Bitcoin koers test $115K en altcoins onder druk – bearish sentiment heerst na weekend

De Bitcoin koers laat deze ochtend een daling zien van 2,2% in de afgelopen 24 uur nadat hij afgelopen nacht vanuit $118k richting $115k is gedoken. Dit leidde ook tot grote verliezen voor bekende altcoins. Zo zijn Ethereum en XRP beide met 4,8% gedaald, terwijl Solana 6% van haar waarde verloor. Is dit een afkoeling van vorige week of het begin van een bearish trend?

Ondanks de marktdaling, blijft de sector van Decentralized Finance (DeFi) sterk presteren met enkele DeFi coins die vandaag alsnog zijn gestegen. In dit artikel kijken we naar de huidige staat van de cryptomarkt en wat waar we deze week op kunnen rekenen.

Bitcoin koers daalt en trekt altcoins mee

De Bitcoin koers test vandaag de psychologische ondersteuning bij $115k. De daling van Bitcoin lijkt een technische daling te zijn, in combinatie met winstopnames van vorige week. In een week tijd is de Crypto Fear & Greed Index afgekoeld van 70 naar 60, deze index dreigt nu weer de neutrale zone in te zakken. De index is gebaseerd op koersactiviteit, sentiment op social media en overige factoren.

Ondanks het enthousiasme voor een bull run die we vorige week zagen, lijkt het erop dat mensen wachten op de volgende renteverlaging in de VS. Deze kan zo vroeg als september komen, met een 72% voorspelde kans op een verlaging van een kwart procent. Echter is september ook een maand die historisch voor koersdalingen zorgt.

Maar betekent dit dat het tijd is om te verkopen? Waarschijnlijk is dat geen goed idee, tenzij je anders in geldnood komt. Ook aan het eind van juli zagen we een grote dip. Maar na deze dip kwam een nog grotere pump voor altcoins, terwijl Bitcoin zijn vorige all-time high licht heeft overtroffen.

Na de recente ommekeer waarin altcoins begonnen te stijgen, was het voor analisten duidelijk wat eraan zit te komen. Het kan zijn dat Bitcoin de komende tijd gaat rangen tussen $115k en $125k. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan altcoins binnenkort nog verder omhoog.

Michael Saylor hint op aankoop

Michael Saylor van Strategy deelde gisteren een tweet waarin hij hintte op een nieuwe Bitcoin-aankoop. Mogelijk zien we vanmiddag toenemende koopdruk met bijdrage van Strategy, die bijna 630.000 BTC in bezit heeft.

Met de recente acties van Strategy, is het onwaarschijnlijk dat het bedrijf stopt met het inkopen van Bitcoin. En wanneer grote spelers zoals Strategy Bitcoin kopen, weet je dat we waarschijnlijk nog niet de top van deze bull cycle hebben gezien.

Met de aankoop van Bitcoin treasury bedrijven, kan de Bitcoin koers geleidelijk verder omhoog gaan. Altcoins kunnen hier ook van profiteren, maar voor de verwachte parabolische stijging, moeten we waarschijnlijk eerst een renteverlaging zien in de VS. 17 september is daarom mogelijk een belangrijke dag voor crypto. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin verwachting augustus

De Bitcoin koers test zijn psychologische ondersteuning bij $115k. Dit, na het verliezen van ondersteuning bij zijn 30-daagse moving average (geel). Dit niveau dient vandaag als extra barrière die stijgingen boven $117.500 afremt. Afhankelijk van wat de Amerikaanse markt vanmiddag doet, kan Bitcoin boven $117.500 breken of onder $115k duiken.

De Relative Strength Index (RSI) is de bearish zone ingedoken met zijn daling onder de neutrale 50. Dit geeft aan dat bullish momentum afneemt en dat er een overschot is aan verkoopdruk in de afgelopen periode. Als Bitcoin verder daalt, kan de RSI richting de 30 gaan. Vanaf dat moment zou de kans op een technische recovery rally toenemen.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Investeerders hebben nu extra tijd om hun zakken te vullen met de beste cryptomunten voor de volgende bull run. Terwijl Bitcoins stagneert rond zijn oude piek van vorige maand, zijn veel altcoins nog goedkoop, met beperkte ruimte om nog verder te dalen.

Uiteraard spelen traders hierop in door deze altcoins voor een lage prijs op te pikken, want als ze gaan stijgen, kan dat zorgen voor parabolische winsten. Andere investeerders kijken naar nieuwe cryptomunten die ook kunnen profiteren wanneer Bitcoin stijgt.

Kan deze altcoin direct meeliften op Bitcoin?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is bezig met het ontwikkelen van zijn eigen Bitcoin Layer-2. Hier profiteer je van een directe verbinding met de Bitcoin blockchain, in combinatie met hoge snelheden en lage kosten. Zo kun je je Bitcoins investeren in een Web3 ecosysteem, met mogelijkheden voor meme coins, DeFi, NFT’s en meer. Als het project slaagt, dan kunnen vroege investeerders mogelijk veel geld verdienen.

$HYPER is de native token, die binnen de Layer-2 gebruikt wordt voor het verwerken van transacties. Ook heeft de altcoin een belangrijke rol bij governance en kun je deze staken voor passieve beloningen. Tijdelijk verkrijgbaar in een presale, $HYPER heeft al meer dan $10,3 miljoen opgehaald en gaat binnenkort live op exchanges. Koop deze nieuwe altcoin vandaag nog, want op dinsdag stijgt zijn prijs.