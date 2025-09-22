Pro XRP advocaat onthult waarom XRP koers daalt ondanks sterke ETF lancering

Ondanks een succesvolle XRP ETF lancering heeft de XRP koers recentelijk genoegen moeten nemen met een daling van bijna 6%. Wat gaat Ripple doen in de laatste dagen van september?

Ripple nieuws: Rex Osprey brengt eerste XRP ETF op de markt

Het enthousiasme rondom de XRP koers was groot nadat Rex Osprey bekendmaakte dat het een XRP ETF ging uitbrengen. Deze XRP ETF lancering was mogelijk zonder de goedkeuring van de SEC. Rex Osprey maakt gebruik van andere wetten waardoor de SEC geen goedkeuring hoeft te geven.

De Rex Osprey XRP ETF is dan ook geen klassieke crypto ETF. Toch vormt het eerste product dat soortgelijke services kan aanbieden. Het enthousiasme rondom deze XRP ETF bleek dan ook al snel erg groot te zijn, een ontwikkeling die de vraag naar een XRP ETF absoluut bevestigde.

De lancering van deze XRP ETF leidde in eerste instantie ook tot een flinke stijging die de koers al snel voorbij de $3,12 bracht. Maar vandaag is de Ripple koers aanzienlijk gedaald. In 24 uur tijd is dit project nu namelijk al meer dan 5,6% van zijn waarde verloren. Hierdoor is de XRP nu $2,81 waard en is het zelfs de derde plek van de market cap verloren aan Tether (USDT). De vraag is nu echter waarom XRP plotseling dit soort verliezen ziet verschijnen.

XRP koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap

Pro XRP advocaat onthult reden achter recente XRP koers daling

Volgens de pro XRP advocaat Bill Morgan is de oorzaak achter het recente verlies van XRP vrij simpel te verklaren. Bill Morgan gaf aan dat er geen mysterie is en dat de XRP koers simpelweg de Bitcoin koers spiegelt. De Bitcoin koers is over de afgelopen 24 uur namelijk ook al meer dan 2,7% gedaald.

Omdat de XRP koers veel correlatie toont met de koers dynamiek van Bitcoin is het recente verlies van XRP volgens Bill Morgan makkelijk te verklaren. Wat opvalt is dat deze Bitcoin daling plaatsvindt nadat juist bekend werd gemaakt dat er een renteverlaging doorgevoerd gaat worden. Een ontwikkeling die normaal gesproken optimistisch is te noemen voor de cryptomarkt.

Daarnaast leek de institutionele interesse voor een XRP ETF erg groot te zijn, iets wat duidelijk werd bij de lancering van de Osprey XRP ETF.

Nu er een renteverlaging heeft plaatsgevonden en de institutionele vraag naar XRP groot is lijkt het recente verlies van XRP slechts tijdelijk te zijn. Daar komt bij dat de SEC nu ook dichtbij de goedkeuring van een echte XRP ETF lijkt te zijn. De SEC heeft zijn traject rondom crypto ETF goedkeuringen namelijk gestroomlijnd, en XRP lijkt tot de standaard te behoren die door de SEC is opgesteld.

Nu Dogecoin ETF’s die goedgekeurd zijn door de SEC ook steeds nabij lijken te zijn, lijkt er een aanzienlijke instroom van kapitaal aan te komen. Een instroom die de koers nieuwe hoogtes op kan leveren.

Crypto expert voorspelt stijging richting $27

Het technische fundament van de XRP koers ziet er op dit moment erg negatief uit. De koers is door zijn recente daling namelijk onder een groot deel van zijn EMA’s gezakt en zowel de momentum indicator als het MACD-histogram geven een verkoopsignaal. Ook is de RSI afgenomen, wat betekent dat de koopdruk aan het afnemen is.

Toch blijft men erg optimistisch over de nabije toekomst van dit project. Dit komt mede door de grote institutionele vraag en de recente renteverlaging. Volgens een crypto expert is er nu zelfs een stijging van meer dan 750% mogelijk. De crypto analist Matt Hughes voorspelt namelijk een stijging richting de $27. Dit zou van XRP een van de meest veelbelovende crypto’s van 2025 maken.

Op weg naar deze hoogte zal de koers eerst de belangrijke weerstand bij de $3 weer moeten overtreffen. Op het moment dat de XRP koers hierin slaagt kan er al snel een stijging plaatsvinden richting $3,14. Een definitieve doorbraak van dit weerstandsniveau kan de koers richting zijn hoogste waarde in een maand tijd helpen bij de $3,18.

Op het moment dat de koers deze weerstand verslaat zijn er verdere winsten mogelijk richting $3,65 en vervolgens richting de $4,54. Een stijging richting de $27 lijkt nog wel even op zich te moeten laten wachten. Toch is het een belangrijke indicatie hoeveel enthousiasme er op dit moment heerst rondom de XRP koers.

Mocht een XRP ETF goedkeuring uitblijven, dan ziet de nabije toekomst voor de XRP koers er minder goed uit. In dat geval wordt er zelfs gesproken over XRP daling richting $2.

Conclusie

Ondanks het recente verlies van de XRP koers lijkt er dus nog altijd veel potentieel te zijn voor de nummer 4 van de cryptomarkt. Nu er een renteverlaging heeft plaatsgevonden en er nog meerdere renteverlagingen worden verwacht, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de XRP koers zijn weg omhoog kan voortzetten.

Een stijging richting de $27 lijkt voorlopig ver weg, maar nieuwe recordhoogtes rond de $4 worden zeker een mogelijkheid zodra de eerste XRP ETF’s worden goedgekeurd door de SEC.