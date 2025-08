SEC-hoofd Paul Atkins onthult ‘Project Crypto’ om kapitaalmarkten te moderniseren

Met de onthulling van ‘Project Crypto’ wil SEC-hoofd Paul Atkins de Amerikaanse kapitaalmarkten moderniseren en duidelijkheid scheppen rond digitale activa. Het initiatief markeert een koerswijziging: crypto-assets worden niet langer automatisch als effecten gezien.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkeling en wat dit betekent voor de cryptomarkt.

SEC-hoofd Paul Atkins onthult ‘Project Crypto’

De voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, heeft ‘Project Crypto’ aangekondigd, een initiatief om de toezichthouder te moderniseren voor het digitale tijdperk en duidelijke regelgeving voor digitale activa in de Verenigde Staten op te stellen.

Met het initiatief wil de SEC snel voorstellen ontwikkelen om de aanbevelingen van de Digital Asset Working Group van het Witte Huis uit te voeren. Voorzitter Paul Atkins verklaarde bovendien dat dit initiatief ervoor moet zorgen dat de Verenigde Staten de beste plek ter wereld blijven om een bedrijf te starten, geavanceerde technologieën te ontwikkelen en deel te nemen aan de kapitaalmarkten.

Paul Atkins. Bron: SEC.gov

De SEC-voorzitter bevestigde ook dat de toezichthouder cryptobedrijven wil teruglokken die eerder de VS verlieten, met name bedrijven die slachtoffer werden van het zogenaamde ‘regulation by enforcement’-beleid van de vorige regering en van Operation Chokepoint 2.0.

Project Crypto sluit daarnaast aan bij het conceptwetsvoorstel voor de structuur van de cryptomarkt dat onlangs door de Senaatscommissie voor Bankzaken is gepresenteerd. Dit voorstel verplicht de SEC om duidelijke regels vast te stellen over onder andere registratie, bewaarplicht, handel en het tegengaan van illegale financiering.

Verder liet Atkins weten dat hij de medewerkers van de SEC opdracht heeft gegeven om heldere en eenvoudige regels op te stellen voor de distributie, bewaring en handel in crypto-assets, die ter publieke consultatie zullen worden voorgelegd. Hij voegde daaraan toe dat verouderde regels en wetgeving innovatie en ondernemerschap in het land niet in de weg mogen staan.

Atkins: meeste crypto-assets géén effecten

Als onderdeel van de aankondiging van Project Crypto bevestigde de SEC-voorzitter dat de meeste crypto-assets geen effecten zijn. Hij wees erop dat er veel verwarring is ontstaan over de toepassing van de zogeheten ‘Howey-test,’ waardoor vrijwel alle crypto-assets onterecht als effecten werden aangemerkt.

Daar komt nu verandering in: Atkins heeft de SEC-medewerkers opdracht gegeven om duidelijke richtlijnen te ontwikkelen waarmee marktdeelnemers kunnen bepalen of een crypto-asset kwalificeert als effect of valt onder een investeringscontract.

Volgens Atkins zal dit marktpartijen ook helpen om crypto-assets in te delen in categorieën zoals digitale verzamelobjecten (collectibles), digitale grondstoffen (commodities) of stablecoins. Opmerkelijk is dat de Commissie meme coins al heeft omschreven als vergelijkbaar met verzamelobjecten.

Verder wil de SEC innovatie mogelijk maken met zogenaamde ‘Super-Apps.’ Het doel is om effectenintermediairs toe te staan een breed scala aan diensten en producten aan te bieden via één platform en met één vergunning. Op die manier kunnen broker-dealers handel in zowel niet-effecten als crypto-effecten aanbieden op één locatie. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van crypto?

Wat betekent dit voor crypto?

De hervormingsplannen onder Project Crypto kunnen koersstijgingen veroorzaken bij tokens die eerder onder vuur lagen, zoals XRP, vanwege de verwarring rond de Howey-test. Ook platforms die ’Super-Apps’ ontwikkelen, zoals Coinbase of Robinhood, kunnen profiteren. De verwachting is dat juridische duidelijkheid nieuwe kapitaalinstromen en koersimpulsen teweegbrengt.