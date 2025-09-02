Trump crypto WLFI begint met dramatische koersval na eerste handelsdag

Trump’s crypto platform, World Liberty Financial, lanceerde gisteren zijn governance token, WLFI. Met een startprijs van ongeveer $0,25, steeg de altcoin in een korte tijd richting $0,33, voordat hij enkele uren later richting $0,20 daalde. Is dit een geslaagde lancering, of is WLFI de volgende crypto scam van Trump?

In dit artikel kijken we naar de recente lancering van WLFI, wat voor invloed dit had op de cryptomarkt en hoe investeerders reageerden.

Trump’s WLFI crypto coin daalt na lancering

Na zijn lancering op maandag 12:00 UTC (14:00 Amsterdam), steeg WLFI van $0,25 boven $0,30, voor een stijging van ruim 20%. De token werd gelanceerd op meerdere gecentraliseerde exchanges, waaronder Binance, KuCoin, Coinbase en meer. WLFI ging live op Ethereum, maar was ook verhandelbaar op Solana en de Binance Smart Chain.

Presale investeerders haastten zich na lancering om hun 20% presale allocatie te activeren. Hierdoor gingen de transactiekosten van Ethereum zo hoog als 200 gwei, 100 keer zo hoog als vóór de lancering. Hiermee zou je ongeveer $200 betalen voor een token swap. Dat betekent dat als je toen winst had op een kleinere investering (via Ethereum), je hier niets mee kon vanwege de hoge transactiekosten.

Het officiële account van crypto coin tracker, CoinGecko, deelde vanmorgen een recap van hoe de lancering verliep.

$WLFI began trading on Monday across both CEXs and DEXs.



Here's a quick recap of how it performed 👇 pic.twitter.com/9HzXvJOP1R — CoinGecko (@coingecko) September 2, 2025

Nadat WLFI een piek boven $0,33 bereikte, verloor hij zijn momentum. De koers daalde uiteindelijk weer onder 30 cent en gleed in de opvolgende uren naar een bodem van $0,20. Als je bij $0,33 had gekocht, had je op dat moment 40% verlies.

Terwijl de koers daalde, kondigde het team van WLFI een voorstel voor een buyback mechanisme aan, waarbij alle tarieven binnen het protocol gebruikt worden om tokens terug te kopen. Dit voorstel is nog open voor de community om op te stemmen en kan wellicht zorgen voor een herstel van de koers.

Het team van WLFI heeft vermoedelijk 5 miljard tokens in bezit, 20% van de circulerende supply. Toch zou het team momenteel niet in staat moeten zijn om te verkopen. Toch houden veel investeerders afstand, met vermoedens dat WLFI de volgende Trump crypto scam is.

Gaat WLFI stijgen?

WLFI is dus naar $0,20 gedaald, maar dat was voor traders een kans om de dip te kopen. Na enkele uren steeg de koers opnieuw richting $0,25. Vanuit daar is er echter weinig bijzonders gebeurt, signalerend dat de interesse in Trump’s governance token al snel weg is.

Op korte termijn verwachten we dat de altcoin op en neer beweegt rond $0,25, met mogelijke sterkere fluctuaties naarmate het team van WLFI belangrijke updates deelt. De community stemt nu over het buyback mechanisme en wat er gebeurt met de resterende 80% van de presale tokens die nog vergrendeld is.

WLFI koers grafiek – Bron: DEXTools

De lancering was voor velen een teleurstelling, ook al verwachtten ze weinig van de Trump coin na de controversie rondom zijn meme coin in januari. Als je van plan bent om gebruik te maken van Trump’s DeFi platform, World Liberty Financial, is dit een aantrekkelijke token om vast te houden. Zo niet, dan zijn er waarschijnlijk betere investeringen.

