Koers verwachtingen

XRP koers rond $2,77 terwijl ETF lancering $37,7 miljoen volume haalt

Ripple koers xrp koers
Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
De XRP koers staat op $2,78 na een weekdaling van 7,28%. Het ETF volume, zwakke netwerk groei, DAA divergentie en dalende OI zetten druk.
Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Dirk van Haaster
Dirk van Haaster
Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te...

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
XRP koers ETF lancering volume haalt

Er groeit meer aandacht rond XRP door zijn nieuwe ETF ontwikkelingen. Franklin Templeton kreeg uitstel voor zijn aanvraag tot november. Tegelijkertijd ging de REX-Osprey XRPR ETF op 18 september van start en haalde op de eerste dag $37,7 miljoen aan handelsvolume. Dit was een van de grootste ETF lanceringen van het jaar. De XRP koers toont momenteel echter een bearish trend.

XRP koers blijft kwetsbaar door verkoopdruk

De bears domineren de markt en zetten druk op de XRP prijs, die nu rond $2,77 staat. Over de afgelopen week zakte de prijs van XRP met meer dan 7%.

De Spot Taker CVD van de afgelopen 90 dagen laat zien dat de bears het overwicht houden. Zelfs terwijl de bulls in de afgelopen zomer korte periodes sterker werden, namen de bears het weer snel over. Daardoor is de balans scheef en blijft de XRP koers kwetsbaar.

De netwerkgroei en transacties van XRP bevinden zich op een laag niveau

De on-chain data ondersteunt dit beeld. De netwerkgroei van XRP zakte terug naar 4.849 nieuwe adressen. Het aantal transacties ligt rond 617.000. Beide niveaus zijn laag en wijzen op een beperkte activiteit.

Het lukt XRP ook niet om een stijgende trend vast te houden zolang deze metrics zwak blijven. Een XRP ETF kan echter tijdelijk een positieve impuls geven, maar structurele groei vraagt absoluut om meer activiteit op het netwerk

Network Growth | Source: Santiment

De dagelijks actieve adressen lopen achter bij XRP prijs

Het aantal dagelijks actieve adressen (DAA divergentie) stijgt ook niet mee met de koersbewegingen. Dit betekent dat de prijs omhoog kan gaan zonder dat meer gebruikers actief worden.

Zo’n negatieve DAA divergentie is een signaal dat de betrokkenheid van de XRP gebruikers zwak blijft. Zonder groei in actieve adressen ontstaat er het risico dat de XRP koers losraakt van de werkelijke vraag naar zijn tokens.

Price DAA Divergence | Source: Santiment

De open interest in XRP derivaten neemt af

Ook in de XRP derivatenmarkt is de trend voorzichtig. De open interest daalde met 3,34% naar $7,33 miljard. Dat geeft aan dat traders minder leverage gebruiken en hun handelsposities verkleinen.
In eerdere bullfases liep de open interest juist sterk op, wat extra kracht achter koersstijgingen gaf. Nu gebeurt het tegenovergestelde en neemt de speculatieve kracht van XRP af. Hopelijk kunnen de nieuwe XRP ETF’s hier verandering in brengen.

XRP: Futures Open Interest (USD)

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naarpotentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!

Logo

Betrouwbaarheid

Lijst van schrijvers

Dirk van Haaster
Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te schrijven.
Lees meer
