Bitcoin hash rate bereikt nieuw record – volgt er een BTC all-time high?

De hashrate van Bitcoin ($BTC) overschreed voor het eerst 1 zettahash per seconde op de 7-daagse MA, een nieuwe all-time high. Terwijl het netwerk hierdoor sterker en veiliger wordt, voelen miners de druk van hogere kosten en lagere beloningen. Tegelijkertijd hopen bulls dat deze recente ontwikkeling het startpunt vormt voor een nieuwe $BTC all-time high. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Bitcoin hashrate bereikt nieuw record

De hashrate van Bitcoin heeft voor het eerst de grens van 1 zettahash per seconde (1 ZH/s) bereikt op de 7-daagse Moving Average (MA), zo blijkt uit data van Glassnode. Daarmee is een nieuwe all-time high gezet.

De hashrate is het gemiddelde geschatte aantal hashes per seconde dat door miners wordt geproduceerd om het netwerk te beveiligen. Het gebruik van de 7-daagse MA is hierbij belangrijk, omdat dit natuurlijke schommelingen in de bloktijd afvlakt.

Bitcoin hashrate. Bron: Glassnode

Hoewel het netwerk dit jaar al meerdere keren kortstondig de grens van 1 zettahash aantikte, is dit de eerste keer dat het niveau ook op basis van de zevendaagse trend wordt vastgehouden.

Ter vergelijking: 1 zettahash staat gelijk aan 1.000 exahashes (EH/s). Bitcoin bereikte voor het eerst 1 EH/s in 2016. In 2025 is de hashrate opgelopen van ongeveer 800 EH/s aan het begin van het jaar tot 1 ZH/s vandaag.

Deze snelle toename in rekenkracht zal naar verwachting leiden tot een aanzienlijke ‘difficulty adjustment’ van ruim 7% binnen twee dagen, wat de op een na grootste stijging van dit jaar zou zijn.

‘Difficulty adjustments’ vinden ongeveer eens per twee weken plaats en zorgen ervoor dat nieuwe blokken gemiddeld elke 10 minuten aan de blockchain worden toegevoegd, ongeacht de totale hoeveelheid mining-capaciteit. Na de komende aanpassing zal de moeilijkheidsgraad stijgen tot 138,96 biljoen (T).

Wat betekent dit voor miners?

De winstgevendheid lag in augustus lager dan in juli, doordat de hashrate recordhoogtes bereikte terwijl de koers terugviel naar de huidige niveaus. Het minen van ’s werelds grootste cryptomunt naar marktwaarde is de afgelopen jaren steeds moeilijker en duurder geworden.

Bovendien zijn de beloningen kleiner sinds de halvering van vorig jaar, waarbij de opbrengst per blok daalde van 6,25 naar 3,125 Bitcoin. Deze trends hebben de winstgevendheid onder druk gezet, ondanks de stijgende Bitcoin-prijs, en zetten miners ertoe aan om nieuwe inkomstenbronnen te zoeken.

Miners hebben vaak hun munten moeten verkopen of zijn andere sectoren ingegaan, zoals high-performance computing voor AI, om de operationele kosten te dekken. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van Bitcoin?

Volgt er een $BTC all-time high?

Op lange termijn kan de stijgende hashrate leiden tot een sterkere en veiligere blockchain, wat het vertrouwen in Bitcoin vergroot. Door de halvering en de toenemende schaarste wordt het aanbod steeds krapper, waardoor de kans op een nieuwe all-time high (ATH) toeneemt.

Op kortere termijn laat de koers voor het eerst sinds 13 augustus zien, dat het buiten een neerwaartse trendlijn is gesloten. Bulls hopen dat hiermee bevestigd wordt dat het grootste deel van de recente correctie in de bullmarkt achter de rug is.

Bitcoin koers. Bron: Rekt Capital/X

Vroege signalen, zoals een bullish divergence op de Relative Strength Index (RSI), gingen gepaard met een herstel vanaf een meerweekse low van $107.270. Nu wordt de volledige retracement vanaf de all-time highs van augustus uitgedaagd op de daily.

Een bevestigde uitbraak kan de weg openen naar een nieuwe ATH, maar zonder bevestiging dreigt verlengde consolidatie.