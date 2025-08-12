Crypto markt bereikt all-time high van $4,1 biljoen: ongekende bull run in aantocht

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de algehele cryptomarkt een gezamenlijke marktkapitalisatie van $4,1 biljoen behaald. Zijn deze ongekend hoge cijfers een aankondiging voor een nieuwe crypto bull run, en kan dit ook zorgen voor een nieuwe crypto all-time high?

Cryptomarkt groeit naar $4,1 biljoen

Na een korte consolidatieperiode zijn de koersen van grote cryptomunten in de afgelopen week flink gestegen. Met name de Ethereum koers sprak tot de verbeelding. De koers van de token van Vitalik Buterin en zijn team steeg met ruim 18%.

Koers ETH – Bron: TradingView

Daarmee was het een van de leidende tokens op de crypto markt deze week, maar zeker niet de enige flinke stijger. Ethereum is bovendien nog maar 10% verwijderd van het bereiken van haar eigen crypto all-time High. Deze staat momenteel nog op $4891,70. Zo konden BNB en XRP met meer dan 8% stijgen binnen 7 dagen tijd, en wist Solana de 10% aan te tikken.

Ook de Bitcoin koers deed een flinke duit in het zakje, de koers van de token steeg met ruim 5%.

Analisten zien in de stijgende marktkapitalisatie van de algehele cryptomarkt een indicator dat een nieuwe crypto bull run op komst is.

Drijfveren stijgende cryptomarkt

Uit analyses blijkt dat de nieuwe crypto all-time high qua marktkapitalisatie voortkomt uit verschillende elementen, die nu samenkomen in een soort ‘perfect storm’.

Zo zorgt onder meer nieuwe regelgeving binnen de Verenigde Staten voor de huidige groei van de crypto markt. Zo kwam deze week definitief een einde aan de Ripple rechtszaak, en werden diverse nieuwe wetten getekend. Zo kunnen onder meer Amerikaanse pensioenfondsen nu ook Bitcoin kopen. Ook de Genius Act, die helderheid verschaft omtrent de status van stablecoin, draagt bij aan het bullish sentiment.

Deze toenemende duidelijkheid zorgt ervoor dat institutionele investeerders instappen bij de crypto markt. Zo kocht de beroemde universiteit Harvard onlangs voor $120 miljoen in bij BlackRocks Bitcoin ETF. Ook bij andere ETFs kon deze week een duidelijke instroom worden genoteerd. In totaal beslaan ETF producten nu zo’n kleine $30 miljard.

Wanneer pensioenfondsen daarbij instappen, dan kan dit een nog grotere crypto bull run veroorzaken. In de VS beheren deze fondsen ongeveer $43 biljoen, ruim het tienvoudige van de gehele crypto markt.

De crypto all-time high zou zodoende nog een stuk hoger kunnen liggen dan de huidige $4,1 biljoen.

Bitcoin of altcoins?

Van de algehele cryptomarkt is momenteel een groot aandeel in handen van Bitcoin. Deze is momenteel verantwoordelijk voor $2,3 biljoen marktkapitalisatie.

De grootste altcoins volgen op een zeer gepaste afstand. Ethereum staat met $533 miljoen marktkapitalisatie op een kluitje, en wordt gevolgd door XRP dat op ‘slechts’ $190 miljoen staat.

De Bitcoin dominantie zal met het oog op deze cijfers nog wel een tijdje doorzetten. Het potentieel van altcoins op sterke groei is dan wel weer groter dan bij Bitcoin, zeker gezien het feit dat deze tokens vaak meer utiliteit hebben dan Bitcoin.

Aan de andere kant zijn kleinere altcoins wel volatieler dan Bitcoin, en brengen zij dus ook meer risico met zich mee.