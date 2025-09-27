XRP koers rond $2,77 terwijl ETF lancering $37,7 miljoen volume haalt

De XRP koers staat op $2,78 na een weekdaling van 7,28%. Het ETF volume, zwakke netwerk groei, DAA divergentie en dalende OI zetten druk.

Er groeit meer aandacht rond XRP door zijn nieuwe ETF ontwikkelingen. Franklin Templeton kreeg uitstel voor zijn aanvraag tot november. Tegelijkertijd ging de REX-Osprey XRPR ETF op 18 september van start en haalde op de eerste dag $37,7 miljoen aan handelsvolume. Dit was een van de grootste ETF lanceringen van het jaar. De XRP koers toont momenteel echter een bearish trend.

XRP koers blijft kwetsbaar door verkoopdruk

De bears domineren de markt en zetten druk op de XRP prijs, die nu rond $2,77 staat. Over de afgelopen week zakte de prijs van XRP met meer dan 7%.

De Spot Taker CVD van de afgelopen 90 dagen laat zien dat de bears het overwicht houden. Zelfs terwijl de bulls in de afgelopen zomer korte periodes sterker werden, namen de bears het weer snel over. Daardoor is de balans scheef en blijft de XRP koers kwetsbaar.

De netwerkgroei en transacties van XRP bevinden zich op een laag niveau

De on-chain data ondersteunt dit beeld. De netwerkgroei van XRP zakte terug naar 4.849 nieuwe adressen. Het aantal transacties ligt rond 617.000. Beide niveaus zijn laag en wijzen op een beperkte activiteit.

Het lukt XRP ook niet om een stijgende trend vast te houden zolang deze metrics zwak blijven. Een XRP ETF kan echter tijdelijk een positieve impuls geven, maar structurele groei vraagt absoluut om meer activiteit op het netwerk

De dagelijks actieve adressen lopen achter bij XRP prijs

Het aantal dagelijks actieve adressen (DAA divergentie) stijgt ook niet mee met de koersbewegingen. Dit betekent dat de prijs omhoog kan gaan zonder dat meer gebruikers actief worden.

Zo’n negatieve DAA divergentie is een signaal dat de betrokkenheid van de XRP gebruikers zwak blijft. Zonder groei in actieve adressen ontstaat er het risico dat de XRP koers losraakt van de werkelijke vraag naar zijn tokens.

De open interest in XRP derivaten neemt af

Ook in de XRP derivatenmarkt is de trend voorzichtig. De open interest daalde met 3,34% naar $7,33 miljard. Dat geeft aan dat traders minder leverage gebruiken en hun handelsposities verkleinen.

In eerdere bullfases liep de open interest juist sterk op, wat extra kracht achter koersstijgingen gaf. Nu gebeurt het tegenovergestelde en neemt de speculatieve kracht van XRP af. Hopelijk kunnen de nieuwe XRP ETF’s hier verandering in brengen.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

