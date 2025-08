Weekly outlook: crypto crash, SEC vs Ripple en nieuwe handelstarieven

Vorige week is afgelopen op een stevige crypto crash nu de nieuwe handelstarieven van Trump in zijn gegaan. Daar bovenop heeft de SEC zijn hoger beroep tegen Ripple ook nog niet ingetrokken, wat investeerders extra spanning geeft rondom bekende crypto munten.

Crypto crasht augustus in

Het einde van vorige week heeft voor veel opschudding in de markt en bij investeerders gezorgd. De bullish patronen die de markt heeft gevormd zijn onverwachts de andere kant op gebroken, wat zorgt voor nieuwe bear signalen.

Bitcoin heeft een bijna perfecte retest gemaakt van zijn vorige all time high. In een serieuze bull trend is dit over het algemeen een zeer slecht teken. De rally wordt over het algemeen onderbouwd door mensen die geen goede entree kunnen vinden, dus dit neemt veel wind uit het zeil van de Bitcoin.

Bitcoin : USD – dagelijkse grafiek

Ethereum heeft ook zijn kritieke trendlijn opnieuw verloren, waardoor het vast blijft zitten in de overkoepelende zwakte van deze cyclus. Daarbij hebben beide munten significante outflows gezien van ETFs wat over de komende dagen extra druk kan vormen in de markt.

Ethereum : USD – dagelijkse grafiek

Alts lijken ook de meeste moeite te hebben in de huidige omgeving, wat aangeeft dat de altmarkt opnieuw geen volwaardige trend van outperformance heeft kunnen realiseren.

Ripple vs. de SEC

De alt favoriet van deze cyclus, Ripple, doet ook mee in de huidige crypto crash. Het lijkt zelfs heftiger te reageren dan veel andere grote projecten. Dit komt deels omdat de Securities and Exchange Commission (SEC) nog steeds zijn hoger beroep niet in heeft getrokken.

Hierdoor is de rechtszaak van Ripple nog steeds niet officieel over, wat blijft zorgen voor onzekerheid. Nu de markt weer in lijkt te storten, ziet men liever geen onnodig risico en wordt kapitaal uit Ripple getrokken.

Hierdoor lijkt Ripple opnieuw zijn eerdere range in te breken. Als Ripple de $2,90 niet vast kan blijven houden, dan zouden de afgelopen weken tellen als deviation. Dit verhoogt de kans dat Ripple ook een deviation aan de onderkant maakt over de komende weken tot maanden en kan dus zorgen voor een plotse, diepe correctie.

XRP : USD – dagelijkse grafiek

Wereldhandel opnieuw in paniek

Is de TACO-trade eindelijk afgelopen? Trump heeft dit jaar meerdere uitingen gedaan over heffingen en sancties, maar heeft deze over het algemeen niet uitgevoerd. Nu lijken er toch een serie aan importheffingen door te zijn gekomen, ondanks handelsovereenkomsten die zijn gesloten.

Dit is een groot onderdeel van waarom de crypto crash tot stand is gekomen. Andere markten, zoals de aandelenmarkt, hebben hier evenveel last van gehad. Dit kan een goed teken zijn voor crypto, omdat het de globale markt betreft en daardoor met de andere markten mee kan om te herstellen.

Mochten deze heffingen in effect blijven en diepere, economische schade toebrengen, dan heeft de crypto markt significante ruimte om verder af te zakken. Daarbij verwacht de markt mogelijke secundaire sancties in de komende weken, wat voor verdere ontwrichting kan zorgen.

Het beste netwerk

In onzekere markttijden, blijft Bitcoin uitblinken als het sterkste narratief van de markt zoals het de hele cyclus heeft gedaan. Hierom is het voor investeerders mogelijk interessant om verder te investeren in het netwerk.

