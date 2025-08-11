XRP SEC case – is het echt voorbij? Ex SEC advocaat reageert

Auteur Robert Bemelman Auteur Robert Bemelman Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 11, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP community juichte op 8 augustus toen bekend werd dat Ripple en de SEC hun gezamenlijke beroep hadden ingetrokken, maar één ding verraste velen: CEO Brad Garlinghouse zweeg meer dan 24 uur. Ex-SEC advocaat Marc Fagel legt uit waarom dit normaal is en waarschijnlijk betekent dat de rechtszaak definitief voorbij is.

Joint Dismissal beëindigt vijf jaar juridische strijd

Op 8 augustus dienden zowel Ripple Labs als de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een gezamenlijk verzoek tot intrekking in bij het Second Circuit Court of Appeals. Dit document beëindigde officieel alle beroepen in de langlopende zaak die begon in december 2020. De SEC had Ripple oorspronkelijk beschuldigd van het verkopen van ongeregistreerde effecten ter waarde van $1,3 miljard via XRP verkopen.

De rechtszaak bereikte een keerpunt in juli 2023 toen rechter Analisa Torres oordeelde dat XRP verkopen aan retail investeerders op exchanges geen effectenverkoop vormden, maar institutionele verkopen wel. Dit resulteerde uiteindelijk in een boete van $125 miljoen voor Ripple.

Waarom CEO Garlinghouse 24 uur zweeg

Veel XRP investeerders vroegen zich af waarom Ripple CEO Brad Garlinghouse geen onmiddellijke reactie gaf op het nieuws. Ex-SEC advocaat Marc Fagel verklaarde via sociale media dat dit volkomen normaal is in juridische procedures.

The joint stipulation of dismissal is public, so not sure what you think needs to be announced. — Marc Fagel (@Marc_Fagel) August 10, 2025

“De gezamenlijke overeenkomst tot intrekking is publiek, dus ik begrijp niet wat er aangekondigd moet worden,” aldus Fagel. De grootste FUD komt door community leden die beweren dat tot het uiteindelijke besluit van recht Torres, de case niet zeker voorbij is. Marc Fagel legde uit dat rechter Torres niets hoeft te ondertekenen in deze fase. Zodra het Court of Appeals het administratieve proces van het intrekken van de beroepen voltooit, treedt haar oorspronkelijke uitspraak tegen de SEC automatisch in werking.

De FUD zorgt eventueel voor een goed instapmoment. Zodra alle non-believers de deur uit zijn, wordt er volgens crypto analisten een grote XRP koopgolf verwacht.

‘Fake news’ claims

Ondanks de officiële documenten noemden sommige XRP-community leden het nieuws “fake news”. Zij verwezen naar de SEC-website waar geen formele aankondiging stond en beweerden dat beide partijen nog geen officiële publieke verklaringen hadden afgegeven.

Fagel benadrukte echter dat geen enkele rechter hoeft in te grijpen: “Geen rechters hoeven zich over iets uit te spreken op dit punt.” Het juridische proces is effectief afgesloten zodra de administratieve afhandeling voltooid is.

Deze ontwikkeling plaatst XRP in een veel sterkere positie ten opzichte van andere altcoins die nog steeds met regulatoire onzekerheid kampen.

Einde ‘Bad Actor’ label opent nieuwe mogelijkheden

Met het intrekken van de beroepen is Ripple bevrijd van het zogenaamde “Bad Actor” label. Dit label verhinderde het bedrijf om bepaalde fundraising activiteiten uit te voeren en beperkte zakelijke uitbreidingen.

Het wegvallen van deze juridische barrières kan Ripple helpen om:

Nieuwe partnerships aan te gaan met financiële instellingen

Uitbreiding van RippleNet services

Mogelijke ETF-ontwikkelingen voor XRP

Verdere adoptie in de cross-border betalingsindustrie

Wat betekent dit voor XRP koers?

De XRP koers reageerde positief op het nieuws, hoewel de markt al veel van deze ontwikkeling had ingeprijsd. Crypto analisten verwachten dat het wegvallen van de regulatoire onzekerheid nieuwe institutionele interesse kan aantrekken. Naast positief SEC-rechtszaak nieuws, is er ook veel te doen over nieuwe ETFs. Een explosie van positief nieuws omtrent XRP kan ervoor zorgen dat XRP de belangrijkste coin wordt in de komende altcoin bull run. $10 zou een 3x betekenen voor dit jaar, crypto analisten sluiten omtrent de huidige ontwikkelingen zelfs $25 niet uit.

🚨 SEC vs Ripple IS OVER

WHAT JUST HAPPENED WILL SHOCK THE WHOLE MARKET



What if $10 isn’t even the top and ETF mania gives us $25 for $XRP?



Here’s what nobody is telling you🧵👇 pic.twitter.com/gLcSt5BeJM — Smart Degen (@smartsdegen) August 9, 2025

Ripple’s focus ligt nu op het uitbreiden van zijn netwerk van meer dan 300 financiële partners en het verder ontwikkelen van zijn betalingsoplossingen. Het bedrijf kan zich nu volledig richten op groei zonder de constante druk van juridische procedures. Hierdoor worden de verwachtingen voor een 10x steeds realistischer. Een ding is zeker, alle ogen zijn gericht op XRP in deze periode.

Nu de juridische onzekerheid rond XRP is weggenomen, zoeken veel traders naar geavanceerde tools om optimaal te profiteren van marktbewegingen. Snorter biedt een innovatieve Telegram-gebaseerde trading bot die speciaal ontworpen is voor snelle token transacties met ultra lage fees van slechts 0,85% voor token holders.

Het platform heeft al meer dan $1,5 miljoen opgehaald tijdens de presale en combineert meme coin appeal met praktische functionaliteit voor serieuze traders. Nu XRP vrij is van regulatoire beperkingen, kunnen traders met tools zoals Snorter beter inspelen op koersbewegingen en nieuwe kansen grijpen in de crypto markt.

Nu naar Snorter presale