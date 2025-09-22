Crypto markt voorspelling: XRP richting $2, Bitcoin bearish rond $113k

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De crypto markt ligt sterk onder druk na miljarden dollars aan liquidaties. Zo is de Bitcoin koers vanochtend onder $113k gezakt, terwijl XRP naar zijn support bij $2,80 daalde. Terwijl verwachtingen voor Bitcoin bearish zijn geworden, vrezen crypto analisten dat de XRP koers richting $2 kan gaan als de verkoopdruk aanhoudt.

Te midden van de bearish crypto verwachtingen van experts, kijken we waarom crypto daalt en wat we kunnen verwachten van bekende coins zoals Bitcoin en XRP.

Waarom daalt crypto vandaag?

De crypto markt begon de ochtend bearish, waarbij Bitcoin onder de $116k consolideerde. Totdat om 08:00 uur een scherpe daling de koers naar $112k bracht. Een sterke verkoopgolf zorgde voor een kettingreactie aan liquidaties, waardoor meer dan $1 miljard aan posities geforceerd werden gesloten. Dit zorgde voor een snelle crypto crash, die ook altcoins zoals XRP voelden.

🚨 BREAKING 🚨



$1,050,000,000 IN LONG POSITIONS HAVE BEEN LIQUIDATED IN AN HOUR.



DON'T USE LEVERAGE. pic.twitter.com/fJa1cpArtR — Max Crypto (@MaxCryptoxx) September 22, 2025

Terwijl Bitcoin zelfs onder $112k daalde tijdens deze crash, ging de XRP koers zo laag als $2,69. Hoewel koopdruk gelijk zorgde voor een gedeeltelijk herstel, is de schade duidelijk te zien. Bitcoin laat een 2,6% daling zien in de afgelopen 24 uur en XRP een 6% daling.

Sommige crypto experts zien dit als een teken van manipulatie, bijvoorbeeld door de Binance crypto exchange. Zo is de Binance Coin koers nauwelijks gedaald in de ochtend, terwijl andere altcoins minstens 5% zijn gezakt.

💥 $BTC MANIPULATION CANDLES COMING IN! 🕯️📉



WHO ELSE IS GETTING #CRYPTO MANIPULATION FATIGUE ?! 😤



HANDS UP! 👋 pic.twitter.com/n6P3omFl3f — Crypto Zeus ⚡ (@CryptoZeusYT) September 22, 2025

De timing van de crypto crash is bijzonder, aangezien de markt zich klaarmaakt voor een bullish Q4, met Fed renteverlagingen, een grote lading ETF-goedkeuringen en positieve historische signalen. Experts zien dit dan ook als een typische bear trap om zwakke posities uit de markt te schudden.

Terwijl de ene investeerder uit paniek verkoopt, zijn andere investeerders juist uit paniek aan het kopen, omdat dit een zeldzame kans is om crypto te kopen met korting. Dat wil uiteraard niet zeggen dat verdere dalingen onmogelijk zijn vanuit dit punt. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto verwachtingen voor Bitcoin en XRP

De Bitcoin koers is sinds zijn laatste all-time high in augustus veel momentum verloren en daalt nu opnieuw richting $110k. Dit heeft onder andere te maken met de Relative Strength index (RSI) van Bitcoin. Deze steeg in september naar de ‘overbought’ zone en volgde vanuit daar met een daling.

Met verwachtingen dat de koopdruk is uitgeput voor Bitcoin, kan de grootste cryptomunt deze maand nog afsluiten rond $110k, met mogelijke dalingen daaronder.

XRP riskeert daling naar $2

De XRP koers zit meerdere weken vast in een dalende trend, waarin de altcoin pusht voor steeds lagere punten. Nu de altcoin zijn cruciale ondersteuning bij $3 is verloren, liggen verdere dalingen op de loer.

Met lagere pieken en lagere dieptepunten, dreigt de XRP koers de komende weken verder te zakken richting $2,50 en $2, mits hij in dit dalende kanaal blijft.

Investeerders blijven hoopvol

Ondanks de huidige bearish druk en het risico voor verdere dalingen op korte termijn, is er een lichtpuntje. We naderen de maanden oktober en november, twee maanden die historisch gezien erg goed zijn voor crypto. In Q4 stijgt Bitcoin gemiddeld 85% en Ethereum 23,85%, waarvan het grootste deel in oktober en november.

Experts verwachten dat de Amerikaanse Federal Reserve nog twee keer de rente in de VS verlaagt in Q4. Ook wacht de markt op de massale goedkeuring van altcoin ETF’s in het midden van de maand. De Amerikaanse SEC heeft zijn laatste deadlines voor ETF’s gebasseerd op XRP, Solana, Litecoin, Dogecoin en Cardano.

Als je door de daling van vandaag geen financieel risico loopt op korte termijn, lijkt ‘buy & hold’ de beste strategie te zijn, dankzij de kans op grote stijgingen in het laatste kwartaal.