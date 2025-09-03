Trump & Crypto: Recap augustus en vooruitblik september

Auteur Jecky Teng Auteur Jecky Teng Over de schrijver Actief in crypto sinds 2021, met focus op NFT’s, altcoin trends en marktinzichten. Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 3, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.



De zomer van 2025 heeft de cryptowereld een ongekende stroom aan nieuws gebracht rond Donald Trump en zijn familie. Van de lancering van de World Liberty Financial-token tot ambitieuze plannen voor een Nasdaq-notering van een nieuw miningbedrijf en samenwerkingen rond crypto-ETF’s: Trump en crypto zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Terwijl supporters dit zien als bewijs van mainstream adoptie, waarschuwen critici voor belangenverstrengeling en ongekende volatiliteit. Deze recap van augustus blikt terug op de belangrijkste ontwikkelingen en kijkt vooruit naar wat september in petto heeft.

WLFI-token: lancering, hype en correctie

Eind augustus stond de lancering van de World Liberty Financial-token (WLFI) centraal. De munt begon met veel bombarie en bereikte kort na de start een koers van ruim $0,30. Binnen enkele uren volgde echter een scherpe correctie naar ongeveer $0,19. Ondanks die daling bereikte de marktkapitalisatie een piek van bijna $7 miljard, waarmee WLFI in één klap tot de grootste tokens op basis van marktwaarde behoorde.

WLFI koersgrafiek toont daling en stabilisatie rond €0,19 in september. Bron: CoinMarketCap

Voor de Trump-familie betekende de introductie een papieren winst van meer dan $5 miljard. Analisten benadrukten dat deze waardes volatiel zijn en sterk afhankelijk van speculatieve handel. Toch werd de lancering wereldwijd besproken, niet alleen vanwege de koers bewegingen maar ook vanwege de symbolische waarde: een voormalig president die via zijn familie een eigen token in de markt zet.

De scherpe daling riep vragen op over de duurzaamheid van het project. Grote concentraties tokens bij een kleine groep houders voedden zorgen over centralisatie. Daarbovenop kwamen meldingen van beveiligingsproblemen, waardoor critici spraken van een project dat vooral drijft op hype. Voorstanders wezen juist op de snelle liquiditeit en de betrokkenheid van grote handelsplatforms als bewijs dat WLFI serieuze tractie heeft.

American Bitcoin: miningbedrijf op weg naar Nasdaq

Naast WLFI richtte de Trump-familie haar pijlen op de miningsector. American Bitcoin, een nieuw opgericht bedrijf gesteund door de Trump-zonen, bereidt zich voor op een beursnotering op Nasdaq. De lancering staat gepland voor september en wordt gezien als een belangrijke test voor institutionele interesse in een miningbedrijf dat openlijk verbonden is met de voormalige president.

ICYMI: 🇺🇸📈 American #Bitcoin, backed by Trump sons, aims to start trading on the Nasdaq in September. pic.twitter.com/Rs2fe9jhaA — Bitcoin.com News (@BTCTN) August 28, 2025

Mining vormt de ruggengraat van het Bitcoin-netwerk en bepaalt de veiligheid en betrouwbaarheid van transacties. Door een eigen positie in deze sector op te bouwen, laat de familie zien dat ze zich niet beperkt tot symbolische projecten, maar ook operationeel wil bijdragen aan de infrastructuur achter Bitcoin.

De beursgang roept tegelijkertijd vragen op over belangenverstrengeling. Als politieke invloed en zakelijke belangen door elkaar lopen, vervaagt de grens tussen onafhankelijk beleid en persoonlijke winst. Toch benadrukt de geplande notering dat de familie bereid is substantieel kapitaal te alloceren aan de cryptowereld, wat de sector extra legitimiteit geeft.

Trump Media en de opkomst van crypto-ETF’s

Ook Trump Media & Technology Group beweegt zich steeds verder richting crypto. In samenwerking met vermogensbeheerder Yorkville worden plannen voorbereid voor nieuwe crypto-ETF’s. Het doel is beleggers gereguleerde toegang te bieden tot digitale assets, op een manier die vergelijkbaar is met de reeds bestaande spot Bitcoin ETF’s.

🚨JUST IN: TRUMP MEDIA, @CRYPTOCOM AND YORKVILLE AMERICA DIGITAL FINALIZE AGREEMENT FOR ETF LAUNCH pic.twitter.com/oZO3cMVbXv — GreenStix (@GreenStixV2) April 22, 2025

De populariteit van ETF’s is een van de belangrijkste trends van 2025. Spot Bitcoin ETF’s trekken miljarden aan instroom en worden gezien als toegangspoort voor institutioneel kapitaal. Dat Trump Media zich in deze markt begeeft, versterkt het idee dat crypto definitief uit de nichefase groeit.

Voor veel beleggers speelt de vraag in hoeverre deze betrokkenheid de perceptie van crypto in de Verenigde Staten verandert. Waar eerdere jaren werden gedomineerd door strenge regelgeving en onzekerheid, suggereert de politieke rugwind vanuit Trump dat de sector de komende tijd meer speelruimte krijgt.

Kritiek en ethische vragen

Niet iedereen is enthousiast over de nauwe verweving van de Trump-familie met de cryptosector. Analisten en toezichthouders wijzen op duidelijke risico’s. Wanneer familiebedrijven tokens uitgeven en tegelijk invloed hebben op het politieke klimaat, dreigt een belangenconflict dat het vertrouwen kan ondermijnen.

