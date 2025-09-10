Bitcoin koers houdt stand boven $111.000 – kan BTC de september vloek doorbreken?

De Bitcoin koers consolideert boven een belangrijke ondersteuning op $111k. Ondanks de historische zwakke prestaties van crypto in september, zijn investeerders hoopvol dat Bitcoin opnieuw gaat stijgen in deze maand. Wordt dit het derde jaar op rij waarin Bitcoin stijgt in september?

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar de historische prestaties van crypto in september. Dit vergelijken we hoe Bitcoin specifiek presteert tijdens deze maand, met name in de afgelopen twee jaar. Aan de hand van een korte technische analyse kijken we hoe hoog Bitcoin kan gaan in deze maand.

Gaat Bitcoin opnieuw stijgen in september?

September is historisch gezien een van de slechtste maanden voor crypto. De Bitcoin koers daalt gemiddelde 3,2% in deze maand en dat is los van het feit dat hij in 2023 steeg met 3,91% en in 2024 met 7,29%. Vóór 2023 daalde Bitcoin bijna elk jaar in september, maar wat is er veranderd?

In 2023 zagen we de eerste fase van de spot Bitcoin ETF, waar hype zich opbouwde voor de lancering hiervan in 2024. Dat is mogelijk de reden dat de Bitcoin koers in zowel 2023 als 2024 is gestegen in september.

Ethereum daalde daarentegen gemiddeld 5,93% in september, maar dat is niet alles. Elke keer dat ETH steeg in augustus, eindigde de altcoin september in de rode cijfers.

Bitcoin monthly returns – Bron: Coinglass

Tot zover stijgt Bitcoin in september, nadat hij augustus afsloot in het rood. Maar wat Bitcoin gaat doen in september 2025, dat blijft de vraag. Toch zijn verwachtingen erg positief voor crypto, gezien de aanstaande Fed-bijeenkomst van 17 september. Met een grote kans op een renteverlaging, kan de interesse in crypto toenemen.

Hiermee kan Bitcoin proberen zijn all-time high van augustus de komende weken te overtreffen, mits de markt positief reageert op het rentebesluit voor de VS. Een expert voorspelt dat Bitcoin het jaar ‘makkelijk’ kan afsluiten op $200k. Ook AI-modellen zoals DeepSeek voorspellen grote dingen voor Bitcoin aan het einde van dit jaar.

DeepSeek voorspelt een koers van $180.000 per Bitcoin eind 2025.



Gaat AI dan gelijk krijgen of niet?#BTC #beleggen pic.twitter.com/al8zZx1QsB — Cryptonews NL (@nlcryptonews) September 10, 2025

De Bitcoin koers is nu in een week tijd met ongeveer 1% gestegen, een teken dat de markt nog rustig aan het inkopen is. Maar na een renteverlaging kan de interesse in crypto met een hoog tempo toenemen.

Analyse Bitcoin koers

De Bitcoin koers vindt deze week ondersteuning boven $111k. Als BTC boven dit niveau kan blijven, is dat een teken dat investeerders aan het inkopen zijn voor de volgende grote pump. Daarmee kan Bitcoin door meerdere weerstandsniveaus breken.

De eerstvolgende grote weerstand is het 30-daagse moving average (geel) bij $113.270. Een breuk hierboven maakt de weg vrij voor stijgingen naar $115k, $118k en $120k in de komende weken. Mocht Bitcoin zelfs boven $120k stijgen, dan is het bullish momentum mogelijk sterk genoeg voor een nieuwe all-time high boven $124.450 aan het eind van september of begin van oktober.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Op dit moment is het momentum van Bitcoin niet bepaald sterk. De Relative Strength (RSI) cirkelt nog steeds rond de neutrale 50, wat een balans tussen bullish en bearish druk aangeeft. Dat maakt het lastig om door weerstanden te breken op korte termijn. Er is dan vaak een belangrijke reden nodig voor grote koersstijgingen, of een aankoop van instituties of andere rijke investeerders.

Ondanks het huidige gebrek aan bullish momentum, kan Bitcoin dus nog veel meer waard worden richting het einde van 2025. Onze Bitcoin verwachting blijft dan ook positief voor Q4 2025. En hoewel de stijgingen in de Bitcoin koers voor mooie winst kunnen zorgen, denken investeerders dat er in die periode nog veel meer uit altcoins te halen valt.

Daarom kijken we hieronder naar een veelbelovende crypto met potentie om hard te stijgen in het laatste kwartaal van 2025.

Beste altcoin alternatief voor Bitcoin?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuw project, bezig met het maken van zijn eigen Bitcoin Layer-2 blockchain. Hiermee helpt Hyper gebruikers van de Bitcoin blockchain met zijn hogere snelheden en lage kosten en gebruik van smart contracts. Je kunt dan BTC overbruggen naar de Hyper chain, of $HYPER gebruiken om direct toegang te krijgen tot het nieuwe ecosysteem.

