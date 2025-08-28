Bitcoin koers onder druk – hoge leverage en grote verschuiving naar Ethereum zijn boosdoener

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 28, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De recente prijszwakte van Bitcoin ($BTC) is mogelijk nog niet voorbij, aldus K33. Een toename van leverage en aanzienlijke verschuivingen richting Ethereum ($ETH) maken de belangrijkste cryptocurrency op korte termijn kwetsbaar voor verdere neerwaartse druk. Daarnaast tonen on-chain indicatoren ook bearish momentum.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Agressieve longposities vergroten neerwaarts risico Bitcoin

De uitstaande open interest in Bitcoin perpetual futures is gestegen naar een tweejarig hoogtepunt van meer dan 310.000 $BTC ($34 miljard), een stijging van 41.607 $BTC in slechts twee maanden, waarvan 13.472 $BTC tijdens één weekend, wat volgens K33-hoofdonderzoeker Vetle Lunde kan duiden op een keerpunt. De piek, gecombineerd met een sprong in de jaarlijkse funding rates van 3% naar bijna 11%, wijst op steeds agressievere longposities in een periode van relatieve prijsstagnatie, zo legde hij uit.

$BTC open interest. Bron: K33

Volgens Lunde lijken de huidige omstandigheden op de leverage-opbouw in de zomers van 2023 en 2024, die beide eindigden met scherpe liquidatiegolven in augustus. Dit keer is de piek in open interest echter later in de maand bereikt, wat wijst op een langer consolidatieproces, een scenario dat dipkopers mogelijk verrast. “De risico’s op long squeezes zijn op korte termijn verhoogd,” waarschuwde hij, eraan toevoegend dat een voorzichtige positie verstandig kan zijn totdat de markt de overtollige leverage heeft weggewerkt.

Handelaars roteren naar Ethereum

Tegelijkertijd is er een opvallende rotatie zichtbaar in de markt. Ethereum ETFs trekken in de afgelopen vijf handelsdagen meer dan tien keer zoveel instroom aan als hun spot Bitcoin-tegenhangers.

Sinds 21 augustus hebben spot Ether ETF’s maar liefst $1,83 miljard aan instroom gezien, terwijl Bitcoin-fondsen slechts een tiende daarvan noteerden met $171 miljoen, zo blijkt uit data van CoinGlass. Ook woensdag zette de trend zich voort: de negen $ETH-fondsen haalden gezamenlijk $310,3 miljoen op, terwijl de 11 spot $BTC-fondsen slechts $81,1 miljoen aantrokken.

$310 million into the ETH ETFs today.



$81 million into the BTC ETFs.



Brutal. — sassal.eth/acc 🦇🔊 (@sassal0x) August 28, 2025

Daarnaast heeft een whale vorige week zijn 22.400 $BTC ingeruild voor $ETH via de gedecentraliseerde beurs Hyperunit, merkte Lunde op. Deze whale-beweging hielp $ETH naar een nieuwe all-time high van $4956 te stuwen in het weekend, waarmee een drawdown van 1380 dagen werd beëindigd en het marktsentiment verschoof richting Ethereum, aldus Lunde.

Bitcoin MVRV signaleert langere correctie

On-chain data schetsen eveneens een fragiel beeld. De MVRV-ratio van Bitcoin is onder zijn 365-daagse Moving Average (SMA) gezakt, een signaal dat vaak wijst op verzwakkende cycluskracht en langdurige correcties.

Sinds de piek in maart 2024 op 2,77 heeft de ratio consequent lagere toppen gevormd, wat het afnemende momentum na Bitcoin’s piek van $124.400 benadrukt. Met de MVRV onder de langetermijnbenchmark neemt het risico op een langere correctie toe.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

De laatste daling duwde Bitcoin naar $110.600, onder een belangrijke stijgende trendlijn. Dit wijst op verdere zwakte nu de markt moeite heeft om een bullish structuur vast te houden.

Support bevindt zich rond $108.800, met mogelijk verdere neerwaartse risico’s richting $100.000 als de verkoopdruk toeneemt. Ondertussen staat de RSI op 40,27, dicht bij ‘oversold’ -niveaus, wat de fragiele marktsentimenten benadrukt.

Toch hebben eerdere rebounds rond deze niveaus laten zien dat kopers dit gebied kunnen verdedigen. De komende sessies worden cruciaal om te bepalen of Bitcoin stabiliseert of verder wegzakt.