Critici stellen dat regelgeving mogelijk in het voordeel van Trump-gerelateerde projecten wordt geschreven, terwijl concurrenten strengere barrières ervaren. Voorstanders betogen dat de aanwezigheid van invloedrijke spelers juist zorgt voor legitimiteit en dat de sector daardoor sneller volwassen wordt. Feit blijft dat de discussie over ethiek en transparantie steeds luider klinkt, zeker nu WLFI miljardenwaarde vertegenwoordigt.

Vooruitblik september: belangrijke mijlpalen

September belooft cruciaal te worden voor de toekomst van Trump en crypto. Meerdere belangrijke gebeurtenissen staan gepland die de toon zetten voor de rest van het jaar.

Notering American Bitcoin : De beursgang op Nasdaq vormt een test voor de appetijt van institutionele beleggers. Slaagt de lancering, dan geeft dit de hele miningsector extra zichtbaarheid en versterkt het de indruk dat grootschalige bitcoin mining steeds meer mainstream wordt. Een succesvolle start zou ook dienen als signaal dat kapitaalmarkten openstaan voor crypto-bedrijven met een uitgesproken politieke lading.

: De beursgang op Nasdaq vormt een test voor de appetijt van institutionele beleggers. Slaagt de lancering, dan geeft dit de hele miningsector extra zichtbaarheid en versterkt het de indruk dat grootschalige bitcoin mining steeds meer mainstream wordt. Een succesvolle start zou ook dienen als signaal dat kapitaalmarkten openstaan voor crypto-bedrijven met een uitgesproken politieke lading. Nieuwe ETF-initiatieven : Trump Media werkt samen met Yorkville aan crypto-ETF’s die beleggers toegang geven tot digitale activa via gereguleerde markten. Elke officiële aankondiging beïnvloedt het sentiment rond gereguleerde beleggingsproducten, vooral omdat ETF’s in de Verenigde Staten inmiddels miljarden aan instroom hebben gerealiseerd. Een uitbreiding van dit aanbod zet extra druk op concurrenten en bevestigt de rol van ETF’s als brug tussen traditionele beleggers en de cryptosector.

: Trump Media werkt samen met Yorkville aan crypto-ETF’s die beleggers toegang geven tot digitale activa via gereguleerde markten. Elke officiële aankondiging beïnvloedt het sentiment rond gereguleerde beleggingsproducten, vooral omdat ETF’s in de Verenigde Staten inmiddels miljarden aan instroom hebben gerealiseerd. Een uitbreiding van dit aanbod zet extra druk op concurrenten en bevestigt de rol van ETF’s als brug tussen traditionele beleggers en de cryptosector. WLFI-ontwikkelingen: Na de stormachtige start blijft de vraag hoe het project zich ontwikkelt. Extra liquiditeitsstappen of nieuwe governancebesluiten bepalen of de munt standhoudt en meer stabiliteit bereikt. WLFI wordt door velen gezien als een testcase voor de manier waarop politiek gelieerde tokens functioneren in een markt die steeds meer onder toezicht staat.

Gezamenlijk zorgen deze factoren ervoor dat september een maand wordt waarin politiek, bedrijfsleven en cryptomarkt elkaar intens beïnvloeden. Elke ontwikkeling trekt wereldwijd aandacht en bepaalt niet alleen het sentiment rond de Trump-familie, maar ook de koers van grotere munten zoals Bitcoin en Ethereum. Voor beleggers staat september dus symbool voor de botsing tussen speculatie, regelgeving en structurele adoptie.

Invloed op Bitcoin en Ethereum

Voor Bitcoin is de betrokkenheid van de Trump-familie een zegen en een risico tegelijk. Enerzijds versterkt het de status van BTC als digitale reserve. Bedrijven als Metaplanet in Japan, waar Eric Trump als adviseur optreedt, bouwen hun bitcoin treasury verder uit en vergroten zo de legitimiteit van BTC als asset. Anderzijds zorgt de politieke lading voor extra volatiliteit.

Bitcoin koers stijgt naar $111.295 met weekwinst zichtbaar in grafiek. Bron: CoinMarketCap

De bitcoin koers reageert gevoelig op elke ontwikkeling rond ETF’s, mining en treasury-aankopen. Institutionele beleggers zien de betrokkenheid van invloedrijke spelers als bevestiging van het lange termijn potentieel. Toch blijft de markt alert op de risico’s van regelgeving of onverwachte beleidswijzigingen.

Voor Ethereum is de situatie ingewikkelder. Terwijl Bitcoin ETF’s miljarden aan instroom registreren, laten Ethereum fondsen uitstroom zien. Analisten volgen met spanning wat Ethereum in september doet. Nieuwe technologische upgrades en Layer 2-oplossingen bieden hoop, maar het gebrek aan institutionele instroom zet druk op de Ethereum koers. De vraag “wat gaat Ethereum doen” blijft dus centraal staan.

Conclusie: Trump en crypto onlosmakelijk verbonden

De recap van augustus laat zien hoe diep de Trump-familie zich in de cryptosector heeft genesteld. Van de lancering van WLFI tot de voorbereidingen voor een Nasdaq-notering en de samenwerking aan crypto-ETF’s: de invloed is onmiskenbaar

September lijkt een beslissende maand te worden. De beursgang van American Bitcoin, mogelijke ETF-aankondigingen en verdere WLFI-ontwikkelingen bepalen in hoge mate het sentiment. Voor Bitcoin en Ethereum betekent dit dat de markt niet alleen kijkt naar technische innovaties of macro-economische trends, maar ook naar politieke strategieën en familiebedrijven.

Trump en crypto bewegen vanaf dit punt hand in hand. Of dit leidt tot duurzame groei of tot nieuwe spanningen, zal de komende weken duidelijk worden. Wat vaststaat: de sector kijkt met ongekende intensiteit naar de rol van een voormalige president in de toekomst van digitale assets.



