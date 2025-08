Zakt de XRP koers richting $2,71 na daling in leverage ratio?

XRP koers daalt door lagere leverage en sterke verkoopdruk van $222 miljoen. Kan XRP herstellen naar $3 of volgt er verdere daling?

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 3, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De interesse in XRP neemt af, en belangrijke on-chain indicatoren geven aan dat er op korte termijn meer verkoopdruk kan ontstaan. De Estimated Leverage Ratio (ELR) en negatieve geldstromen op de spotmarkt duiden hierop. Kan de XRP koers hierdoor binnenkort verder dalen?

De XRP koers onder druk door dalende ELR

Recente gegevens van CryptoQuant tonen dat de Estimated Leverage Ratio (ELR) van XRP op Binance sterk gedaald is naar 0,36. Dit is het laagste punt van de afgelopen maand. De ELR meet hoeveel leverage handelaren gemiddeld gebruiken. Leverage betekent dat handelaren geleend geld inzetten om grotere posities in te nemen.

Een lagere ELR laat zien dat beleggers minder risico willen nemen. Ze vermijden het gebruik van leverage omdat ze bang zijn voor verdere koersdalingen. Deze voorzichtigheid wijst erop dat er minder vertrouwen is in een positieve prijsontwikkeling op korte termijn.

Negatieve geldstromen verzwakken Ripple koers verder

Ook op de spotmarkt is het sentiment duidelijk negatief. Uit gegevens van CoinGlass blijkt dat XRP sinds 29 juli meer dan 222 miljoen dollar aan negatieve netto-instroom heeft gezien. Dit betekent dat er veel meer tokens verkocht zijn dan gekocht.

Als er meer verkopers dan kopers zijn, neemt de beschikbare hoeveelheid XRP op de markt toe. Hierdoor kan de koers verder zakken. De verkoopdruk blijft aanhouden, waardoor beleggers terughoudend zijn om nieuwe posities te openen.

XRP koers kan terugvallen naar $2,71

Als de verkoopdruk doorzet, kan de XRP koers dalen naar het steunniveau rond $2,71. Mocht dit niveau niet standhouden, dan ligt een verdere daling richting $2,50 voor de hand.

Toch is er nog steeds een kans op herstel. Wanneer kopers opnieuw actiever worden, kan de XRP koers terug stijgen tot boven het psychologische niveau van $3. Als dit lukt, kan de koers zelfs verder doorstijgen richting $3,39.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.