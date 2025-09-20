Bitcoin mijlpaal: 135 dagen boven $100K – nieuwe all time high mogelijk?

8 mei is de laatste keer dat Bitcoin boven $100k steeg. Sinds die tijd ligt de grootste cryptomunt al 135 dagen boven dit sterke psychologische niveau. En hoewel een breuk hieronder dreigde in juni, heeft sterke koopdruk de koers nog verder omhoog geduwd. Vandaag ligt de Bitcoin koers vlak onder $116.000, met verwachtingen voor een nieuwe Bitcoin all-time high boven $124.450 binnenkort volgt.

In het nieuws van vandaag kijken we naar de sterke prestatie van Bitcoin, wat dit zegt over crypto investeerders en wat we kunnen verwachten van de grootste cryptomunt.

Bitcoin koers 135 dagen op rij boven $100k

Op 8 mei steeg Bitcoin voor de eerste keer sinds februari boven $100k. Sinds deze stijging heeft Bitcoin nog geen enkele candlestick onder $100k gesloten op de dagelijkse grafiek. Op 5, 22 en 23 juni werd de ondersteuning van $100k getest, met tijdelijke dalingen hieronder. Maar door aanhoudende koopdruk, werd de koers hier opnieuw boven geduwd.

Na 23 juni volgde het begin van een sterke uptrend, die Bitcoin naar nieuwe recordniveaus duwde bij $123k in juli en de huidige all-time high van $124.450 in augustus. Nu is de vraag of we in de laatste twee weken van september ook een nieuwe Bitcoin all-time high gaan zien.

🔥 UNSTOPPABLE 🔥$BTC has been holding above $100K for 135 days in a row 🚀



Hoewel september historisch gezien een minder sterke maand is voor crypto, zagen we aan het eind van de week een lichte flits van optimisme. Dit volgde nadat de Federal Reserve op woensdag de rente in de VS met 0,25% heeft verlaagd. Afhankelijk van de invloed hiervan op de markt, kunnen we de komende twee weken nog stijgingen zien in de crypto koersen.

Daarvoor moet er wel een omkeer komen aan de huidige trend. Na de lichte flits van optimisme, zagen we een toename van verkoopdruk voor Bitcoin en altcoins.

De Bitcoin koers moet vanuit hier met zo’n 7-8% stijgen voor een nieuwe all-time high, wat voor de grootste cryptomunt geen eenvoudige taak is in zo’n korte tijd. Hiervoor moet er duidelijk meer interesse komen in crypto, voordat oktober begint. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin verwachting eind 2025

Op vrijdag zagen we de laatste grote rode candlestick voor Bitcoin. Hierin daalde de koers met zo’n 2% van $117.500 naar $115.100. Aan het eind van de zaterdagochtend ligt de Bitcoin koers hoger dan dat, maar dit laat wel zien dat de bearish druk nog aanwezig is. De cryptomarkt wacht in spanning af hoe Bitcoin op maandag de week opent, hoewel het weekend ook enige volatiliteit mee kan brengen.

Als Bitcoin zijn psychologische ondersteuning bij $115k weet te behouden, is het vooruitzicht bullish voor het eind september. Hoewel een nieuwe all-time high nog steeds lastig wordt, is een stijging richting $120k wel realistisch in deze maand.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Maar de markt wacht met name op oktober en november, twee van de betere maande voor crypto. In oktober stijgt Bitcoin gemiddeld 21,89% en in november met 46,02%. November is bij verre de beste maand voor Bitcoin en kan een nieuwe bull run ontketenen. Echter is het niet onmogelijk dat oktober (ook wel ‘UPtober’ genoemd) het begin van een bull run markeert.

Sinds kort zien we dat het succes van Bitcoin ook een sterke positieve invloed heeft op altcoins. Daarom zijn veel investeerders op zoek naar de beste nieuwe altcoins om in te slaan voor de bull run. Hieronder is er een project dat erg opvalt, dankzij zijn veelbelovende technologie.

Welke crypto kopen terwijl Bitcoin stijgt?

Bitcoin Hyper ($HYPER) weet van veel investeerders de aandacht te trekken. Dit is een opkomende Bitcoin Layer-2, een alternatieve chain, direct verbonden met het netwerk van Bitcoin. Daarbij profiteer je van lagere transactiekosten, hoge snelheden en het gebruik van smart contracts. Smart contracts maken het mogelijk om meme coins, DeFi coins, NFT’s en andere altcoins te lanceren op het netwerk.

