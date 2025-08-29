BTC $110,008.93 -1.06%
Crypto week recap: VS overheid omarmt blockchain, Ethereum ATH en opkomend altseason

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria.
Auteur
Tim Blok
Over de schrijver

Tim werkt als schrijver, trader en fondsmanager in verschillende financiële markten. Hij begon eind 2017 in de crypto wereld en heeft sindsdien er zijn missie van gemaakt zoveel mogelijk mensen te...

Disclaimer: Online gokken en handelen in cryptocurrency kunnen leiden tot financiële verliezen. Beleg of gok alleen bij betrouwbare aanbieders en met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen.

De crypto markt is de afgelopen dagen erg turbulent geweest door verschillende soorten nieuws en afwijzingen. De markt verwacht meer liquiditeit over de komende maanden, de Amerikaanse overheid neemt Chainlink op in zijn operaties en Ethereum heeft kort een nieuwe all-time high kunnen bereiken.

Chainlink in de overheid

Het grootste nieuws van deze week is de opname van Chainlink in de Amerikaanse overheid. De afgelopen verkiezingen hebben voor een groot deel in het teken gestaan van desinformatie. Welke cijfers en methodieken kloppen wel en welke kloppen niet.

Om mis- en desinformatie tegen te gaan, wil het Witte Huis een partnership aangaan met Chainlink. Zo kunnen ze alle macro-economische data on chain brengen, zodat er niet over valt te twisten.

Op deze manier wil de administratie zorgen voor meer transparantie vanuit de overheid. Ook hoopt het dat deze zet zal zorgen voor een nieuwe golf aan innovatie en adoptie binnen crypto.

Voor nu heeft LINK hier nog weinig reactie op gegeven en lijkt het een break van zijn trendlijn te willen maken. Deze prijsdaling zou een interessante kans kunnen geven voor investeerders om meer LINK toe te voegen aan hun portfolio.

Crypto LINK:USD daily
Chainlink : USD – Dagelijkse grafiek

Ethereum maakt een nieuwe all-time high

Nadat Jerome Powell aan heeft gegeven dat het tijd lijkt te zijn voor verdere rente verlagingen, heeft de crypto markt sterke stijgingen kunnen maken. Hierdoor heeft Ethereum op verschillende exchanges net een nieuwe all time high kunnen vormen. In sommige gevallen heeft het bijna de $5.000 kunnen raken.

Maar dit heeft niet door kunnen zetten. Ethereum is vervolgens hard afgewezen waardoor het nu richting $4100 lijkt te bewegen. Het is belangrijk voor Ethereum om deze support te behouden, want anders krijgt het de ruimte om snel verder af te zakken. $3900 tot $4100 is een kritieke resistance geweest en zal nu ook moeten fungeren als kritieke support.

Crypto ETH Daily
Ethereum : USD – Dagelijkse grafiek

Mogelijk ziet Ethereum een bounce van de wide range green bar low, wat over het algemeen een concentratiepunt is voor lokaal momentum.

Een altseizoen in crypto?

Ethereum heeft de afgelopen weken de markt kunnen sturen, maar een volledig altseizoen is nog steeds uitgebleven. De vraag is of de crypto markt nog een altseizoen in gaat kunnen zetten in de restanten van deze cyclus.

Na het Jackson Hole Symposium van de Federal Reserve is het optimisme toegenomen. De verwachte groei in liquiditeit geeft de verwachting dat er meer ruimte zal zijn voor crypto projecten om te stijgen. Omdat Bitcoin en Ethereum al veel zijn gestegen, verwacht men dat nu de alts aan de beurt zijn.

Maar in de realiteit is hier nog weinig van te zien. Retail interesse in crypto is nog steeds niet op dezelfde niveaus als eerdere cyclussen en er zijn nu te veel verschillende munten om ze allemaal hard te laten stijgen.

Hierdoor is de kans op een volledig altseizoen klein, maar kan er wel een periode van outperformance ontstaan voor selecte projecten en narratieven.

Investeren in het Bitcoin netwerk

In de huidige crypto omgeving is het lastiger om alts kiezen die het voor een langere periode goed zullen doen. Hierom hebben investeerders een grotere kans op slagen door mee te investeren met grotere narratieven in de markt.

Een manier om dit te doen is door in het netwerk van een munt te investeren, in plaats van alleen de munt zelf. Bitcoin en Bitcoin Hyper ($HYPER) zijn hier goede voorbeelden van. Bitcoin is al hard gestegen deze cyclus, maar HYPER is een nieuw project. Dit project is de eerste layer 2 op het Bitcoin netwerk en maakt Bitcoin daardoor goedkoper en sneller.

Op deze manier kan een investeerder toch een Bitcoin bèta toevoegen aan zijn portfolio, zonder Bitcoin vlak onder zijn all-time high aan te schaffen.

Tim Blok
Tim werkt als schrijver, trader en fondsmanager in verschillende financiële markten. Hij begon eind 2017 in de crypto wereld en heeft sindsdien er zijn missie van gemaakt zoveel mogelijk mensen te kunnen begeleiden in hun weg door de financiële markten. Zijn carrière begon als daytrader bij InternationalFacilitator in Rotterdam, waarna hij door is gestroom naar zijn eigen trading en hier les over geven via AllesOverCrypto & TheCalmCompound, tot een bescheiden fonds. Nu gebruikt hij zijn tijd en kennis om onderzoek te doen over de markt en hier updates over te geven in verschillende vormen zoals artikelen en livestreams.
