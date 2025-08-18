DeFi sector trotseert crypto crash met 1,8% winst – Maker en Aerodrome volgen Chainlink rally

DeFi, of Decentralized Finance, wordt steeds meer bekend onder institutionele investeerders. Na de crypto crash van afgelopen nacht, noteerde de DeFi sector nog een winst van 1,8%, met DeFi coins zoals Chainlink en Aerodrome Finance staan in de spotlights door hun sterke prestatie van afgelopen week. Beide altcoins zijn met zo’n 12% gestegen in de afgelopen week en dat terwijl crypto daalt op maandag.

Wat is DeFi en waarom krijgt deze sector steeds meer aandacht? Dat is waar we in dit artikel naar gaan kijken.

DeFi steeds populairder

DeFi is een brede term, want de sector omvat alles waarbij mensen via de blockchain transacties doen, zonder gebruik van een derde partij. Maar DeFi is een ‘buzzword’ geworden door de mogelijkheid om geld te verdienen met crypto.

Daarom denkt men bij DeFi al gauw aan het verdienen van geld aan de hand van bijvoorbeeld crypto-leningen of yield farming. Door crypto uit te lenen verdien je passief inkomen, net zoals je zou doen met het verstrekken van een normale lening. Met yield farming verdien je geld door liquiditeit in een trading pool toe te voegen, waardoor je een deel van de handelstarieven krijgt als beloning.

Meest populaire DeFi coins

Tot zover de uitleg over DeFi, laten we kijken naar twee van de DeFi coins die massaal de aandacht trekken: Chainlink en Aerodrome Finance. Beiden altcoins zijn in de afgelopen week met zo’n 12% gestegen in waarde.

Chainlink profiteerde bijvoorbeeld van de nieuwe LINK reserve, waarmee Chainlink tokens uit tarieven verzamelt en gebruikt als soort van treasury. Ook heeft het bedrijf een partnerschap gesloten met het moederbedrijf van de New York Stock Exchange (NYSE), wat ook voor een grote hype zorgde.

Aerodrome Finance krijgt juist veel aandacht omdat het de meest populaire gedecentraliseerde exchange (DEX) is op de Base blockchain. Native tokens van populaire crypto exchanges zijn een solide pick voor een bull run en dat is waarschijnlijk wat steeds meer investeerders doorkrijgen.

Koers verwachting LINK en AERO

AERO is in de afgelopen maand met 48% gestegen, terwijl LINK met 38% omhoog is gegaan. Hieronder kijken we aan de hand van een korte analyse wat de bekende DeFi coins kunnen gaan doen op korte termijn.

Chainlink raakt oververhit

Chainlink is vrijwel alleen maar omhoog gegaan in de afgelopen 2 weken. De altcoin heeft daarom wellicht even nodig om af te koelen voordat hij verder kan stijgen. Niet alleen is de Relative Strength Index (RSI) oververhit geraakt, ook dreigt LINK te worden meegesleept met de dalende cryptomarkt.

Traders kijken naar het niveau van $24 als mogelijke support level en als hij deze verliest, volgt het level van $21,70 als extra ondersteuning.

Chainlink koers grafiek – Bron: TradingView

Chainlink lijkt op lange termijn nog niet klaar te zijn met stijgen. Zo voorspellen analisten dat deze coin $50+ waard kan worden, met een mogelijke piek van zelfs $200 in de bull run.

Aerodrome Finance klaar voor volgende pump

Met een RSI van 64, is de AERO koers net wat verder afgekoeld dan Chainlink. Dat suggereert dat deze altcoin eerder zijn volgende sprong omhoog maakt. Uiteraard is een verdere correctie naar de onderzijde ook mogelijk.

Traders zien het niveau rond $1,20 als belangrijke steunzone. Als AERO dit verliest, dreigt de altcoin verder te zakken richting $1,10 en het psychologische niveau van $1. In het geval van een stijging, dient het niveau van $1,40 als weerstand. Een duidelijke breuk hierboven volgt mogelijk met een stijging richting $1,60 en $2 op korte tot middellange termijn.

Aerodrome Finance koers grafiek – Bron: TradingView

Ondanks de volatiele cryptomarkt, blijven DeFi coins zoals LINK en AERO standvastig. En hoewel ook deze altcoins naar beneden getrokken kunnen worden als de markt blijft dalen, laten ze zien dat de interesse in DeFi sterk is gegroeid.

Wanneer crypto een comeback maakt, kunnen deze coins voor veel winst zorgen en op lange termijn al helemaal.