Ripple koers kan naar $30 deze bull cycle volgens technische analyse – XRP rally op komst?

Terwijl grote altcoins als een speer omhoog gaan, blijft de Ripple koers aan het begin van de middag nog steeds onder $3,30 liggen. Maar op basis van positieve ontwikkelingen en technische analyse, kan XRP wel $30 waard worden in deze bull cycle. Wanneer gaat Ripple stijgen en hoeveel kan de altcoin waard worden in de volgende crypto rally?

In de Ripple koersverwachting van deze middag kijken we naar positieve ontwikkelingen die XRP verder omhoog kunnen helpen. Ook kijken we naar de technische analyse van een crypto expert, die een mogelijke koers van $30 suggereert.

Waarom Ripple nog meer waard kan worden

XRP had eigenlijk een voorsprong op andere altcoins. Deze steeg namelijk in juli al naar een nieuw record bij $3,65. Maar na een verlies van momentum, heeft Ripple moeite om opnieuw boven $3,30 te blijven. Toch blijft XRP een van de meest gewilde altcoins en daardoor kan hij veel waard worden.

De cryptomarkt heeft kortgeleden een nieuwe all-time high neergezet met een marktwaarde van $4,1 biljoen. Dit betekent dat er meer kapitaal is dat naar XRP kan stromen. En verwachtingen zijn hoog dat dit zal gebeuren, met name dankzij positieve ontwikkelingen rondom Ripple.

Talloze partnerschappen

Ripple heeft in de jaren veel partnerschappen gesloten over de hele wereld. Na het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak, denken we niet dat Ripple stopt met het sluiten van nog meer partnerschappen en het overnemen van bedrijven.

@Ripple werkt samen met meer dan 100 financiële instellingen waaronder: Santander (VS) Canadian Imperial Bank of Commerce (Canada).



Welke partners zie jij graag waar Ripple mee gaat samenwerken? Laat het hieronder weten! pic.twitter.com/3dD8GlPtj6 — Cryptonews NL (@nlcryptonews) August 13, 2025

Einde vijfjarige rechtszaak

Ripple is zo’n 5 jaar geleden aangeklaagd door de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC). Zoals hierboven vermeld, is deze rechtszaak in augustus afgerond nadat beide partijen hun hoger beroep introkken. Deze overwinning voor Ripple geeft investeerders een extra push van vertrouwen in de altcoin.

Hoge kans op XRP ETF in 2025

We moeten nog even wachten tot de XRP ETF wordt goedgekeurd voor lancering. Maar investeerders op Polymarket voorspellen nog een kans van 79% dat de ETF dit jaar goedkeuring krijgt. De goedkeuring en lancering van een spot XRP ETF in de VS is een belangrijke mijlpaal. Hierdoor krijgen institutionele investeerders eenvoudig toegang tot het investeren in XRP.

Ripple koersverwachting – Kan XRP $30 waard worden in deze bull cycle?

Crypto analist Gert van Lagen denkt dat de Ripple koers boven $30 kan stijgen na een grote breakout, terwijl andere altcoins pumpen. In juli 2025 break de Ripple koers door zijn all-time high uit 2018 en na het vormen van een Double Bottom, volgt er mogelijk een grote pump.

De Nederlandse crypto analist kijkt naar het 2,0 Fibonacci niveau bij $34, iets wat volgens hem een haalbaar koersdoel is in de huidige bull cycle. Dit, op basis van verbeteringen op het gebied van crypto regulering in de VS, een toename in wereldwijde liquiditeit en de recente ontwikkelingen rondom Ripple.

Een stijging naar $34 vanuit hier zou een winst betekenen van ruim 900%.

$XRP [2W] – Ripple is ready to rip.



The 7-year double bottom has broken out at ❌

The neckline was successfully retested at 🔵



ATH cleared — first target near ~$34, at 2.00 fib. extension of double bottom.



–> Compare with 2014-2017 setup pic.twitter.com/aVk0lxp03O — Gert van Lagen (@GertvanLagen) August 11, 2025

Maar als verwachtingen voor Ripple zo hoog zijn, waarom stijgt de altcoin niet harder deze week? De XRP koers lag gisteren bijvoorbeeld nog op $2,14, terwijl altcoins zoals Ethereum en Solana sterk zijn gestegen.

Ripple koers bullish maar heeft mogelijk tijd nodig

Zoals eerder vermeld, had Ripple een voorsprong op andere altcoins, toen hij in juli een all-time high neerzette. Daarom loopt XRP vandaag achter in prestatie ten opzichte van Ethereum en Solana. Mogelijk heeft XRP dan ook meer tijd nodig voor zijn volgende rally, gezien ander altcoins meer aandacht trekken.

XRP kan zeker verder stijgen op korte termijn, maar we verwachten dat de altcoin later pas naar $5-10 zal stijgen. Pas vanaf dat moment kunnen we speculeren over een koers van $30+ in de bull cycle. Maar tot die tijd kijken investeerders naar alternatieven, kleinere altcoins en memecoins met potentie om meer te stijgen in de komende periode.

Hieronder kijken we naar een meme coin die belooft sterk te presteren als crypto blijft stijgen zoals deze week.

