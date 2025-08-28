Chainlink koers klaar voor doorbraak naar $30 na reserve aankopen en LINK ETF

De interesse in Chainlink groeit verder nu steeds meer mensen erachter komen dat zijn technologie onmisbaar is in een bull run. De Chainlink koers kan binnenkort richting $30 gaan nadat Bitwise een spot LINK ETF heeft aangevraagd, terwijl LINK reservetokens blijft inslaan en vasthouden.

Is Chainlink vandaag nog ondergewaardeerd en kan deze bijzondere altcoin $50-100 waard worden in de volgende fase van de bull run?

Gaat Chainlink stijgen na aanvraag LINK ETF?

Asset manager Bitwise diende aan het begin van de week een aanvraag in bij de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) voor een spot LINK ETF. Dat maakt Bitwise de eerste die een ETF heeft aangevraagd voor Chainlink, met mogelijk meerdere bedrijven die spoedig volgen.

Bitwise just filed an S-1 with the U.S. SEC to launch a spot $LINK ETF



This is the first ETF filing focused solely on providing spot exposure to LINK (previous filings had LINK as part of a basket)



ETF structures are a natural fit for institutional capital



Love to see it 🔥 pic.twitter.com/YfBnPDYYyV — Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) August 26, 2025

Niet alleen Bitwise, maar ook steeds meer investeerders komen erachter dat de technologie van LINK goed van pas komt in een bull run. Chainlink maakt het mogelijk voor andere blockchains om met elkaar te communiceren, maar biedt ook de mogelijkheid voor data om te opereren via de blockchain.

Dat suggereert dat Chainlink veel waard kan worden in de crypto bull run. Toch is deze altcoin gedaald in de laatste week van augustus.

Waarom juist Chainlink?



Chainlink integreert blockchains met real-world data (prijzen, weer, sport)



Honderden integraties later = onmisbare infrastructuur voor zowel DeFi als traditionele finance



Is dit een slimme zet van @BitwiseInvest? #Chainlink #DeFi #ETF pic.twitter.com/F5wxZRdqRf — Cryptonews NL (@nlcryptonews) August 28, 2025

Op het moment van schrijven vertoont LINK een daling van 2,2% in de afgelopen 24 uur en een 8,5% daling in de afgelopen 7 dagen. Mogelijk komt deze daling door traders die hun winst hebben genomen na de sterke stijging van de Chainlink koers richting $28.

De volgende rally kan LINK echter boven $30 brengen voor een stijging van 30%. Maar investeerders en analisten voorspellen dat de altcoin $50-100 waard kan worden, met sommige voorspellingen die zelfs van een $200 koers uitgaan in de piek van de bull run.

Chainlink reserve zorgt voor aanhoudende koopdruk

Het team van Chainlink introduceerde deze maand de LINK reserve. Chainlink gebruikt on-chain tarieven om LINK terug te kopen en op te slaan in de LINK reserve. De tokens worden op langere termijn vastgehouden en helpen met de ontwikkeling van het ecosysteem.

And so it begins 😏



More Linkies being bought for the reserve.



I wonder how much this week. Another $1M ? $LINK pic.twitter.com/RrlE92Tuhs — ⬡ CryptZilla ⬡ (@LINK_Zilla) August 28, 2025

Deze aanhoudende koopdruk vergroot verwachtingen dat de Chainlink koers met de tijd verder omhoog kan gaan.

Wat doet de Chainlink koers in september?

Ondanks de 8,5% correctie in de afgelopen week, ligt LINK nog ruim 30% hoger dan een maand terug. Dat benadrukt de sterke groei van de Chainlink koers en versterkt verwachtingen dat de altcoin ook in september kan gaan stijgen.

De uptrend van Chainlink wordt in stand gehouden door zijn 30-daagse moving average (geel), die geleidelijk mee klimt met de koers. Dit maakt koersdalingen onder $21,70 lastig omdat de koopdruk bij dit niveau sterk kan toenemen.

Na de daling die we het begin van de week zagen, lijkt LINK vooral te consolideren, een teken dat de altcoin zich klaarmaakt voor een volgende pump. Dit zou genoeg kunnen zijn voor een breuk boven de $30, het hoogste niveau sinds eind 2024.

Chainlink koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength index (RSI) van Chainlink is nu sterk afgekoeld. Ook dit biedt ruimte voor stijgingen in de komende periode. Hoewel een neutrale RSI suggereert dat er een balans is tussen bullish en bearish druk. Zo kan LINK vanuit hier beiden kanten opgaan, met een sterke ondersteuning bij $21,70 en sterke weerstand bij $26,70.

Ondanks het huidige sentiment van traders, verwachten we dat Chainlink behoorlijk kan stijgen in de laatste maanden. Dat maakt het mogelijk een van de beste altcoins op vast te houden op langere termijn. Bovendien kan LINK profiteren wanneer Ethereum verder stijgt. En de kans op verdere koersstijgingen voor ETH lijkt groot, gezien grote investeerders zoals Sharplink ETH blijven kopen.

Onafhankelijk van of Chainlink gaat stijgen of dalen in september, is vandaag nog een goede kans om LINK op te pikken voordat de altcoin gaat stijgen zoals verwacht op langere termijn.