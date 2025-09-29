Wanneer altseason 2025: crypto analist bekijkt XRP, SOL & ADA

De crypto markten hebben een zware week gezien. Dit heeft gezorgd voor een verschuiving van kracht tussen Bitcoin en altcoins, waardoor handelaren zich afvragen of een altseason nog wel realistisch is. Dit en de koersverwachtingen voor Ripple, Cardano en Solana worden vandaag onderzocht.

Altseason? Te veel emmers, te weinig water

Wanneer investeerders denken aan een altseason, dan zien ze de cyclus van 2017 of 2021 voor zich. In deze periode maakte het niet echt uit wat men kocht, want het steeg allemaal bijna even hard. Eerst zit Bitcoin in de lift en wanneer die klaar is, volgen de altcoins.

De huidige cyclus heeft dit nog niet laten zien en daarom vragen investeerders zich af waar het altseason blijft. Voor een herhaling van de eerdere cyclussen staan twee grote obstakels.

Het eerste obstakel is de exponentiële verwatering van het aantal crypto projecten op de markt. De onderstaande afbeelding laat zien dat sinds de advent van launchpads er simpelweg teveel nieuwe munten zijn ontstaan om alles te laten stijgen zoals men verwacht.

Bron: DUNE – unieke crypto munten sinds 2017

Het tweede obstakel is dat crypto geen nieuwe ‘hype’ meer is en daardoor niet dezelfde mania aantrekt. Dit valt ook te zien in hoe Bitcoin zich gedraagt. De afgelopen cyclussen ziet Bitcoin een parabolische beweging door blinde Fear Of Missing Out (FOMO), maar deze cyclus stijgt de markt rustig en gestaag.

Bitcoin : USD – maandelijkse grafiek

Daarbij komt veel van de koopkracht in deze cyclus van zogeheten ‘schatkist bedrijven’ en de Exchange Traded Funds (ETFs). Deze instanties houden munten voor langer vast en rouleren hun winsten niet naar steeds kleinere projecten, waardoor het watervaleffect van de risicocurve geen houvast kan krijgen.

Bron: CryptoNewsAustralia – Money Flow cyclus van crypto

Hierom zal er waarschijnlijk geen volwaardig altseason meer komen zoals investeerders het kennen. Wel kunnen er nog steeds periodes zijn waarin altcoins beter presteren dan Bitcoin, of ontstaan narratieven waardoor specifieke muntsoorten parabolisch bewegen.

Ripple en het altseason

De onderstaande afbeelding geeft zowel de grafiek van XRP weer, als de grafiek van Ethereum ten opzichte van Bitcoin. Hier kan men zien hoe een nieuwe periode van altcoin outperformance eruit ziet.

XRP : USD & ETH : BTC – wekelijkse grafiek

Wanneer Ethereum kracht wint ten opzicht van Bitcoin, geeft dat een signaal aan investeerders dat andere, soortgelijke munten waarschijnlijk volgen. Dit heeft Ripple veel goed gedaan en kunnen zorgen een break-out van zijn eerdere range.

Vervolgens is Ripple zich klaar gaan stomen voor de volgende serie all-time highs door een consolidatie patroon te vormen. Helaas heeft Ethereum zijn kracht niet kunnen behouden in deze tijd door op een kritieke resistance te stoten, waardoor Ripple een zeer zwakke break-out heeft geprint en nu toch zijn range weer in zakt.

Presteert SOL beter dan XRP?

De onderstaande afbeelding is eenzelfde vergelijking tussen Solana en ETHBTC. Hier lijkt SOL voor langere tijd zijn kracht vast te houden, wat mogelijk is ontstaan door de sterke, zijwaartse consolidatie onder zijn resistance.

SOL : USD & ETHBTC – wekelijkse grafieken

Dit is informatie die investeerders mee kunnen nemen voor de volgende ‘altseason’ rally, om een deel van hun posities in Solana langer vast te houden.

Anderzijds, als men de Bitcoin dominantie ernaast neemt, lijkt Solana deze kracht uit andere alts gehaald te hebben. De Bitcoin dominantie is nauwelijks afgezwakt tijdens de laatste beweging van Solana’s rally.

SOL : USD & Bitcoin Dominantie in % – wekelijkse grafieken

Ook lijkt de Bitcoin dominantie een lichte bearish consolidatie te vormen, waardoor een volgende serie rallies binnenkort al kan starten. De timecount van de consolidatie staat nu op vijf weken en zeven is een bekende tijdspan voor break-outs.

Cardano blijft achter op de large caps

Verder blijven munten met een minder duidelijke toepassing mindshare verliezen. Dit kan men zien in de grafiek van ADA. De initiële rally heeft ADA nog goed mee kunnen bewegen, maar investeerders zijn te huiverig om consistent door ADA’s resistances heen te bieden.

ADA : USD & ETH : BTC – wekelijkse grafieken

De crypto sector lijkt langzaam volwassen te worden en de lange termijn winnaars eruit te kiezen. Dit zorgt deels voor zelfvervullende voorspellingen waardoor winnaars verder uit gaan lopen op de rest van de markt tot er nieuwe opschudding ontstaat.

ADA heeft niet de institutionele interesse kunnen vangen zoals andere large caps dat hebben kunnen doen. Hierdoor lijkt de interesse verder af te nemen en laat het gestaag minder kracht en doorzettingsvermogen zien.

