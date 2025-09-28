Bitcoin koers dominantie laat gravestone doji zien, start het altseason nu?

De Bitcoin koers toont een gravestone doji in de dominantie, wat kan wijzen op verzwakking en meer kansen voor altcoins zoals ETH en SOL.

Auteur Dirk van Haaster



Laatst bijgewerkt: September 28, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De dominantie van Bitcoin liet recent een gravestone doji candle zien op de 12-maandsgrafiek. Deze candlestickvorm is volgens crypto-analist Egrag Crypto vaak een teken dat de kracht van een trend verzwakt. Bij Bitcoin kan dit erop wijzen dat de lange periode van marktdominantie zijn hoogtepunt nadert. Verliest de Bitcoin koers hierdoor binnenkort terrein aan de altcoins?

Wat de gravestone doji laat zien

Een gravestone doji ontstaat wanneer de openings- en slotkoers bijna gelijk liggen aan de onderkant van de sessie, terwijl aan de bovenkant een lange schaduw zichtbaar is. Dat betekent dat de bulls de prijs tijdelijk omhoog brachten, maar dat de bears daarna de controle overnamen.

In technische analyse wordt dit vaak gezien als een teken dat de bulls hun kracht verliezen en de bears terrein winnen. Voor de Bitcoin-koers betekent dit dat het marktaandeel kan beginnen af te nemen. Wanneer de candle zich op een belangrijk niveau vormt, kan dat duiden op een trendomslag.

Bitcoin koers: effect op dominantie en altseason

De dominantie van Bitcoin geeft aan welk deel van de totale marktkapitalisatie, in vergelijking met altcoins, in Bitcoin zit. Wanneer deze dominantie daalt, komt er doorgaans meer kapitaal beschikbaar voor andere tokens zoals Ethereum of Solana.

Als de gravestone doji in de dominantie doorzet, kan dit voor de Bitcoin koers betekenen dat de sterke positie van de afgelopen maanden begint te verzwakken. Altcoins kunnen dan meer handelsvolume aantrekken en sneller in hun koers bewegen dan Bitcoin.

Mogelijke kansen voor de altcoins

Historisch gezien zijn er meerdere momenten geweest waarop een daling van de BTC dominantie tot een opleving van altcoins leidde. Crypto investeerders zoeken tijdens zulke fases vaak naar hogere volatiliteit en meer rendement buiten Bitcoin.

Een duidelijke verschuiving in dominantie kan dan ook het startpunt vormen van een periode waarin altcoins zoals ETH, ADA of SOL meer aandacht krijgen. Voor de Bitcoin koers is dat geen directe bedreiging, maar het benadrukt wel dat zijn marktaandeel niet onbeperkt vast te houden is.

