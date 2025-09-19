REX Osprey XRP ETF officieel live – ChatGPT voorspelt Ripple koers explosie oktober

Auteur Robert Bemelmans Auteur Robert Bemelmans Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 19, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De eerste Amerikaanse spot XRP ETF is officieel gelanceerd door REX Shares en Osprey Funds, waarmee een historische mijlpaal is bereikt voor XRP adoptie. De XRPR ETF doorbreekt belangrijke koersniveaus en analisten verwachten verdere stijgingen in oktober.

XRP ETF doorbreekt $3,10 weerstand na lancering

REX Shares kondigde vandaag de officiële lancering aan van haar eerste XRP ETF en Dogecoin ETF, waarmee investeerders voor het eerst gereguleerde toegang krijgen tot spot XRP en Dogecoin in de Verenigde Staten. Deze ETF’s zijn ontwikkeld door het team achter SSK, de eerste Amerikaanse ETF die Solana exposure combineert met on-chain staking rewards. In dit artikel belichten we de Ripple ETF. Dit is de eerste XRP ETF in Amerika die puur gefocussed is op XRP.

Dit terwijl eerder deze week een Grayscale crypto ETF werd goedgekeurd waarin verschillende cryptocurrencies in een ETF werden genoemd, namelijk XRP, Bitcoin, Ethereum, Solana, en Cardano.

At REX, we’re building the next generation of crypto ETFs that bring investors simple, regulated access to digital assets.



Today, we’re excited to announce the launch of:

· $DOJE – the first ETF offering exposure to spot $DOGE in the U.S.

· $XRPR – the first ETF offering… pic.twitter.com/Y709c4zonO — REX Shares (@REXShares) September 18, 2025

De XRP koers reageerde direct positief op het nieuws en doorbreekt nu de cruciale $3,10 weerstand. Dit niveau werd door technische crypto analisten gezien als belangrijk voor verdere bullish momentum. De doorbraak suggereert dat institutionele vraag naar XRP via gereguleerde producten sterker is dan verwacht.

Voor investeerders die geïnteresseerd zijn in nieuwe cryptomunten met groeipotentie, biedt deze recente crypto ETF trend belangrijke inzichten over institutionele adoptie trends.

Explosief XRP ETF handelsvolume van $24 miljoen in 90 minuten

Crypto analist 0xMarioNawfal meldde dat de REX-Osprey XRP ETF binnen slechts 90 minuten na lancering al $24 miljoen aan handelsvolume had gerealiseerd. Dit duidt op enorme institutionele interesse en pent-up demand voor gereguleerde XRP exposure.

REX-OSPREY $XRP ETF PASSED $24M IN VOLUME IN JUST 90 MINS AFTER LAUNCHED pic.twitter.com/lVJi1NYEHr — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) September 18, 2025

Het explosieve volume overtroffen alle verwachtingen van crypto analisten. Vergelijkbare crypto ETF lanceringen zien meestal een geleidelijke opbouw van volume over meerdere dagen. De onmiddellijke instroom van $24 miljoen toont aan dat institutionele partijen al maanden hebben gewacht op deze mogelijkheid.

De volume cijfers voor de XRP ETF zijn bijzonder indrukwekkend omdat ze plaatsvinden tijdens een periode waarin veel altcoins moeite hebben om momentum te behouden.

ChatGPT voorspelt: XRP stijgt naar $5 in oktober

Verschillende crypto analisten gebruiken nu AI-modellen zoals ChatGPT om XRP koers verwachtingen te analyseren. Deze modellen wijzen op verdere stijgingen voor oktober, gebaseerd op historische ETF patronen en institutionele adoptie data.

De AI analyses houden rekening met factoren zoals ETF instroompatronen, seizoensgebonden trends en institutionele allocatie cycli. Oktober wordt traditioneel gezien als een sterke maand voor crypto, en de combinatie met nieuwe crypto ETF momentum kan dit effect versterken.

Experts benadrukken dat de XRP koers verwachting nu fundamenteel is veranderd door institutionele toegang. De gereguleerde structuur van de ETF maakt het voor pensioenfondsen en andere grote investeerders mogelijk om XRP exposure toe te voegen aan hun portfolios. Hierdoor zijn crypto analisten en chatGPT het eens, 5$ Ripple koers is een realistische target voor oktober 2025.

Impact op bredere XRP adoptie

De lancering van de eerste XRP ETF markeert een keerpunt voor Ripple adoptie in traditionele financiële markten. Het geeft XRP legitimiteit als beleggingsklasse en opent de deur voor verdere institutionele producten.

Crypto analisten verwachten dat andere fondsbeheerders nu snel zullen volgen met hun eigen XRP ETF aanvragen. De SEC XRP ETF goedkeuring voor REX Shares creëert een precedent dat het goedkeuringsproces voor vergelijkbare producten kan versnellen.

De combinatie van doorbroken technische Ripple koers weerstand, explosief handelsvolume en positieve AI XRP voorspellingen positioneert Ripple voor een sterke XRP koers verwachting in het vierde kwartaal van 2025.

Terwijl de crypto markt evolueert naar meer institutionele adoptie, biedt Pepenode een innovatieve benadering voor beginnende investeerders. Deze AI-gedreven crypto mining app stelt gebruikers in staat om op speelse wijze crypto te minen via hun telefoon, terwijl ze leren over blockchain technologie en passief inkomen genereren.