin koers, want deze is nauwelijks veranderd in de afgelopen week. Na een stijging van 0,4% in 24 uur ligt Bitcoin aan het begin van de middag op $118.570. De consolidatie van Bitcoin tussen $117k en $120k geeft aan dat investeerders wachten op een signaal om massaal in te kopen.

Het recente crypto rapport was voor investeerders geen motivatie om de Bitcoin koers boven $120k te duwen. Het is echter nog mogelijk dat we een vertraagde reactie zien of juist helemaal niets omdat het nieuws nog geen praktische implicaties heeft.

Ethereum (ETH)

De Ethereum koers vertoont vandaag een 2% stijging naar $3865, wat een 6,3% stijging is in de afgelopen week. De prestatie van de grootste altcoin is wellicht te danken aan de consistente sterke inflows van de spot Ethereum ETF.

Het niveau van $4k blijft een sterke barrière voor Ethereum en weerhield de altcoin in 2024 tot driemaal toe van een stijging naar de all-time high bij $4892. Aan het eind van deze week doet ETH nog niet veel, maar wellicht kunnen we in augustus uitkijken naar een breuk boven $4k. Dit kan het vertrouwen van investeerders een boost geven, wat mogelijk volgt met een push naar een nieuwe all-time high.

Ripple (XRP)

De XRP koers weet te consolideren boven $3,15 na de grote daling van een week geleden. De altcoin bereikte toen een recordhoogte van $3,65 en daalde met zo’n 20% naar $3. In de afgelopen 7 dagen laat Ripple een stijging van 1,7% zien, met 2,2% in de afgelopen 24 uur.

XRP is momenteel $3,16 waard en profiteert van sterke ondersteuning bij $3,15. Of dit echter genoeg is om XRP weer boven zijn weerstanden bij $3,24, $3,40 en $3,65 te brengen, dat is wat we in augustus gaan zien.

Veel investeerders gebruiken de prestatie van bekende crypto’s als indicatie van wat kleinere altcoins kunnen gaan doen. Als Bitcoin deze zomer verder gaat stijgen, zijn er specifieke projecten die hier extra van kunnen profiteren, waaronder ook een nieuwe coin, die binnenkort live gaat op exchanges.

