Michael Saylor: ‘Bitcoin koers kan $150K bereiken met kerst’, analisten stemmen in

Michael Saylor heeft zich onlangs weer positief uitgesproken over de nabije toekomst van Bitcoin. Volgens Saylor kan Bitcoin voor Kerst namelijk de $150.000 bereiken. Hoe realistisch is dit doel voor de Bitcoin koers?

Michael Saylor voorspelt Bitcoin waarde van $150.000 voor Kerst

Op het moment van schrijven is de Bitcoin koers met meer dan 4% gestegen tot voorbij de $116.500. De Bitcoin koers lijkt dus weer begonnen te zijn aan een optimistische periode. Dit was voor Michael Saylor genoeg reden om zich positief uit te spreken over de nabije toekomst van zijn favoriete crypto.

Bitcoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap

Michael Saylor is een van de grootste voorstanders van Bitcoin. Met het bedrijf dat hij oprichtte, Strategy, bezit hij nu al meer dan $70 miljard aan BTC. Strategy is erin geslaagd om een succesvol bedrijf te worden door simpelweg zoveel mogelijk Bitcoin te kopen.

In een interview met CNBC gaf Saylor nu aan dat de meeste ‘equity’ analisten verwachten dat Bitcoin voor december 2025 de $150.000 kan bereiken.

“Most equity analysts expect Bitcoin to surge past $150,000 by December 25,” aldus Michael Saylor.

Saylor lijkt zich dus aan te sluiten bij een voorspelling van crypto analisten dat Bitcoin voor het einde van het jaar richting de $150.000 kan stijgen. Om dit mogelijk te maken moet de BTC koers meer dan 30% stijgen. Er is dus nog het nodige werk te verrichten.

Saylor baseert zijn vooruitzicht op het feit dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om Bitcoin op te nemen in hun balansen. Saylor heeft met zijn bedrijf Strategy al aangetoond dat een Bitcoin investering positief uit kan pakken. Ook GameStop liet onlangs in zijn jaarrekening zien dat een Bitcoin investering kan helpen verliezen te beperken.

Deze toename in institutionele interesse lijkt nu de belangrijkste reden te zijn achter de recente winsten van Bitcoin.

Bitcoin koers verwachting: technische indicatoren wijzen op verdere winsten

Er lijkt inderdaad een grote kans te zijn dat Bitcoin over de aankomende weken verder gaat stijgen. Positieve economische data vanuit Amerika lijkt nu namelijk een renteverlaging op 17 september mogelijk te maken.

Een renteverlaging kan historisch gezien grote winsten met zich meebrengen voor de cryptomarkt, aangezien cryptocurrencies in dat geval aantrekkelijker worden voor investeerders.

De BTC koers laat nu ook positieve technische indicatoren zien. Er zijn vrijwel alleen maar koopsignalen terug te vinden binnen het technische fundament van dit project. Alleen de momentum indicator geeft nu een verkoopsignaal met de waarde van 5.391.

Momentum indicator geeft verkoopsignaal af met waarde van 5.391 – bron: TradingView

Een ontwikkeling die echter duidelijk in de gaten gehouden moet worden is de altcoin season index. Op dit moment presteert 69% van de altcoin markt namelijk beter dan Bitcoin, en hierdoor bevinden we ons akelig dicht in de buurt van een nieuwe altcoin season.

Altcoin season index – bron: Coinmarketcap

In een altseason zijn het juist de altcoins die excelleren en is het Bitcoin dat achter kan blijven. Investeerders zullen er namelijk eerder voor kiezen om altcoins te overwegen.

Dit kan het moeilijker maken voor Bitcoin om de gewenste winsten door te maken.

De nabije toekomst voor Bitcoin lijkt in ieder geval optimistisch te zijn. Het lijkt nu even afwachten of we in altcoin season ingaan om te bepalen hoe groot deze winsten uit kunnen pakken.

Een waarde van $150.000 voor het einde van dit jaar lijkt realistisch te zijn op het moment dat alle ontwikkelingen positief uitpakken. Dit betekent dat de institutionele interesse in Bitcoin blijft groeien en dat er meerdere renteverlagingen plaats gaan vinden.

Met dit vooruitzicht zal het ook belangrijk zijn dat projecten zoals Bitcoin Hyper hun best blijven doen om de Bitcoin blockchain te verstevigen. Want de toename in activiteit kan namelijk tot problemen zorgen.

