Crypto week recap: VS overheid omarmt blockchain, Ethereum ATH en opkomend altseason

Auteur Tim Blok Laatst bijgewerkt: Augustus 29, 2025



De crypto markt is de afgelopen dagen erg turbulent geweest door verschillende soorten nieuws en afwijzingen. De markt verwacht meer liquiditeit over de komende maanden, de Amerikaanse overheid neemt Chainlink op in zijn operaties en Ethereum heeft kort een nieuwe all-time high kunnen bereiken.

Chainlink in de overheid

Het grootste nieuws van deze week is de opname van Chainlink in de Amerikaanse overheid. De afgelopen verkiezingen hebben voor een groot deel in het teken gestaan van desinformatie. Welke cijfers en methodieken kloppen wel en welke kloppen niet.

Om mis- en desinformatie tegen te gaan, wil het Witte Huis een partnership aangaan met Chainlink. Zo kunnen ze alle macro-economische data on chain brengen, zodat er niet over valt te twisten.

We're excited to announce that Chainlink and the United States Department of Commerce (@CommerceGov) have worked together to bring U.S. government macroeconomic data onchain.https://t.co/qHIw8DyEgX



These new Chainlink Data Feeds securely deliver critical information around key… — Chainlink (@chainlink) August 28, 2025

Op deze manier wil de administratie zorgen voor meer transparantie vanuit de overheid. Ook hoopt het dat deze zet zal zorgen voor een nieuwe golf aan innovatie en adoptie binnen crypto.

Voor nu heeft LINK hier nog weinig reactie op gegeven en lijkt het een break van zijn trendlijn te willen maken. Deze prijsdaling zou een interessante kans kunnen geven voor investeerders om meer LINK toe te voegen aan hun portfolio.

Chainlink : USD – Dagelijkse grafiek

Ethereum maakt een nieuwe all-time high

Nadat Jerome Powell aan heeft gegeven dat het tijd lijkt te zijn voor verdere rente verlagingen, heeft de crypto markt sterke stijgingen kunnen maken. Hierdoor heeft Ethereum op verschillende exchanges net een nieuwe all time high kunnen vormen. In sommige gevallen heeft het bijna de $5.000 kunnen raken.

Maar dit heeft niet door kunnen zetten. Ethereum is vervolgens hard afgewezen waardoor het nu richting $4100 lijkt te bewegen. Het is belangrijk voor Ethereum om deze support te behouden, want anders krijgt het de ruimte om snel verder af te zakken. $3900 tot $4100 is een kritieke resistance geweest en zal nu ook moeten fungeren als kritieke support.

Ethereum : USD – Dagelijkse grafiek

Mogelijk ziet Ethereum een bounce van de wide range green bar low, wat over het algemeen een concentratiepunt is voor lokaal momentum.

Een altseizoen in crypto?

Ethereum heeft de afgelopen weken de markt kunnen sturen, maar een volledig altseizoen is nog steeds uitgebleven. De vraag is of de crypto markt nog een altseizoen in gaat kunnen zetten in de restanten van deze cyclus.

Na het Jackson Hole Symposium van de Federal Reserve is het optimisme toegenomen. De verwachte groei in liquiditeit geeft de verwachting dat er meer ruimte zal zijn voor crypto projecten om te stijgen. Omdat Bitcoin en Ethereum al veel zijn gestegen, verwacht men dat nu de alts aan de beurt zijn.

Maar in de realiteit is hier nog weinig van te zien. Retail interesse in crypto is nog steeds niet op dezelfde niveaus als eerdere cyclussen en er zijn nu te veel verschillende munten om ze allemaal hard te laten stijgen.

Hierdoor is de kans op een volledig altseizoen klein, maar kan er wel een periode van outperformance ontstaan voor selecte projecten en narratieven.

Investeren in het Bitcoin netwerk

In de huidige crypto omgeving is het lastiger om alts kiezen die het voor een langere periode goed zullen doen. Hierom hebben investeerders een grotere kans op slagen door mee te investeren met grotere narratieven in de markt.

Een manier om dit te doen is door in het netwerk van een munt te investeren, in plaats van alleen de munt zelf. Bitcoin en Bitcoin Hyper ($HYPER) zijn hier goede voorbeelden van. Bitcoin is al hard gestegen deze cyclus, maar HYPER is een nieuw project. Dit project is de eerste layer 2 op het Bitcoin netwerk en maakt Bitcoin daardoor goedkoper en sneller.

Op deze manier kan een investeerder toch een Bitcoin bèta toevoegen aan zijn portfolio, zonder Bitcoin vlak onder zijn all-time high aan te schaffen.