Crypto nieuws recap: september vloek doorbroken, Ethereum gewonnen van BTC?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Augustus is gekomen en gegaan, waardoor de markt huiverig naar de komende weken kijkt. Zal crypto in 2025 ook weer prooi vallen aan de ‘september vloek’? Of is de institutionele steun voor Ethereum sterk genoeg om de markt met het hoofd boven water te houden tot de eindejaarsrally?

De september vloek

September is een rare periode voor de crypto sector. Meestal keert het volume terug naar de markt door afgelopen zomervakanties gedurende september. Toch zorgt dit volume meestal voor een neerwaartse trend in deze periode.

Hierdoor heeft september ongeveer een 66% kans om negatief te eindigen. Gemiddeld genomen daalt Bitcoin in deze maand ongeveer met 3.2%. In dit geval plaatst dat Bitcoin op ongeveer $105.000.

Historische resultaten van Bitcoin – Coinglass

Maar de vraag is nu of Bitcoin deze vloek gestaag aan het breken is. De afgelopen drie jaar heeft Bitcoin de maand positief weten te sluiten en Bitcoin is de maand begonnen in een zeer sterke en belangrijke supportzone. De zone tussen $106.000 en $109.600.

Als Bitcoin daaronder sluit door rond $105.000 te eindigen, dan zou dat zorgen voor een lastige weg terug omhoog gedurende een eindejaarsrally. De kans is dan hoger dat de markt dieper weg zal zakken richting $100.000 of zelfs $90.000.

Bitcoin:USD – maandelijkse grafiek

Ethereum ziet meer volume dan Bitcoin

Voor het eerst in zeven jaar is het Ethereum gelukt om hoger spot handelsvolume te zien dan Bitcoin. Specifiek op een maandelijkse en wekelijkse basis, volgens de data dashboards van The Block.

Dit geeft weer hoe groot de rotatie van Bitcoin naar Ethereum is geweest gedurende deze zomer. Ook heeft Ethereum veel volume en marktkapitalisatie kunnen kannibaliseren van andere alts, zoals afgeleid kan worden van de totale crypto marktkapitalisatie min Bitcoin.

Marktkapitalisatie van Crypto zonder Bitcoin

Deze heeft nog steeds geen nieuwe all time high kunnen maken sinds de vorige cycle top, wat aangeeft dat de totale markt van alts nog niet is gegroeid. Hierdoor zal één munt in moeten leveren voor de groei van een ander.

Voor nu lijkt Bitcoin het voornaamste slachtoffer van de groei omtrent Ethereum. Dit is te zien aan de scherpe beweging in het Ethereum:Bitcoin paar en de Bitcoin dominantie. Beide hebben verlengde periodes van outperformance laten zien.

Ethereum : Bitcoin – wekelijkse grafiek

Instituten en Ethereum schatkisten

De groei van Ethereum lijkt voornamelijk voort te komen uit zowel instituten als schatkist bedrijven. Schatkist bedrijven gebruiken het draaiboek van (Micro)Strategy en Bitcoin, maar dan voor Ethereum. Het doel is hier om het verschil tussen de waarde van hun aandelen en de onderliggende waarde van hun Ethereum te gebruiken om meer Ethereum aan te kopen. Zo ontstaat een positieve propeller die de waarde van Ethereum gestaag omhoog duwt.

Daarnaast hebben instituten significante hoeveelheden Ethereum ingeslagen over de afgelopen weken. Het record staat nu op $1.02 miljard in één dag. Gecorrigeerd voor marktkapitalisatie zou dat gelijk staan aan een inflow van ongeveer $3.5 tot $4 miljard bij Bitcoin.

Deze instituten zijn over het algemeen ook investeerders voor langere periodes van tijd, waardoor er minder voorraad beschikbaar is op exchanges. Dit gebrek aan voorraad zet de markt op voor een ‘voorraad schok’, wat verder zorgt voor plotse stijgingen. Sinds de vorige cyclus wordt ETH gezien als ‘de crypto voor Wall Street’, door verschillende eigenschappen zoals Proof-of-Stake, wat nu tot uiting lijkt te komen.