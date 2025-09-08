XRP koers schok voorspelling – analisten zien 85% pump naar $4,80

De XRP koers staat volgens analisten op het punt van een mogelijke schokbeweging. Terwijl de munt support vindt rond $2,70 en technische indicatoren op herstel wijzen, groeit de verwachting van een forse stijging. Analisten zien zelfs ruimte voor een 85% jump richting $4,80, mits cruciale niveaus standhouden.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

Koersanalyse XRP

De XRP koers vond op 1 september support rond het niveau van $2,72 en herstelde vorige week met 3,65%. Op maandag noteert de koers rond $2,88. Als XRP het herstel weet voort te zetten, kan de koers oplopen richting het 61,8% Fibonacci-retracementniveau op $2,99.

XRP koers. Bron: TradingView

De RSI op de daily staat op 48 en beweegt omhoog richting het neutrale niveau van 50, wat erop wijst dat het bearish momentum afneemt. Daarnaast toont de Moving Average Convergence Divergence (MACD) op maandag een bullish crossover, wat wijst op verbeterend momentum en het bullish scenario ondersteunt.

Sluit XRP echter onder $2,77, de 100-daagse EMA, dan kan de daling zich uitbreiden richting de support op $2,72.

XRP laat eerste tekenen van ommekeer zien

Een positieve ontwikkeling is dat de geschatte leverage ratio van de token op Binance is teruggekeerd naar het jaarlijkse gemiddelde. De verhouding tussen open interest en de reserves op de beurs laat zien dat traders niet langer overmatig gebruikmaken van hoge leverage. Dit verkleint de kans op kettingreacties van liquidaties en ondersteunt prijsstabiliteit tijdens correcties.

XRP geschatte leverage ratio op Binance. Bron: CryptoQuant

Ook on-chain indicatoren wijzen op vroege signalen van een ommekeer. Het netto taker-volume is dichter bij neutraal gekomen, gesteund door een stijging in de geaggregeerde spot cumulative volume delta (CVD), die bijhoudt of bulls of bears domineren. Deze verschuiving suggereert dat holders mogelijk al bezig zijn met accumulatie.

De futures-positionering versterkt dit beeld. De geaggregeerde futures-CVD is gestaag gedaald, terwijl de funding rates zijn genormaliseerd tot het kwartaalgemiddelde, wat erop wijst dat overvolle posities zijn opgeruimd.

Daarnaast is het volgende grote evenement Ripple Swell 2025 in New York, waar BlackRock-directeur Maxwell Stein zal spreken. De deelname van BlackRock voegt institutioneel gewicht toe en wordt gezien als een signaal van bredere financiële integratie. Hoewel BlackRock ontkent plannen te hebben voor een ETF, blijven XRP-ETF’s een belangrijk onderwerp. Achttien aanvragen liggen momenteel ter beoordeling bij de SEC, en goedkeuring zou een gamechanger kunnen zijn.

Analisten zien 85% jump naar $4,80

Op de daily blijft XRP handelen binnen een dalende driehoek, waarbij de koers herhaaldelijk support rond $2,70 test. Een doorbraak kan de koers richting de zone $2,35–$2,65 sturen, waar een belangrijke fair value gap ligt.

Het belang van deze gap wordt versterkt door de Fibonacci-retracementniveaus, waarbij de 0,5 tot 0,618-range nauw aansluit bij de zone $2,35 tot $2,65. Historisch gezien vergroot zo’n confluence de kans op prijsstabilisatie en een herstel.

XRP koersverwachting. Bron: TradingView

Daarnaast lijkt de markstructuur van XRP op een fractalpatroon uit Q1, dat destijds een scherpe uitbraak voorafging. Als dit patroon zich herhaalt, zou XRP in Q4 met 60% tot 85% kunnen stijgen.

Crypto-trader Javon Marks benadrukt een vergelijkbare bullish visie en stelt dat ‘in de huidige marktsituatie er weinig is veranderd aan het XRP-doel van $4,80, zolang de koers zich boven het belangrijke niveau van $2,47 weet te handhaven.’

Een andere opkomende crypto die nu de aandacht wekt onder investeerders is Bitcoin Hyper ($HYPER). Het is de eerste Bitcoin layer 2 solution, gebouwd om snellere en goedkopere transacties voor Bitcoin mogelijk te maken, zonder concessies te doen aan de veiligheid.

