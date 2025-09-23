Weekly outlook: BTC koers naar all-time high, XRP consolideert en start altseason

De crypto sector lijkt in een volledige consolidatie te verkeren. De vraag is nu of dat genoeg ademruimte geeft om een eindejaarsrally in te zetten over de komende maanden. Bitcoin en Ripple zijn al hard op weg om hun consolidaties te breken, maar wie neemt het voortouw, Bitcoin of alts?

Maakt Bitcoin zich klaar voor een all-time high?

Volgens bekende analist Adler Junior staat Bitcoin op het punt om de volgende rally in te zetten. Hij schat de kans op ongeveer 70% dat Bitcoin in de komende twee weken nieuwe all-time highs gaat realiseren.

STH MVRV Z-Scores (155D & 365D) are hovering near zero – the market is neither overheated nor oversold, essentially balanced.



BTC price sits just above STH Realized Price, setting the stage for 1–2 weeks of consolidation with a potential push to ATH.



Uptober incoming 🌊 pic.twitter.com/hFaycSGxRy — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) September 18, 2025

Dit baseert hij op on-chain factoren en de invloeden van het seizoen. Als eerste bekijkt Adler de Short-Term Hodler (STH) MVRV Z-scores. De 155 dag en 365 dag Hodlers hangen rond de 0, wat aangeeft dat de markt in equilibrium is. Niet oververhit en niet onder extreme verkoopdruk.

CryptoQuant: Short Term Holder MVRV Z-scores

Daarbij blijft de koers rustig boven de gerealiseerde aankoopprijs van het STH-cohort hangen. Dit geeft verder aan dat de koers nog steeds goede verdediging ziet en dat de onderliggende toon bullish blijft.

Ook komt de markt gestaag uit zijn zomer dip qua volume en interesse. Dit zorgt samen voor een kans op een break-out en de start van het ‘uptober’ seizoen.

Ook Ripple consolideert zijn koers

Ripple heeft over de afgelopen weken tot maanden ook een consolidatie fase gezien. Hierdoor heeft het met regelmaat de kracht van het $3 niveau getest, maar lijkt hier nu opnieuw goed en wel boven te breken.

De afgelopen weken hebben een neerwaartse wedge gevormd voor Ripple, wat over het algemeen een bullish patroon is. Dit geldt extra na een sterk opwaartse beweging zoals men zag van $2,26 naar $3,66.

Het enige wat er nu minder goed uitziet voor Ripple is het bedompte volume op de break-out. Het liefste ziet men een sterk volume op de break-out om door te kunnen zetten naar eerdere resistances. In plaats daarvan lijkt Ripple een tweede consolidatie te vormen om een bounce te kunnen maken van de supportband.

Als het XRP lukt om uit deze consolidatie te breken, dan kan het snel terug bewegen richting $3,31 en mogelijk richting de all-time high.

XRP : USDT – dagelijkse grafiek

Begint het altseizoen deze keer echt?

Gedurende deze cyclus wachten investeerders met smart op het altseizoen. Het moment waar de meeste alts intense groei zien in een korte span van tijd. In eerdere cyclussen gebeurde dit wanneer Bitcoin zijn rally’s af had gemaakt en investeerders hun winsten doorzette naar andere projecten.

Deze cyclus is dit nog niet voorgekomen, maar analisten houden hun ogen ervoor open. Een van de tekenen waar op wordt gelet is de TOTAL2-grafiek. Dit geeft de marktkapitalisatie weer van alle crypto projecten, exclusief Bitcoin.

Totale marktkapitalisatie van altcoins

Over de afgelopen twee weken heeft deze grafiek een nieuwe all-time high kunnen maken, maar niet vast kunnen houden. Als het deze grafiek lukt om door te breken, dan groeit de altmarkt voor het eerst sinds 2021. Tot dusver in deze cyclus hebben alts elkaar gekannibaliseerd om te kunnen groeien, omdat er niet genoeg interesse is geweest om nieuw geld aan te trekken.

Bitcoin blijft de sterkste

Ondanks deze ontwikkeling binnen de altmarkt, blijft Bitcoin het sterkste project en narratief van de cyclus. Hierdoor kunnen investeerders kijken naar manieren om in het netwerk van Bitcoin te investeren en zo extra winst te genereren.

Een van deze opties is het Bitcoin Hyper ($HYPER) project. Dit is de eerste layer 2 oplossing van het netwerk en heeft daarom het ‘first mover’ voordeel. Ook is het project nog in de presale fase, waardoor investeerders nog vroeger in kunnen stappen, tegen een verhoogd risico.