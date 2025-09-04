Grote bedrijven kopen $1,1 miljard aan Ethereum – BitMine, SharpLink leiden ETH aankopen

Grote Ethereum treasury bedrijven slaan deze week opnieuw toe. Zo hebben SharpLink, Bitmine en The Ether Machine in één dag $1,1 miljard aan ETH ingeslagen. De aankopen van deze bedrijven weerspiegelen het vertrouwen in Ethereum en leiden mogelijk tot flinke koersstijgingen in de laatste maanden van 2025.

In het Ethereum nieuws van vandaag kijken we naar de agressieve aankopen van Ethereum treasury bedrijven. Ook kijken we hoe dit mogelijk een supply shock kan veroorzaken, met een koersexplosie als gevolg.

Ethereum treasury bedrijven kopen 263.000 ETH

Grote bedrijven zoals Bitmine, SharpLink en The Ether Machine hebben in één dag tijd 263k ETH ingeslagen voor $1,1 miljard. Dit blijkt uit een recente update van crypto nieuws platform, CoinBureau.

Hoewel het eerst vooral SharpLink Gaming was die in de schijnwerpers stond, is Bitmine bij verre de grootste Ethereum holder, met in totaal 1,87 miljoen ETH ($8,23 miljard). Maar de nummer 2 en 3 Ethereum holders, waaronder The Ether Machine, blijven dus ook ETH kopen.

De gigantische aankopen van deze Ethereum treasury bedrijven leggen veel druk op de resterende supply.

Uit gegevens van Coinglass blijkt dat de ETH supply sinds eind juli is gedaald van 16,06 miljoen naar 13,76 miljoen op 4 september. En met steeds minder beschikbare ETH tokens in circulatie, kan er een moment komen dat de Ethereum koers sterk omhoog schiet.

Ethereum supply – Bron: Coinglass

Nog geen twee maanden geleden had de grootste altcoin nog een koers van $2600. In deze relatief korte periode is de altcoin tot wel 90% gestegen naar een piek van $4950. De aanhoudende druk op de circulerende supply kan zorgen dat we de komende maanden een vergelijkbare soort stijging zien.

Analyse ETH koers

De Ethereum koers wordt nog steeds omhoog geduwd bij zijn 30-daagse moving average (geel). Ondanks meerdere pogingen tot een daling hieronder, blijft de koopdruk toenemen bij het niveau. Dit weerspiegelt het aanhoudende bullish sentiment tegenover Ethereum, zelfs terwijl de cryptomarkt onderuit is gegaan.

Zolang deze moving average standhoudt, kan ETH proberen om haar all-time high bij $4950 te verbeteren voor een test van het niveau bij $5000. Een breuk hierboven heeft mogelijk een psychologisch effect op de markt; een teken dat ETH daadwerkelijk veel waard kan worden en wellicht beter gaat presteren dan Bitcoin in de komende tijd.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength index (RSI) van de altcoin weet – integendeel tot veel andere crypto’s boven de neutrale 50 te blijven. Dat laat zien dat ETH een van de best presterende crypto’s is van het moment. Een hoge RSI betekent dat de bullish druk hoger is dan de bearish druk en dat vergroot de kans op bullish activiteit in de komende periode.

Ethereum’s ondersteuning bij $4385 is cruciaal om in de gaten te houden, want zolang ETH hierboven blijft, is het simpelweg een kwestie van ETH vasthouden en genieten van de aanhoudende stijgingen. Een duidelijke breuk hieronder kan ETH blootstellen aan lagere niveaus bij $4000 en $4200. Ondanks dit risico op korte termijn, heeft Ethereum potentie om aan het eind van dit jaar $6000-10.000 waard te worden.